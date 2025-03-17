https://ria.ru/20250317/opasnost-2005598859.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 17.03.2025

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативном штабе регионального правительства. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T21:57:00+03:00

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специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

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КУРСК, 17 мар - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативном штабе регионального правительства. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Ракетную опасность в Курской области объявили в 21:34 мск, отменили через 11 минут. Всего в понедельник в регионе ракетная опасность объявлялась 10 раз.

https://ria.ru/20250317/vsu-2005507676.html

курская область

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2025

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происшествия, курская область