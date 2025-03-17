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Число самозанятых из Подмосковья выросло на 40 тысяч - РИА Новости, 17.03.2025
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Новости Подмосковья
 
18:32 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/podmoskove-2005562838.html
Число самозанятых из Подмосковья выросло на 40 тысяч
Число самозанятых из Подмосковья выросло на 40 тысяч - РИА Новости, 17.03.2025
Число самозанятых из Подмосковья выросло на 40 тысяч
Количество самозанятых в Московской области с начала 2025 года выросло на 40 тысяч и составило 885 тысяч человек, сообщила заместитель председателя... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:32:00+03:00
2025-03-17T18:32:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Количество самозанятых в Московской области с начала 2025 года выросло на 40 тысяч и составило 885 тысяч человек, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. "За последний год в регионе количество предпринимателей в этом статусе выросло почти на 200 тысяч человек. С момента введения специального налогового режима в 2019 году самозанятые Подмосковья заработали в общей сложности 466 миллиардов рублей", – приводит слова Зиновьевой пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Как рассказали в ведомстве, самозанятые региона ведут деятельность в различных сферах: в строительстве, торговле, автоперевозках, обучении, сфере красоты и информационных услугах. Специальный налоговый режим дает возможность официально осуществлять предпринимательскую деятельность. В министерстве уточнили, что для предпринимателей, работающих в Московской области, доступны различные меры поддержки. Более подробную информацию о них можно найти на инвестиционном портале Подмосковья. Поддержка предпринимателей осуществляется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Число самозанятых из Подмосковья выросло на 40 тысяч

Количество самозанятых из Московской области выросло на 40 тысяч с начала года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева
Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Количество самозанятых в Московской области с начала 2025 года выросло на 40 тысяч и составило 885 тысяч человек, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
"За последний год в регионе количество предпринимателей в этом статусе выросло почти на 200 тысяч человек. С момента введения специального налогового режима в 2019 году самозанятые Подмосковья заработали в общей сложности 466 миллиардов рублей", – приводит слова Зиновьевой пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Как рассказали в ведомстве, самозанятые региона ведут деятельность в различных сферах: в строительстве, торговле, автоперевозках, обучении, сфере красоты и информационных услугах. Специальный налоговый режим дает возможность официально осуществлять предпринимательскую деятельность.
В министерстве уточнили, что для предпринимателей, работающих в Московской области, доступны различные меры поддержки. Более подробную информацию о них можно найти на инвестиционном портале Подмосковья. Поддержка предпринимателей осуществляется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
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