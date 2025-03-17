https://ria.ru/20250317/navruz-2005510572.html

Путин поздравил Рахмона с наступающим праздником Навруз

Путин поздравил Рахмона с наступающим праздником Навруз - РИА Новости, 17.03.2025

Путин поздравил Рахмона с наступающим праздником Навруз

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона с наступающим праздником Навруз. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:13:00+03:00

2025-03-17T15:13:00+03:00

2025-03-17T15:22:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона с наступающим праздником Навруз. "И прежде, чем начнем беседу, хотел бы вас поздравить и всех таджикистанцев с наступающим праздником Навруз - 21 марта. Хочу пожелать вам и всем нашим друзьям в Таджикистане всего самого доброго, каждой семье", - сказал Путин в ходе российско-таджикистанских переговоров.История Навруза уходит корнями в I тысячелетие до нашей эры, когда на территории древнего Ирана существовала религия зороастризма. Навруз (в переводе с фарси - "новый день") — один из древнейших праздников, отмечаемый народами Средней Азии, Ближнего Востока и Кавказа. Он символизирует приход весны, обновление природы и начало нового солнечного года. Традиции Навруза включают приготовление праздничных блюд, проведение народных гуляний, спортивных соревнований, театрализованных представлений и благотворительных акций. Десять лет назад ЮНЕСКО включило праздник в Список нематериального культурного наследия человечества. С этого момента он называется "Международный день Навруз".

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Ольга Фомченкова

таджикистан, россия, владимир путин, эмомали рахмон, в мире