https://ria.ru/20250317/peterburg-2005499303.html

Жительницу Петербурга задержали за обман школьницы на миллионы рублей

Жительницу Петербурга задержали за обман школьницы на миллионы рублей - РИА Новости, 17.03.2025

Жительницу Петербурга задержали за обман школьницы на миллионы рублей

Полиция Санкт-Петербурга задержала местную жительницу по подозрению в обмане школьницы из Ленинградской области, которую предполагаемая мошенница обманом... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T14:31:00+03:00

2025-03-17T14:31:00+03:00

2025-03-17T14:31:00+03:00

происшествия

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местную жительницу по подозрению в обмане школьницы из Ленинградской области, которую предполагаемая мошенница обманом вынудила отдать более 7 миллионов рублей, якобы чтобы ее родители не оказались в тюрьме, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ранее в региональном ведомстве сообщали, что 10 марта в полицию Ломоносовского района Ленинградской области обратилась директор логистической компании, отметив, что неизвестный связался с ее 13-летней дочерью через мессенджер и рассказал о проблемах родителей, которые якобы могут оказаться в тюрьме. Под предлогом их спасения девочку убедили втайне собрать все сбережения и передать курьеру, которая получила на парковке у гипермаркета на Гостилицком шоссе 7,42 миллиона рублей в разной валюте. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). "Вечером 14 марта сотрудниками угрозыска Петербурга в ходе служебной командировки в Москву возле дома 16 по Ходынской улице по подозрению в этом преступлении задержана неработающая 37-летняя жительница Фрунзенского района Санкт-Петербурга", – говорится в сообщении. Фигурантка уже доставлена в Санкт-Петербург.

https://ria.ru/20250225/peterburg-2001512046.html

https://ria.ru/20250316/moshenniki-2005333764.html

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия