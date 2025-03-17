https://ria.ru/20250317/pavodok-2005475810.html

Паводок подтопил мосты, участки и дороги в девяти регионах

Паводок подтопил мосты, участки и дороги в девяти регионах - РИА Новости, 17.03.2025

Паводок подтопил мосты, участки и дороги в девяти регионах

Паводковые воды подтопили мосты, участки и дороги в девяти регионах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T13:08:00+03:00

2025-03-17T13:08:00+03:00

2025-03-17T14:12:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Паводковые воды подтопили мосты, участки и дороги в девяти регионах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Процессы весеннего половодья и вскрытия рек ото льда проходят в 17 субъектах Российской Федерации. В девяти субъектах подтоплены приусадебные участки, мосты и участки автомобильных дорог", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что специалисты анализируют ситуацию с половодьем и корректируют сроки проведения превентивных мероприятий.

https://ria.ru/20250309/pogoda-2003868355.html

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2025

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)