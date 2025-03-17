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Когда сажать петунию: как удобрять, поливать и ухаживать за цветами

Когда сажать петунию 2025 посадка семян и рассады по лунному календарю

Когда сажать петунию: как удобрять, поливать и ухаживать за цветами

Петунию в весеннее время высаживают сначала на рассаду, а затем - в открытый грунт. Сроки и время посадки различаются в зависимости от региона и климатических... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T19:39:00+03:00

2025-03-17T19:39:00+03:00

2025-03-17T19:39:00+03:00

цветы

растения

россия

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Петунию в весеннее время высаживают сначала на рассаду, а затем - в открытый грунт. Сроки и время посадки различаются в зависимости от региона и климатических условий. Когда сажать семена на рассаду этих цветов в 2025 году по лунному календарю, какая почва подойдет для ампельной, кустовой, каскадной петунии, советы экспертов - в материале РИА Новости.Посадка петунииМелкие семена петунии прорастают очень долго, чтобы растение зацвело в июне, выращивать рассаду нужно с конца февраля до середины апреля.По пышности и продолжительности цветения, а также по обилию сортов и гибридов этот многолетник превосходит многие цветущие растения. Но у петуний есть существенный недостаток - это очень прихотливые цветы, поэтому при их выращивании необходимо соблюдать строгую последовательность действий и правильно ухаживать после посадки.Когда сажать петуниюС момента посева петунии на рассаду до пересадки ее на постоянное место должно пройти 11-13 недель. Если посеять петунию на рассаду в марте, то она будет готова к посадке в открытый грунт во второй половине мая. А цветение будет продолжаться с июня до середины октября.По регионуПетунии любят тепло, поэтому рассаду можно пересаживать только тогда, когда земля хорошо прогреется. Семена обычно сажают рано, в разных регионах это время варьируется:По лунному календарюМногие садоводы при посадке петунии ориентируются на фазы Луны. Благоприятными днями весной 2025 года по лунному календарю являются:По сортуМинимальная температура для прорастания семян петунии составляет 24-25 °C. Гибридные сорта особенно прихотливы к температурным условиям – при низких показателях семена не прорастают, а при высоких саженцы заболевают. Если соблюдать необходимый температурный режим и следить за освещением, всходы появятся через 5-7 дней, и с этого момента посевы нужно проветривать дважды в день.Типы петунииПетуния – культура с большим разнообразием сортов. Многие садоводы сажают сразу несколько видов рядом с домом.АмпельныеЭтот сорт часто используется для украшения подвесных конструкций, горшков и опор на ножках. Стебли цветка могут вырасти до метра, при этом они не поднимаются, а ползут и свисают. Само слово "ампель" произошло от немецкого “висячий”. Молодая листва небольшого размера образует красивую яркую композицию. Венчик цветков имеет средние размеры - от 3 до 10 см.КустовыеНизкорослая петуния кустовая – очень популярное растение. Цветы могут быть разных размеров, форм. Сорт отличается крупными соцветиями, цветение обильное. Куст обычно не превышает 25 см в высоту, это вид достаточно устойчив к атмосферным воздействиям, поэтому пользуется спросом у садоводов.КаскадныеВнешне растение напоминает комбинированный кустовой и ампельный вариант. Из-за более сильного стебля куст растет вверх, но из-за большого веса и гибких побегов он начинает постепенно опадать, как бы создавая водопад - каскад. Длина может достигать двух метров. Такие петунии красиво смотрятся в подвесных контейнерах.Посев семян на рассадуПосев мелких семян петунии требует определенной сноровки. Высевать ее на рассаду можно уже с конца зимы.