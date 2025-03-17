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В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:57 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/opasnost-2005598859.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 17.03.2025
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативном штабе регионального правительства. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T21:57:00+03:00
2025-03-17T21:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
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КУРСК, 17 мар - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативном штабе регионального правительства. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Ракетную опасность в Курской области объявили в 21:34 мск, отменили через 11 минут. Всего в понедельник в регионе ракетная опасность объявлялась 10 раз.
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происшествия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область
В Курской области отменили ракетную опасность

На всей территории Курской области отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Суджанском районе
Российские военнослужащие в Суджанском районе - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в Суджанском районе. Архивное фото
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КУРСК, 17 мар - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативном штабе регионального правительства.
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Ракетную опасность в Курской области объявили в 21:34 мск, отменили через 11 минут. Всего в понедельник в регионе ракетная опасность объявлялась 10 раз.
Военнослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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