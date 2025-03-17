https://ria.ru/20250317/podmoskove-2005476481.html
Свыше 66 тысяч ЭКГ расшифровали сотрудники кардиопульта скорой Подмосковья
Свыше 66 тысяч ЭКГ расшифровали сотрудники кардиопульта скорой Подмосковья - РИА Новости, 17.03.2025
Свыше 66 тысяч ЭКГ расшифровали сотрудники кардиопульта скорой Подмосковья
Врачи кардиопульта приняли и расшифровали более 66 тысячи электрокардиографии (ЭКГ) с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:10:00+03:00
2025-03-17T13:10:00+03:00
2025-03-17T13:10:00+03:00
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155242/54/1552425460_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_4a0d14ac5f8ad7eac2b54b79e80db931.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Врачи кардиопульта приняли и расшифровали более 66 тысячи электрокардиографии (ЭКГ) с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Кардиопульт – входит в состав врачебно-консультативного центра областной станции скорой медицинской помощи. Благодаря его работе, бригады скорой могут во время выезда передавать ЭКГ врачу-кардиологу. Затем специалисты центра дистанционно расшифровывают ее, дают оценку состояния больного. "Из них в 2,1 тысячи случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология, требовавшая срочной медицинской эвакуации", — уточняет министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, слова которого приводит пресс-служба. Работа кардиопульта стала возможной благодаря оснащению бригад Московской областной станции скорой помощи новыми электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ.
https://ria.ru/20250314/podmoskove-2005062368.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155242/54/1552425460_0:0:1373:1029_1920x0_80_0_0_c1cec9129fcf5eda2d3787120a53aae0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
Свыше 66 тысяч ЭКГ расшифровали сотрудники кардиопульта скорой Подмосковья
Более 66 тысяч ЭКГ расшифровали на кардиопульте областной скорой с начала года