https://ria.ru/20250317/peskov-2005481531.html

Путин ежедневно общается с российскими военнослужащими с передовой

Путин ежедневно общается с российскими военнослужащими с передовой - РИА Новости, 17.03.2025

Путин ежедневно общается с российскими военнослужащими с передовой

Президент РФ Владимир Путин ежедневно общается с российскими военнослужащими с передовой зоны специальной военной операции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T13:26:00+03:00

2025-03-17T13:26:00+03:00

2025-03-17T13:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

сумская область

владимир путин

валерий герасимов

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ежедневно общается с российскими военнослужащими с передовой зоны специальной военной операции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Он ежедневно общается с ребятами, которые на передовой, которые принимают участие в трудных и опасных операциях", - сказал он журналистам. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в прошлую среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

https://ria.ru/20250310/kreml-2004072168.html

https://ria.ru/20250310/putin-2004025772.html

россия

курская область

сумская область

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россия, курская область, сумская область, владимир путин, валерий герасимов, дмитрий песков, вооруженные силы украины