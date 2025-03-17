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Свыше 66 тысяч ЭКГ расшифровали сотрудники кардиопульта скорой Подмосковья - РИА Новости, 17.03.2025
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Новости Подмосковья
 
13:10 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/podmoskove-2005476481.html
Свыше 66 тысяч ЭКГ расшифровали сотрудники кардиопульта скорой Подмосковья
Свыше 66 тысяч ЭКГ расшифровали сотрудники кардиопульта скорой Подмосковья - РИА Новости, 17.03.2025
Свыше 66 тысяч ЭКГ расшифровали сотрудники кардиопульта скорой Подмосковья
Врачи кардиопульта приняли и расшифровали более 66 тысячи электрокардиографии (ЭКГ) с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:10:00+03:00
2025-03-17T13:10:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Врачи кардиопульта приняли и расшифровали более 66 тысячи электрокардиографии (ЭКГ) с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Кардиопульт – входит в состав врачебно-консультативного центра областной станции скорой медицинской помощи. Благодаря его работе, бригады скорой могут во время выезда передавать ЭКГ врачу-кардиологу. Затем специалисты центра дистанционно расшифровывают ее, дают оценку состояния больного. "Из них в 2,1 тысячи случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология, требовавшая срочной медицинской эвакуации", — уточняет министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, слова которого приводит пресс-служба. Работа кардиопульта стала возможной благодаря оснащению бригад Московской областной станции скорой помощи новыми электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ.
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здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
Свыше 66 тысяч ЭКГ расшифровали сотрудники кардиопульта скорой Подмосковья

Более 66 тысяч ЭКГ расшифровали на кардиопульте областной скорой с начала года

© РИА Новости / Евгений СамаринДиагностический медицинский прибор
Диагностический медицинский прибор - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Евгений Самарин
Диагностический медицинский прибор. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Врачи кардиопульта приняли и расшифровали более 66 тысячи электрокардиографии (ЭКГ) с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Кардиопульт – входит в состав врачебно-консультативного центра областной станции скорой медицинской помощи. Благодаря его работе, бригады скорой могут во время выезда передавать ЭКГ врачу-кардиологу. Затем специалисты центра дистанционно расшифровывают ее, дают оценку состояния больного.
"Из них в 2,1 тысячи случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология, требовавшая срочной медицинской эвакуации", — уточняет министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, слова которого приводит пресс-служба.
Работа кардиопульта стала возможной благодаря оснащению бригад Московской областной станции скорой помощи новыми электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ.
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