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В Московской области будут производить гидровращатели для дорожной техники - РИА Новости, 17.03.2025
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Новости Подмосковья
 
19:22 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/podmoskove-2005579204.html
В Московской области будут производить гидровращатели для дорожной техники
В Московской области будут производить гидровращатели для дорожной техники - РИА Новости, 17.03.2025
В Московской области будут производить гидровращатели для дорожной техники
В подмосковном Домодедове планируют построить цех по производству гидровращателей для дорожно-строительной техники, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T19:22:00+03:00
2025-03-17T19:22:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. В подмосковном Домодедове планируют построить цех по производству гидровращателей для дорожно-строительной техники, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Компания "Импульс-Ком" планирует перенести оборудование с текущих арендованных помещений. На новой площадке внедрят современное производственное оборудование, что позволит повысить эффективность выпуска продукции. Компании оказали господдержку в соответствии с задачами национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". "В реализацию инвестпроекта компании "Импульс-Ком" планируется инвестировать 132,2 миллиона рублей. Запуск предприятия намечен на 2027 год. По достижении проектной мощности завод будет выпускать более 300 гидровращателей в год", – приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой. Инвестор намерен расширить свой бизнес, создав высокотехнологичное производство на полученном в льготную аренду земельном участке. На новом заводе будут выпускать навесное гидравлическое оборудование, предназначенное для бурения скважин и завинчивания свай. Эта продукция станет альтернативой импортным аналогам. "Для реализации данного инвестпроекта по льготной арендной ставке предоставлено 0,4 гектара, где будет построен производственный цех, включая складскую часть и административно-бытовой комплекс. Общая площадь застройки составит 2000 квадратных метров", – добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, его слова приводятся в сообщении. ООО "Импульс-Ком" входит в группу компаний "Традиция" и специализируется на производстве навесного оборудования для дорожно-строительной техники. Основным направлением производства является коммунальное оборудование. Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона. Она создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.
https://ria.ru/20250317/podmoskove-2005562838.html
https://ria.ru/20250317/podmoskove-2005541197.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
В Московской области будут производить гидровращатели для дорожной техники

В Подмосковье построят цех по производству гидровращателей для дорожной техники

© Фото : Пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области В Московской области будут производить гидровращатели для дорожной техники
В Московской области будут производить гидровращатели для дорожной техники - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. В подмосковном Домодедове планируют построить цех по производству гидровращателей для дорожно-строительной техники, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Компания "Импульс-Ком" планирует перенести оборудование с текущих арендованных помещений. На новой площадке внедрят современное производственное оборудование, что позволит повысить эффективность выпуска продукции.
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"В реализацию инвестпроекта компании "Импульс-Ком" планируется инвестировать 132,2 миллиона рублей. Запуск предприятия намечен на 2027 год. По достижении проектной мощности завод будет выпускать более 300 гидровращателей в год", – приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.
Инвестор намерен расширить свой бизнес, создав высокотехнологичное производство на полученном в льготную аренду земельном участке. На новом заводе будут выпускать навесное гидравлическое оборудование, предназначенное для бурения скважин и завинчивания свай. Эта продукция станет альтернативой импортным аналогам.
"Для реализации данного инвестпроекта по льготной арендной ставке предоставлено 0,4 гектара, где будет построен производственный цех, включая складскую часть и административно-бытовой комплекс. Общая площадь застройки составит 2000 квадратных метров", – добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, его слова приводятся в сообщении.
ООО "Импульс-Ком" входит в группу компаний "Традиция" и специализируется на производстве навесного оборудования для дорожно-строительной техники. Основным направлением производства является коммунальное оборудование.
Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона. Она создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.
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