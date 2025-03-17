https://ria.ru/20250317/peskov-2005559541.html

Песков ответил на вопрос о встрече Путина с лидерами фракций Госдумы

Песков ответил на вопрос о встрече Путина с лидерами фракций Госдумы - РИА Новости, 17.03.2025

Песков ответил на вопрос о встрече Путина с лидерами фракций Госдумы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о якобы состоявшейся 23 февраля встрече Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:17:00+03:00

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2025-03-17T18:17:00+03:00

политика

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о якобы состоявшейся 23 февраля встрече Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы. "С лидерами фракций Госдумы? Нет, мне ничего об этом неизвестно", - ответил Песков. Ранее "Ведомости" со ссылкой на источник сообщили, что Путин 23 февраля встречался с лидерами думских фракций.

https://ria.ru/20250317/putin-2005481727.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, госдума рф