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Путин поздравил Рахмона с наступающим праздником Навруз - РИА Новости, 17.03.2025
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15:13 17.03.2025 (обновлено: 15:22 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/navruz-2005510572.html
Путин поздравил Рахмона с наступающим праздником Навруз
Путин поздравил Рахмона с наступающим праздником Навруз - РИА Новости, 17.03.2025
Путин поздравил Рахмона с наступающим праздником Навруз
Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона с наступающим праздником Навруз. РИА Новости, 17.03.2025
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона с наступающим праздником Навруз. "И прежде, чем начнем беседу, хотел бы вас поздравить и всех таджикистанцев с наступающим праздником Навруз - 21 марта. Хочу пожелать вам и всем нашим друзьям в Таджикистане всего самого доброго, каждой семье", - сказал Путин в ходе российско-таджикистанских переговоров.История Навруза уходит корнями в I тысячелетие до нашей эры, когда на территории древнего Ирана существовала религия зороастризма. Навруз (в переводе с фарси - "новый день") — один из древнейших праздников, отмечаемый народами Средней Азии, Ближнего Востока и Кавказа. Он символизирует приход весны, обновление природы и начало нового солнечного года. Традиции Навруза включают приготовление праздничных блюд, проведение народных гуляний, спортивных соревнований, театрализованных представлений и благотворительных акций. Десять лет назад ЮНЕСКО включило праздник в Список нематериального культурного наследия человечества. С этого момента он называется "Международный день Навруз".
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таджикистан, россия, владимир путин, эмомали рахмон, в мире
Таджикистан, Россия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, В мире
Путин поздравил Рахмона с наступающим праздником Навруз

Путин поздравил главу Таджикистана Рахмона с наступающим праздником Навруз

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона с наступающим праздником Навруз.
"И прежде, чем начнем беседу, хотел бы вас поздравить и всех таджикистанцев с наступающим праздником Навруз - 21 марта. Хочу пожелать вам и всем нашим друзьям в Таджикистане всего самого доброго, каждой семье", - сказал Путин в ходе российско-таджикистанских переговоров.
История Навруза уходит корнями в I тысячелетие до нашей эры, когда на территории древнего Ирана существовала религия зороастризма. Навруз (в переводе с фарси - "новый день") — один из древнейших праздников, отмечаемый народами Средней Азии, Ближнего Востока и Кавказа. Он символизирует приход весны, обновление природы и начало нового солнечного года. Традиции Навруза включают приготовление праздничных блюд, проведение народных гуляний, спортивных соревнований, театрализованных представлений и благотворительных акций. Десять лет назад ЮНЕСКО включило праздник в Список нематериального культурного наследия человечества. С этого момента он называется "Международный день Навруз".
Девушка танцует на праздновании Навруза (Новруза) в Казани - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Международный день Навруз
Вчера, 15:27
 
ТаджикистанРоссияВладимир ПутинЭмомали РахмонВ мире
 
 
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