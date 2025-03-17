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При украинском обстреле Горловки пострадали два сотрудника МЧС - РИА Новости, 17.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:29 17.03.2025 (обновлено: 19:34 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/obstrel-2005580450.html
При украинском обстреле Горловки пострадали два сотрудника МЧС
При украинском обстреле Горловки пострадали два сотрудника МЧС - РИА Новости, 17.03.2025
При украинском обстреле Горловки пострадали два сотрудника МЧС
Двое сотрудников МЧС пострадали в донецкой Горловке в результате атаки БПЛА, сообщает МЧС России. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T19:29:00+03:00
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специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
горловка
россия
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Двое сотрудников МЧС пострадали в донецкой Горловке в результате атаки БПЛА, сообщает МЧС России."Пожарная часть в Горловке подверглась атаке БПЛА. Пострадали два сотрудника МЧС России: пожарный и водитель. С акубаротравмой они доставлены в больницу", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), горловка, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Горловка, Россия, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадали два сотрудника МЧС

При украинском обстреле Горловки с БПЛА пострадали два сотрудника МЧС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Двое сотрудников МЧС пострадали в донецкой Горловке в результате атаки БПЛА, сообщает МЧС России.
"Пожарная часть в Горловке подверглась атаке БПЛА. Пострадали два сотрудника МЧС России: пожарный и водитель. С акубаротравмой они доставлены в больницу", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГорловкаРоссияПроисшествия
 
 
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