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Песков ответил на вопрос о встрече Путина с лидерами фракций Госдумы
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с лидерами фракций Госдумы - РИА Новости, 17.03.2025
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с лидерами фракций Госдумы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о якобы состоявшейся 23 февраля встрече Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:17:00+03:00
2025-03-17T18:17:00+03:00
2025-03-17T18:17:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о якобы состоявшейся 23 февраля встрече Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы. "С лидерами фракций Госдумы? Нет, мне ничего об этом неизвестно", - ответил Песков. Ранее "Ведомости" со ссылкой на источник сообщили, что Путин 23 февраля встречался с лидерами думских фракций.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Госдума РФ
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с лидерами фракций Госдумы
Песков не знает о встрече Путина с лидерами фракций Госдумы 23 февраля