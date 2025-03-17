https://ria.ru/20250317/peskov-2005573616.html

Песков рассказал о попытках ЕС сделать из России искусственного врага

Песков рассказал о попытках ЕС сделать из России искусственного врага - РИА Новости, 17.03.2025

Песков рассказал о попытках ЕС сделать из России искусственного врага

В ЕС пытаются создать из России искусственного внешнего врага, чтобы обосновать линию на милитаризацию Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T19:05:00+03:00

2025-03-17T19:05:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В ЕС пытаются создать из России искусственного внешнего врага, чтобы обосновать линию на милитаризацию Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью телеканалу RT представитель Кремля подчеркнул, что "российская угроза" для Европы носит абсолютно эфемерный характер."Это просто попытки создания искусственного внешнего врага для того, чтобы обосновать такую милитаристскую линию на милитаризацию Европы", - заявил Песков.

https://ria.ru/20250317/peskov-2005573973.html

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евросоюз, россия, дмитрий песков, европа, в мире