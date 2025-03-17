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Свыше 1,8 млн человек посетило парки Подмосковья за прошедшую неделю
Свыше 1,8 млн человек посетило парки Подмосковья за прошедшую неделю - РИА Новости, 17.03.2025
Свыше 1,8 млн человек посетило парки Подмосковья за прошедшую неделю
Более 1,8 миллиона человек посетило парки Московской области с 10 по 16 марта, что на 191 тысячу больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:16:00+03:00
2025-03-17T14:16:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Более 1,8 миллиона человек посетило парки Московской области с 10 по 16 марта, что на 191 тысячу больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона. Уточняется, что всего с начала года парки посетило 12 миллионов человек. "Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого мы благоустраиваем новые территории региона, следим за содержанием парков и регламентируем уборку территорий", — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, слова которого приводит пресс-служба. Ведомство указывает, что самым посещаемым парком региона на прошлой неделе стал парк "Пехорка" в городском округе Балашиха. Там побывало более 67 тысяч человек. Второе место занял Центральный парк в Долгопрудном. Он привлек почти 50 тысяч человек. Третье место принадлежит парку имени Калинина в Королеве (44 тысяч), далее следует Центральный Парк Культуры и Отдыха в городском округе Пушкинский (43 тысяч), а замыкает пятерку лидеров парк имени Толстого в Химках (42 тысяч).
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московская область (подмосковье), парки
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Парки
Свыше 1,8 млн человек посетило парки Подмосковья за прошедшую неделю
Более 1,8 миллиона человек посетило парки Московской области с 10 по 16 марта