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Песков рассказал о попытках ЕС сделать из России искусственного врага - РИА Новости, 17.03.2025
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19:05 17.03.2025 (обновлено: 19:15 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/peskov-2005573616.html
Песков рассказал о попытках ЕС сделать из России искусственного врага
Песков рассказал о попытках ЕС сделать из России искусственного врага - РИА Новости, 17.03.2025
Песков рассказал о попытках ЕС сделать из России искусственного врага
В ЕС пытаются создать из России искусственного внешнего врага, чтобы обосновать линию на милитаризацию Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T19:05:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В ЕС пытаются создать из России искусственного внешнего врага, чтобы обосновать линию на милитаризацию Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью телеканалу RT представитель Кремля подчеркнул, что "российская угроза" для Европы носит абсолютно эфемерный характер."Это просто попытки создания искусственного внешнего врага для того, чтобы обосновать такую милитаристскую линию на милитаризацию Европы", - заявил Песков.
https://ria.ru/20250317/peskov-2005573973.html
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евросоюз, россия, дмитрий песков, европа, в мире
Евросоюз, Россия, Дмитрий Песков, Европа, В мире
Песков рассказал о попытках ЕС сделать из России искусственного врага

Песков: ради милитаризации ЕС делает из России искусственного врага

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В ЕС пытаются создать из России искусственного внешнего врага, чтобы обосновать линию на милитаризацию Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В интервью телеканалу RT представитель Кремля подчеркнул, что "российская угроза" для Европы носит абсолютно эфемерный характер.
"Это просто попытки создания искусственного внешнего врага для того, чтобы обосновать такую милитаристскую линию на милитаризацию Европы", - заявил Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Песков: "российская угроза" для Европы носит эфемерный характер
Вчера, 19:06
 
ЕвросоюзРоссияДмитрий ПесковЕвропаВ мире
 
 
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