В Петербурге напали на сотрудников скорой помощи
В Петербурге задержали мужчину и женщину, напавших на бригаду скорой помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга и его спутница подозреваются в нападении на медиков скорой помощи, обоих задержали во дворе на месте происшествия, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне ночью в полицию Приморского района поступило сообщение о нападении на сотрудников скорой помощи во дворе дома №16 на Афонской улице. Медики получили ушибы.
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"Полицейскими установлено, что на 35-летнюю женщину-фельдшера и 61-летнего водителя скорой помощи, прибывших по вызову, во дворе напали неизвестные. На месте полицейские задержали подозреваемых в нападении, 30-летнюю женщину и ее 29-летнего спутника, которые были доставлены для разбирательства в отдел полиции", – говорится в сообщении.
Как отмечается, в отношении мужчины составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве, материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
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