Выбор емкостиЕсть несколько видов емкости для выращивания петуний:Также можно использовать таблетки из торфа. Они удобны, но часто стоят дороже своих аналогов. Таблетки уже насыщены полезными веществами, по сути это подготовленный грунт.Подготовка грунтаРассаду петунии выращивают в нейтральной или слабокислой почве – желательно, чтобы это была рыхлая питательная смесь, способная удерживать влагу. В цветочных магазинах можно купить готовый состав, например, универсальный субстрат, но в пять кг такой смеси нужно добавить полкило древесной золы, 250 г перлита, столовую ложку сульфата калия или столько же “Кемиры” и все хорошо перемешать.Также можно подготовить почву, смешав две части дерна, перегноя и хорошо разложившегося торфа с одной частью песка. Или сделать грунт из садовой земли, песка и торфа в соотношении 1:1:2. И в том, и в другом случае нужно хорошо просеять грунт через сито, перед тем как пересаживать в него петунии.Подготовка семянДля повышения всхожести семян можно провести подготовку, которая называется стратификация. Необходимо взять мелкий песок, смешать его и семена в небольшом ящичке или коробочке, закрыть пленкой и поставить в холодильник на 7-8 недель. За 12 часов перед посадкой семена нужно замочить в растворе марганцовки. Это повысит всхожесть и дальнейшую выживаемость растений.СортировкаДля сортировки семян понадобится стакан теплой воды и столовая ложка соли без горки. В соляной раствор нужно опустить семена петунии и подождать четверть часа. Часть опустится на дно, другие поднимутся на поверхность (это означает, что они некачественные). Семена, оказавшиеся на дне стакана, следует промыть и оставить для посева.ОбеззараживаниеДля обеззараживания почвы рекомендуется проливать грунт 3-процентным раствором марганцовки. В солнечную погоду поливы и подкормки следует проводить вечером, чтобы избежать ожогов листьев.Семена также нужно продезинфицировать. Их необходимо ссыпать в полотняную салфетку или мешочек, завязать и поместить в аналогичный раствор марганцовки. Спустя 20-30 минут их промывают под проточной водой.ЗакаливаниеПеред тем, как пересаживать в открытый грунт рассаду петунии, ее нужно закалить. Достаточно несколько раз вынести саженцы на балкон или в теплицу, начиная с 10-15 минут, и постепенно увеличивать время.ПроращиваниеПобеги петунии очень маленькие, хрупкие и чувствительные к малейшему изменению условий выращивания или уровня влажности. Петунии развиваются медленно. Оптимальная продолжительность светового дня для молодых побегов –11-12 часов. Пленку или стекло контейнеров с петуниями можно снять только после появления первого листа. Ежедневное проветривание проводится два-три раза в день. Самая большая опасность на стадии роста – повышенная влажность. Петунии подвержены заболеванию под названием “Черная ножка”, поэтому чрезмерный полив нежелателен. Но высыхание почвы тоже может испортить все побеги. Тщательное опрыскивание культур проводится ежедневно для создания стабильных условий роста.ПосевНа 1 кв.м площади посадки сажают не более 10 петуний. Для кустарниковых цветов рекомендуемое расстояние: 15-20 см для мелкоцветковых сортов и 25-30 см для крупных. Для ампельных петуний считается оптимальным расстояние от 30 до 50 см. Для каскадных оно обычно сокращается вдвое.ПикировкаПикировка (то есть пересадка) рассады производится, когда на растении имеется около четырех-шести листьев. Ростки тщательно отделяют друг от друга и высаживают в отдельные контейнеры. Если изначально семена были посеяны по одному-двум в отдельные емкости, то пикировку проводить не нужно – весной петунию просто пересаживают в грунт. В этом случае корни не страдают.ПодкормкаПервая подкормка петунии необходима после перевалки рассады в контейнеры большего объема (в фазе 3-4 настоящих листьев). Следующие подкормки– комбинированные. Молодые растения нужно поливать три раза в неделю, чередуя полив и внекорневую подкормку жидким удобрением. Взрослые растения нуждаются в минеральных удобрениях раз в 10-12 дней, можно использовать растворы аммиачной селитры, кальциевой селитры (10 г на 10 л воды) или мочевины, из фосфорно-калийных подойдет монофосфат калия (15 г на 10 л воды).