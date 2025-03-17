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Путин ежедневно общается с российскими военнослужащими с передовой - РИА Новости, 17.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/peskov-2005481531.html
Путин ежедневно общается с российскими военнослужащими с передовой
Путин ежедневно общается с российскими военнослужащими с передовой - РИА Новости, 17.03.2025
Путин ежедневно общается с российскими военнослужащими с передовой
Президент РФ Владимир Путин ежедневно общается с российскими военнослужащими с передовой зоны специальной военной операции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:26:00+03:00
2025-03-17T13:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сумская область
владимир путин
валерий герасимов
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ежедневно общается с российскими военнослужащими с передовой зоны специальной военной операции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Он ежедневно общается с ребятами, которые на передовой, которые принимают участие в трудных и опасных операциях", - сказал он журналистам. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в прошлую среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250310/kreml-2004072168.html
https://ria.ru/20250310/putin-2004025772.html
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россия, курская область, сумская область, владимир путин, валерий герасимов, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сумская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Путин ежедневно общается с российскими военнослужащими с передовой

Песков: Путин ежедневно общается с российскими военнослужащими с передовой

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ежедневно общается с российскими военнослужащими с передовой зоны специальной военной операции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Он ежедневно общается с ребятами, которые на передовой, которые принимают участие в трудных и опасных операциях", - сказал он журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В Кремле назвали решение проблем участников СВО приоритетом для Путина
10 марта, 13:09
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в прошлую среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Путин дал поручения по поддержке участников СВО и их близких
10 марта, 10:23
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСумская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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