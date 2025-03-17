https://ria.ru/20250317/otravlenie-2005575607.html

На Ставрополье семья из пяти человек отравилась химикатами

На Ставрополье семья из пяти человек отравилась химикатами - РИА Новости, 17.03.2025

На Ставрополье семья из пяти человек отравилась химикатами

Семья из пяти человек в ставропольском Новоалександровске отравилась неизвестными химикатами, погибла девочка, проводится проверка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T19:09:00+03:00

2025-03-17T19:09:00+03:00

2025-03-17T19:09:00+03:00

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ПЯТИГОРСК , 17 мар - РИА Новости. Семья из пяти человек в ставропольском Новоалександровске отравилась неизвестными химикатами, погибла девочка, проводится проверка, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. "Прокуратурой организована проверка по факту отравления семьи в городе Новоалександровске. Утром 17 марта в одном из частных домовладений в городе Новоалександровске произошло отравление неизвестным химикатом пятерых человек. В результате отравления погибла малолетняя девочка", – говорится в сообщении. По предварительным данным, ранее в доме была произведена обработка подвала против насекомых. Все обстоятельства выясняются. "После вызова скорой медицинской помощи все члены семьи были госпитализированы. В результате в больнице от отравления наступила смерть восьмилетней девочки. Двенадцатилетний мальчик в настоящее время в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении", – сообщает краевое СУ СК. СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

https://ria.ru/20250304/sk-2002947399.html

https://ria.ru/20250105/proverka-1992595278.html

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следственный комитет россии (ск рф), новоалександровск, россия, происшествия