Посадка в открытый грунтВне зависимости от рекомендуемого времени посадки стоит обратить внимание на подготовленность растений: они должны иметь хорошо развитую надземную часть, сформированные корневища.Выбор и подготовка почвыЛучше сажать петунию в таком месте, где в жару (в обеденное время) она будет затенена, а утром и после обеда - не обделена солнцем. Что касается почвы, то она должна быть рыхлой (легкой) и плодородной, близкой к нейтральной или нейтральной кислотности.Схема посадкиКогда установится стабильная теплая погода, почва достаточно прогреется (до + 10-12 °С на глубине 10-12 см) и пройдет угроза повторяющихся весенних заморозков, можно начать высаживать рассаду петунии в открытый грунт или в горшки на улице.Правила посадкиСуществует определенный порядок высаживая петунии:Как правильно ухаживать после посадкиПетунии легко вырастить, если соблюдать температурный режим, вовремя поливать и пропалывать их.Температурный режимТемпература для роста петунии после высадки в открытый грунт должна составлять 22-24°С. В холоде побеги перестают расти, а слабые петунии и вовсе могут умереть. Особенно важно соблюдать температурный режим после посадки в открытый грунт. Для удобства можно накрыть цветы пленкой.ПоливСамое главное в поливе петунии— достаточный объем воды. Его надо постепенно увеличивать по мере ее роста. Важно не допускать пересыхания земли, иначе побеги деревенеют, листья осыпаются. В жаркие дни полив должен производиться не реже, чем два раза в сутки: утром и вечером. Поливать петунию необходимо под самый корень, чтобы вода не попадала на цветки. В жару процедуру следует проводить несколько раз в день, не дожидаясь высыхания почвы.ПрищипкаДля того чтобы петуния обильно цвела, ее рекомендуется прищипывать. Первый раз это делают через одну-две недели после посадки. Удаление верхушки растения стимулирует рост боковых побегов, а значит позволяет получить более пышный куст. По мере роста петунии прищипывают и боковые побеги.Борьба с болезнями и вредителямиЧерная ножка - самое распространенное заболевание, способное уничтожить петунию даже у опытного садовода. Надземная часть побега чернеет, начинает гнить и растение погибает. Вылечить его практически невозможно. Но можно избежать возникновения и развития заболевания. Для этого необходимо следовать правилам:Еще одно опасное для петунии заболевание - серая гниль. Листья покрываются серыми пятнами, быстро высыхают, на них появляется налет. Чтобы этого избежать, нужно чтобы цветок долго не оставался при температуре ниже + 12... + 15 °С и получал достаточно света. Болезнь может вызвать избыток азота в почве.Наиболее распространенным вредителем петунии является паутинный клещ. Заметить его несложно - на листьях появляется тонкая паутина, которая становится все гуще. Если не принять меры, листья завянут и растение умрет.Могут уничтожать петунии и трипсы, мелкие насекомые, которые едят растения. Заметить их можно только при тщательном осмотре – если листья начали высыхать и деформироваться, стоит осмотреть цветы, повернув нижнюю часть листа вверх.Ошибки в посадкеОшибки в выращивании петуний, которые могут привести к гибели рассады, могут быть разными:Советы опытных огородников“Посадка петунии - не такое простое занятие, как кажется на первый взгляд, - комментирует Тамара Лукашенок, опытный садовод. - Качественные семена прорастают через неделю. Если после 10 дней ожидания всходы не появились, значит были выбраны плохие семена или их слишком глубоко посадили. Даже если через две-три недели всходы появятся, рассада будет слабой, болезненной, а цветение скудным. Поэтому не тратьте время на ожидание, в этом случае петунии лучше пересадить”.

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Артем Смирнов

цветы, растения, россия