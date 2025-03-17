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В Харьковской области назначили уполномоченного по правам ребенка - РИА Новости, 17.03.2025
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06:14 17.03.2025 (обновлено: 07:39 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/ombudsmen-2005408773.html
В Харьковской области назначили уполномоченного по правам ребенка
В Харьковской области назначили уполномоченного по правам ребенка - РИА Новости, 17.03.2025
В Харьковской области назначили уполномоченного по правам ребенка
Уполномоченный по правам человека и ребенка назначен в Харьковской области, им стала Виктория Колесник-Лавинская, сообщил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T06:14:00+03:00
2025-03-17T07:39:00+03:00
россия
виталий ганчев
общество
виктория колесник-лавинская
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека и ребенка назначен в Харьковской области, им стала Виктория Колесник-Лавинская, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Хочу сообщить, что в военно-гражданской администрации Харьковской области был назначен уполномоченный по правам человека и ребенка. Кандидат на должность уполномоченного по правам человека и ребенка был избран путем открытого голосования среди сотрудников администрации. Учитывая единогласное решение всех коллег, это ответственное направление возглавит Колесник-Лавинская Виктория Ивановна", - сообщил Ганчев. Так же он отметил, что назначить омбудсмена решили из-за многочисленных нарушений прав и свобод человека, которые администрация ежедневно фиксирует как на освобожденной территории Харьковской области, так и на территории региона, временно находящейся под контролем киевского режима. Это регулярные обстрелы со стороны ВСУ населенных пунктов Харьковской области, в которых ранеными и убитыми оказываются мирные жители, дискриминация украинскими властями населения Харьковской области по национальности, происхождению, политическим убеждениям и религии; преступные действия ТЦК в ходе принудительной мобилизации и другие. В обязанности уполномоченного по правам человека и ребенка войдет мониторинг и фиксация случаев нарушения прав человека на территории Харьковской области, сбор обращений граждан, взаимодействие с российскими органами власти, различными международными организациями и волонтерскими организациями для оказания помощи харьковчанам. В феврале глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал в интервью РИА Новости, что около 70 населенных пунктов региона находятся под контролем России, в 34 из них установлено управление военно-гражданской администрации.
https://ria.ru/20250315/oborona-2005246993.html
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россия, виталий ганчев, общество, виктория колесник-лавинская
Россия, Виталий Ганчев, Общество, Виктория Колесник-Лавинская
В Харьковской области назначили уполномоченного по правам ребенка

Омбудсменом по правам ребенка в Харьковской области назначили Колесник-Лавинскую

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоврежденный в результате обстрелов жилой дом в поселке 1-й Лиман Харьковской области
Поврежденный в результате обстрелов жилой дом в поселке 1-й Лиман Харьковской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости
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Поврежденный в результате обстрелов жилой дом в поселке 1-й Лиман Харьковской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека и ребенка назначен в Харьковской области, им стала Виктория Колесник-Лавинская, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Хочу сообщить, что в военно-гражданской администрации Харьковской области был назначен уполномоченный по правам человека и ребенка. Кандидат на должность уполномоченного по правам человека и ребенка был избран путем открытого голосования среди сотрудников администрации. Учитывая единогласное решение всех коллег, это ответственное направление возглавит Колесник-Лавинская Виктория Ивановна", - сообщил Ганчев.
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Так же он отметил, что назначить омбудсмена решили из-за многочисленных нарушений прав и свобод человека, которые администрация ежедневно фиксирует как на освобожденной территории Харьковской области, так и на территории региона, временно находящейся под контролем киевского режима. Это регулярные обстрелы со стороны ВСУ населенных пунктов Харьковской области, в которых ранеными и убитыми оказываются мирные жители, дискриминация украинскими властями населения Харьковской области по национальности, происхождению, политическим убеждениям и религии; преступные действия ТЦК в ходе принудительной мобилизации и другие.
В обязанности уполномоченного по правам человека и ребенка войдет мониторинг и фиксация случаев нарушения прав человека на территории Харьковской области, сбор обращений граждан, взаимодействие с российскими органами власти, различными международными организациями и волонтерскими организациями для оказания помощи харьковчанам.
В феврале глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал в интервью РИА Новости, что около 70 населенных пунктов региона находятся под контролем России, в 34 из них установлено управление военно-гражданской администрации.
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