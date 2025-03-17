https://ria.ru/20250317/ombudsmen-2005408773.html

В Харьковской области назначили уполномоченного по правам ребенка

В Харьковской области назначили уполномоченного по правам ребенка - РИА Новости, 17.03.2025

В Харьковской области назначили уполномоченного по правам ребенка

Уполномоченный по правам человека и ребенка назначен в Харьковской области, им стала Виктория Колесник-Лавинская, сообщил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T06:14:00+03:00

2025-03-17T06:14:00+03:00

2025-03-17T07:39:00+03:00

россия

виталий ганчев

общество

виктория колесник-лавинская

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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека и ребенка назначен в Харьковской области, им стала Виктория Колесник-Лавинская, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Хочу сообщить, что в военно-гражданской администрации Харьковской области был назначен уполномоченный по правам человека и ребенка. Кандидат на должность уполномоченного по правам человека и ребенка был избран путем открытого голосования среди сотрудников администрации. Учитывая единогласное решение всех коллег, это ответственное направление возглавит Колесник-Лавинская Виктория Ивановна", - сообщил Ганчев. Так же он отметил, что назначить омбудсмена решили из-за многочисленных нарушений прав и свобод человека, которые администрация ежедневно фиксирует как на освобожденной территории Харьковской области, так и на территории региона, временно находящейся под контролем киевского режима. Это регулярные обстрелы со стороны ВСУ населенных пунктов Харьковской области, в которых ранеными и убитыми оказываются мирные жители, дискриминация украинскими властями населения Харьковской области по национальности, происхождению, политическим убеждениям и религии; преступные действия ТЦК в ходе принудительной мобилизации и другие. В обязанности уполномоченного по правам человека и ребенка войдет мониторинг и фиксация случаев нарушения прав человека на территории Харьковской области, сбор обращений граждан, взаимодействие с российскими органами власти, различными международными организациями и волонтерскими организациями для оказания помощи харьковчанам. В феврале глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал в интервью РИА Новости, что около 70 населенных пунктов региона находятся под контролем России, в 34 из них установлено управление военно-гражданской администрации.

https://ria.ru/20250315/oborona-2005246993.html

https://ria.ru/20240918/golod-1973431046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, виталий ганчев, общество, виктория колесник-лавинская