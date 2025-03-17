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Омбудсмен Харьковской области рассказала о борьбе с киевской хунтой - РИА Новости, 17.03.2025
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https://ria.ru/20250317/ombudsmen-2005421340.html
Омбудсмен Харьковской области рассказала о борьбе с киевской хунтой
Омбудсмен Харьковской области рассказала о борьбе с киевской хунтой - РИА Новости, 17.03.2025
Омбудсмен Харьковской области рассказала о борьбе с киевской хунтой
Омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская рассказала РИА Новости о своей упорной борьбе с киевской хунтой, которая началась в 2014 году. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T08:57:00+03:00
2025-03-17T08:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
харьков
украина
виктория колесник-лавинская
антимайдан
евросоюз
нато
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская рассказала РИА Новости о своей упорной борьбе с киевской хунтой, которая началась в 2014 году. "Прежде всего, я харьковчанка. Большую часть своей жизни я прожила в Харькове. Когда в 2014 году на Украине произошел госпереворот, я стала активной участницей движения "Антимайдан" города Харькова. Я, как и тысячи харьковчан, регулярно выходила на митинги и демонстрации на центральной площади города", - рассказала Колесник-Лавинская. В те дни она, как и другие харьковчане, выступала за государственный статус русского языка, за развитие культурного взаимодействия и экономического сотрудничества с Российской Федерацией. Количество протестующих увеличивалось с каждым днем. Люди выступали против действий преступников, захвативших власть в Киеве, и были категорически против вступления Украины в ЕС и НАТО. После неудачной попытки захвата Харьковской областной государственной администрации более 70 участников "Антимайдана" были арестованы представителями новой власти, но бесстрашные женщины Харькова продолжили сражаться за русский мир. "В конце апреля 2014 года я стала участником и одним из организаторов женского палаточного лагеря, который был разбит на центральной площади города возле памятника Ленина. На тот момент нас было около 30 женщин и на зачистку нашего лагеря приехало 6 автобусов вооруженных боевиков в касках, балаклавах, бронежилетах. Наверное, это было одним из самых ярких событий, которые мне запомнились в тот период", - уточнила омбудсмен Харьковской области. Новая власть усилила борьбу с активистами, многие из которых оказались в подвалах СБУ или в СИЗО. В ответ Колесник-Лавинская выступила организатором юридической и гуманитарной помощи для политзаключенных. Ей удалось организовать регулярное обеспечение задержанных единомышленников продуктами питания и средствами первой необходимости. В качестве контрмеры киевская власть заблокировала все ее счета и банковские карты, а также обнародовала личные данные на сайте "Миротворец". "Как только появились первые беженцы из города Славянска, я оказалась в числе первых волонтеров, которые стали помогать им. Уже с июня 2014 года я активно работала с мэром Славянска, назначенным (бывшим министром обороны ДНР) Стрелковым, и отвечала за гуманитарное обеспечение мирного населения города, который находился под постоянными обстрелами со стороны украинских вооруженных формирований", - пояснила омбудсмен. За свой вклад в борьбу Виктория Колесник-Лавинская была награждена медалью "За освобождение Славянска". Летом 2014 года она вступила в ряды вооруженных сил Донецкой Народной Республики и несла службу в тыловых подразделениях, которые занимались продовольственным, вещевым, ГСМ обеспечением подразделений. Продолжала исполнять служебный долг до весны 2022 года. "После штурма Мариуполя я была комиссована по состоянию здоровья. И с лета 2022 года я нахожусь на службе военно-гражданской администрации Харьковской области. В 2024 году я попала в программу "Время героев", где смогла получить дополнительное образование и повысить свою квалификацию в области современного публичного управления. В настоящее время я была избрана как уполномоченный представитель по правам человека и ребенка Харьковской области", - рассказала она.
https://ria.ru/20250315/rossiya-2005079457.html
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харьковская область, харьков, украина, виктория колесник-лавинская, антимайдан, евросоюз, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Харьков, Украина, Виктория Колесник-Лавинская, Антимайдан, Евросоюз, НАТО, В мире
Омбудсмен Харьковской области рассказала о борьбе с киевской хунтой

Омбудсмен Колесник-Лавинская рассказала о борьбе с киевской хунтой в 2014 году

© AP Photo / Bernat ArmangueГород Харьков
Город Харьков - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Город Харьков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская рассказала РИА Новости о своей упорной борьбе с киевской хунтой, которая началась в 2014 году.
"Прежде всего, я харьковчанка. Большую часть своей жизни я прожила в Харькове. Когда в 2014 году на Украине произошел госпереворот, я стала активной участницей движения "Антимайдан" города Харькова. Я, как и тысячи харьковчан, регулярно выходила на митинги и демонстрации на центральной площади города", - рассказала Колесник-Лавинская.
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В те дни она, как и другие харьковчане, выступала за государственный статус русского языка, за развитие культурного взаимодействия и экономического сотрудничества с Российской Федерацией. Количество протестующих увеличивалось с каждым днем. Люди выступали против действий преступников, захвативших власть в Киеве, и были категорически против вступления Украины в ЕС и НАТО. После неудачной попытки захвата Харьковской областной государственной администрации более 70 участников "Антимайдана" были арестованы представителями новой власти, но бесстрашные женщины Харькова продолжили сражаться за русский мир.
"В конце апреля 2014 года я стала участником и одним из организаторов женского палаточного лагеря, который был разбит на центральной площади города возле памятника Ленина. На тот момент нас было около 30 женщин и на зачистку нашего лагеря приехало 6 автобусов вооруженных боевиков в касках, балаклавах, бронежилетах. Наверное, это было одним из самых ярких событий, которые мне запомнились в тот период", - уточнила омбудсмен Харьковской области.
Новая власть усилила борьбу с активистами, многие из которых оказались в подвалах СБУ или в СИЗО. В ответ Колесник-Лавинская выступила организатором юридической и гуманитарной помощи для политзаключенных. Ей удалось организовать регулярное обеспечение задержанных единомышленников продуктами питания и средствами первой необходимости. В качестве контрмеры киевская власть заблокировала все ее счета и банковские карты, а также обнародовала личные данные на сайте "Миротворец".
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"Как только появились первые беженцы из города Славянска, я оказалась в числе первых волонтеров, которые стали помогать им. Уже с июня 2014 года я активно работала с мэром Славянска, назначенным (бывшим министром обороны ДНР) Стрелковым, и отвечала за гуманитарное обеспечение мирного населения города, который находился под постоянными обстрелами со стороны украинских вооруженных формирований", - пояснила омбудсмен.
За свой вклад в борьбу Виктория Колесник-Лавинская была награждена медалью "За освобождение Славянска". Летом 2014 года она вступила в ряды вооруженных сил Донецкой Народной Республики и несла службу в тыловых подразделениях, которые занимались продовольственным, вещевым, ГСМ обеспечением подразделений. Продолжала исполнять служебный долг до весны 2022 года.
"После штурма Мариуполя я была комиссована по состоянию здоровья. И с лета 2022 года я нахожусь на службе военно-гражданской администрации Харьковской области. В 2024 году я попала в программу "Время героев", где смогла получить дополнительное образование и повысить свою квалификацию в области современного публичного управления. В настоящее время я была избрана как уполномоченный представитель по правам человека и ребенка Харьковской области", - рассказала она.
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