https://ria.ru/20250317/podmoskove-2005474120.html

В Подмосковье женщина, напоившая ребенка уксусом, получила срок

В Подмосковье женщина, напоившая ребенка уксусом, получила срок - РИА Новости, 17.03.2025

В Подмосковье женщина, напоившая ребенка уксусом, получила срок

Женщину, напоившую в Подольске своего двухлетнего ребенка уксусом, приговорили к 12 годам, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T13:01:00+03:00

2025-03-17T13:01:00+03:00

2025-03-17T13:01:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Женщину, напоившую в Подольске своего двухлетнего ребенка уксусом, приговорили к 12 годам, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. Двенадцатого октября 2024 года женщина в Подольске напоила двухлетнего сына из детской бутылочки, куда перелила пищевую уксусную кислоту, после чего предприняла попытку суицида. Ребенок получил химические ожоги горла, пищевода и желудка. Однако благодаря усилиям врачей и мальчика, и женщину удалось спасти. "Подольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Фариды Султонмамадовой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 30, пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью)... Султонмамадовой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241029/kursk-1980702787.html

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происшествия, подольск, московская область (подмосковье), россия