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В Петербурге напали на сотрудников скорой помощи - РИА Новости, 17.03.2025
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12:47 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/peterburg-2005471383.html
В Петербурге напали на сотрудников скорой помощи
В Петербурге напали на сотрудников скорой помощи - РИА Новости, 17.03.2025
В Петербурге напали на сотрудников скорой помощи
Житель Санкт-Петербурга и его спутница подозреваются в нападении на медиков скорой помощи, обоих задержали во дворе на месте происшествия, сообщила пресс-служба РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:47:00+03:00
2025-03-17T12:47:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга и его спутница подозреваются в нападении на медиков скорой помощи, обоих задержали во дворе на месте происшествия, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне ночью в полицию Приморского района поступило сообщение о нападении на сотрудников скорой помощи во дворе дома №16 на Афонской улице. Медики получили ушибы. "Полицейскими установлено, что на 35-летнюю женщину-фельдшера и 61-летнего водителя скорой помощи, прибывших по вызову, во дворе напали неизвестные. На месте полицейские задержали подозреваемых в нападении, 30-летнюю женщину и ее 29-летнего спутника, которые были доставлены для разбирательства в отдел полиции", – говорится в сообщении. Как отмечается, в отношении мужчины составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве, материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге напали на сотрудников скорой помощи

В Петербурге задержали мужчину и женщину, напавших на бригаду скорой помощи

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга и его спутница подозреваются в нападении на медиков скорой помощи, обоих задержали во дворе на месте происшествия, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне ночью в полицию Приморского района поступило сообщение о нападении на сотрудников скорой помощи во дворе дома №16 на Афонской улице. Медики получили ушибы.
«
"Полицейскими установлено, что на 35-летнюю женщину-фельдшера и 61-летнего водителя скорой помощи, прибывших по вызову, во дворе напали неизвестные. На месте полицейские задержали подозреваемых в нападении, 30-летнюю женщину и ее 29-летнего спутника, которые были доставлены для разбирательства в отдел полиции", – говорится в сообщении.
Как отмечается, в отношении мужчины составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве, материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
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