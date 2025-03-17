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На Ставрополье семья из пяти человек отравилась химикатами - РИА Новости, 17.03.2025
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19:09 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/otravlenie-2005575607.html
На Ставрополье семья из пяти человек отравилась химикатами
На Ставрополье семья из пяти человек отравилась химикатами - РИА Новости, 17.03.2025
На Ставрополье семья из пяти человек отравилась химикатами
Семья из пяти человек в ставропольском Новоалександровске отравилась неизвестными химикатами, погибла девочка, проводится проверка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T19:09:00+03:00
2025-03-17T19:09:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
новоалександровск
россия
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ПЯТИГОРСК , 17 мар - РИА Новости. Семья из пяти человек в ставропольском Новоалександровске отравилась неизвестными химикатами, погибла девочка, проводится проверка, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. "Прокуратурой организована проверка по факту отравления семьи в городе Новоалександровске. Утром 17 марта в одном из частных домовладений в городе Новоалександровске произошло отравление неизвестным химикатом пятерых человек. В результате отравления погибла малолетняя девочка", – говорится в сообщении. По предварительным данным, ранее в доме была произведена обработка подвала против насекомых. Все обстоятельства выясняются. "После вызова скорой медицинской помощи все члены семьи были госпитализированы. В результате в больнице от отравления наступила смерть восьмилетней девочки. Двенадцатилетний мальчик в настоящее время в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении", – сообщает краевое СУ СК. СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
https://ria.ru/20250304/sk-2002947399.html
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следственный комитет россии (ск рф), новоалександровск, россия, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Новоалександровск, Россия, Происшествия
На Ставрополье семья из пяти человек отравилась химикатами

На Ставрополье семья из пяти человек отравилась химикатами, погиб ребенок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЯТИГОРСК , 17 мар - РИА Новости. Семья из пяти человек в ставропольском Новоалександровске отравилась неизвестными химикатами, погибла девочка, проводится проверка, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
"Прокуратурой организована проверка по факту отравления семьи в городе Новоалександровске. Утром 17 марта в одном из частных домовладений в городе Новоалександровске произошло отравление неизвестным химикатом пятерых человек. В результате отравления погибла малолетняя девочка", – говорится в сообщении.
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По предварительным данным, ранее в доме была произведена обработка подвала против насекомых. Все обстоятельства выясняются.
"После вызова скорой медицинской помощи все члены семьи были госпитализированы. В результате в больнице от отравления наступила смерть восьмилетней девочки. Двенадцатилетний мальчик в настоящее время в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении", – сообщает краевое СУ СК.
СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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Следственный комитет России (СК РФ)НовоалександровскРоссияПроисшествия
 
 
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