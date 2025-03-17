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При украинском обстреле Горловки пострадали два сотрудника МЧС
При украинском обстреле Горловки пострадали два сотрудника МЧС - РИА Новости, 17.03.2025
При украинском обстреле Горловки пострадали два сотрудника МЧС
Двое сотрудников МЧС пострадали в донецкой Горловке в результате атаки БПЛА, сообщает МЧС России. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T19:29:00+03:00
2025-03-17T19:29:00+03:00
2025-03-17T19:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
горловка
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Двое сотрудников МЧС пострадали в донецкой Горловке в результате атаки БПЛА, сообщает МЧС России."Пожарная часть в Горловке подверглась атаке БПЛА. Пострадали два сотрудника МЧС России: пожарный и водитель. С акубаротравмой они доставлены в больницу", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), горловка, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Горловка, Россия, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадали два сотрудника МЧС
При украинском обстреле Горловки с БПЛА пострадали два сотрудника МЧС