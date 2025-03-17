Рейтинг@Mail.ru
Паводок подтопил мосты, участки и дороги в девяти регионах - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 17.03.2025 (обновлено: 14:12 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/pavodok-2005475810.html
Паводок подтопил мосты, участки и дороги в девяти регионах
Паводок подтопил мосты, участки и дороги в девяти регионах - РИА Новости, 17.03.2025
Паводок подтопил мосты, участки и дороги в девяти регионах
Паводковые воды подтопили мосты, участки и дороги в девяти регионах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:08:00+03:00
2025-03-17T14:12:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938900089_0:249:3198:2048_1920x0_80_0_0_95eff3bb3f359da31c336c06c4e867c1.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Паводковые воды подтопили мосты, участки и дороги в девяти регионах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Процессы весеннего половодья и вскрытия рек ото льда проходят в 17 субъектах Российской Федерации. В девяти субъектах подтоплены приусадебные участки, мосты и участки автомобильных дорог", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что специалисты анализируют ситуацию с половодьем и корректируют сроки проведения превентивных мероприятий.
https://ria.ru/20250309/pogoda-2003868355.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938900089_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_5fbf4807c09569d99126e8bedcdbece5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Паводок подтопил мосты, участки и дороги в девяти регионах

МЧС: паводковые воды подтопили мосты, участки и автодороги в девяти регионах

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗатопленный мост
Затопленный мост - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Затопленный мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Паводковые воды подтопили мосты, участки и дороги в девяти регионах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"Процессы весеннего половодья и вскрытия рек ото льда проходят в 17 субъектах Российской Федерации. В девяти субъектах подтоплены приусадебные участки, мосты и участки автомобильных дорог", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что специалисты анализируют ситуацию с половодьем и корректируют сроки проведения превентивных мероприятий.
Половодье - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Синоптик рассказал о весеннем половодье в центре России
9 марта, 02:51
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала