https://ria.ru/20250317/osvobozhdenie-2005046651.html

Жизнь после Победы. В Волгограде покажут кадры восстановления Европы

Жизнь после Победы. В Волгограде покажут кадры восстановления Европы - РИА Новости, 17.03.2025

Жизнь после Победы. В Волгограде покажут кадры восстановления Европы

Фотовыставка проекта "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы", посвященная восстановлению европейских стран силами советских граждан, открылась в... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T11:00:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Фотовыставка проекта "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы", посвященная восстановлению европейских стран силами советских граждан, открылась в филиале Президентской академии в Волгограде.В основе проекта — фотоархив Совинформбюро 1944-1945 годов, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Посетители выставки узнают о событиях 80-летней давности через образы простых людей, не только освободивших, но и отстроивших разрушенные города Европы.Значимость выставки для молодого поколения отметил и. о. директора Волгоградского института управления — филиала РАНХиГС — Александр Алмосов."Очень важно сохранить нашу историю. Самое главное — помнить о том, сколько Россия и Советский Союз сделали для европейских стран. Это было очень непросто, тем более что экономика самого Советского Союза тогда находилась в сложном экономическом положении. Очень важно, чтобы новые поколения знали как можно больше о Великой Отечественной войне и не забывали о том, какой ценой была завоевана Великая Победа", — подчеркнул Алмосов.Как заявил председатель Волгоградской городской Думы Владлен Колесников, фотовыставка — это важный шаг в борьбе с искажением истории."Сегодня история Второй мировой войны все чаще становится полем для политических спекуляций и фальсификаций, поэтому фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" приобретает особое значение. Мы активно поддерживаем все мероприятия, посвященные событиям, связанным с 80-летием Великой Победы. Помним и считаем важным говорить об этом, потому что история, к сожалению, с одной стороны, повторяется, с другой стороны — намеренно искажается. А надо, чтобы люди знали и помнили истинную правду. Ради достойного и мирного будущего", — отметил Колесников.По словам руководителя спецпроекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Натальи Тюриной, каждая фотография — это не только уникальный документ, но и история подвига тех, кто отдавал последнее ради мирного будущего."Мы рады, что третья выставка, посвященная восстановлению Европы, открылась именно в Волгограде — городе-герое, который стал символом мужества и стойкости советского народа в годы Великой Отечественной войны. Особенно важно, что с фотодокументами могут познакомиться наследники великой истории, потомки советских воинов, защищавших Сталинград", — сказала Тюрина.Проект "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" реализуется медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии."Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, который стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке", "Лучший корпоративный музей страны".

https://sn.ria.ru/20250224/osvobozhdenie-2000725331.html

https://ria.ru/20250225/osvobozhdenie-1999323110.html

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социальный навигатор, освобождение. путь к победе, великая отечественная война (1941-1945), общество, волгоград, европа, россия, наталья тюрина, президентский фонд культурных инициатив, 80-летие победы в великой отечественной войне