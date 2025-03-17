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Путин на съезде РСПП пообщается с представителями бизнеса в закрытом режиме - РИА Новости, 17.03.2025
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18:09 17.03.2025 (обновлено: 18:28 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/peskov-2005557211.html
Путин на съезде РСПП пообщается с представителями бизнеса в закрытом режиме
Путин на съезде РСПП пообщается с представителями бизнеса в закрытом режиме - РИА Новости, 17.03.2025
Путин на съезде РСПП пообщается с представителями бизнеса в закрытом режиме
Президент РФ Владимир Путин в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пообщается с бюро союза в закрытом режиме, сообщил... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:09:00+03:00
2025-03-17T18:28:00+03:00
российский союз промышленников и предпринимателей
владимир путин
россия
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пообщается с бюро союза в закрытом режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он с бюро РСПП пообщается, как он традиционно делает, да, это будет в закрытом режиме, тоже как это ежегодно происходит. Нужен закрытый режим, чтобы и представители власти, и представители бизнеса могли поднимать в откровенной атмосфере все самые острые вопросы", - сказал Песков.Ожидается, что Путин во вторник примет участие в съезде РСПП.
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российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, россия, дмитрий песков, экономика
Российский союз промышленников и предпринимателей, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Экономика
Путин на съезде РСПП пообщается с представителями бизнеса в закрытом режиме

Песков: Путин на съезде РСПП пообщается с бизнесом в закрытом режиме

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пообщается с бюро союза в закрытом режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он с бюро РСПП пообщается, как он традиционно делает, да, это будет в закрытом режиме, тоже как это ежегодно происходит. Нужен закрытый режим, чтобы и представители власти, и представители бизнеса могли поднимать в откровенной атмосфере все самые острые вопросы", - сказал Песков.
Ожидается, что Путин во вторник примет участие в съезде РСПП.
 
Российский союз промышленников и предпринимателейВладимир ПутинРоссияДмитрий ПесковЭкономика
 
 
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