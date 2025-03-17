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Путин на съезде РСПП пообщается с представителями бизнеса в закрытом режиме

Путин на съезде РСПП пообщается с представителями бизнеса в закрытом режиме - РИА Новости, 17.03.2025

Путин на съезде РСПП пообщается с представителями бизнеса в закрытом режиме

Президент РФ Владимир Путин в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пообщается с бюро союза в закрытом режиме, сообщил... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:09:00+03:00

2025-03-17T18:09:00+03:00

2025-03-17T18:28:00+03:00

российский союз промышленников и предпринимателей

владимир путин

россия

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пообщается с бюро союза в закрытом режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он с бюро РСПП пообщается, как он традиционно делает, да, это будет в закрытом режиме, тоже как это ежегодно происходит. Нужен закрытый режим, чтобы и представители власти, и представители бизнеса могли поднимать в откровенной атмосфере все самые острые вопросы", - сказал Песков.Ожидается, что Путин во вторник примет участие в съезде РСПП.

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2025

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российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, россия, дмитрий песков, экономика