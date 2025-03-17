https://ria.ru/20250317/peterburg-2005471383.html

В Петербурге напали на сотрудников скорой помощи

В Петербурге напали на сотрудников скорой помощи - РИА Новости, 17.03.2025

В Петербурге напали на сотрудников скорой помощи

Житель Санкт-Петербурга и его спутница подозреваются в нападении на медиков скорой помощи, обоих задержали во дворе на месте происшествия, сообщила пресс-служба РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T12:47:00+03:00

2025-03-17T12:47:00+03:00

2025-03-17T12:47:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга и его спутница подозреваются в нападении на медиков скорой помощи, обоих задержали во дворе на месте происшествия, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне ночью в полицию Приморского района поступило сообщение о нападении на сотрудников скорой помощи во дворе дома №16 на Афонской улице. Медики получили ушибы. "Полицейскими установлено, что на 35-летнюю женщину-фельдшера и 61-летнего водителя скорой помощи, прибывших по вызову, во дворе напали неизвестные. На месте полицейские задержали подозреваемых в нападении, 30-летнюю женщину и ее 29-летнего спутника, которые были доставлены для разбирательства в отдел полиции", – говорится в сообщении. Как отмечается, в отношении мужчины составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве, материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

https://ria.ru/20241205/vladivostok-1987460158.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)