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"Спасли маму, малыша, матку". Россия получает патент на уникальную операцию - РИА Новости, 17.03.2025
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"Спасли маму, малыша, матку". Россия получает патент на уникальную операцию
"Спасли маму, малыша, матку". Россия получает патент на уникальную операцию - РИА Новости, 17.03.2025
"Спасли маму, малыша, матку". Россия получает патент на уникальную операцию
Российские врачи подали патент на операцию при вросшей плаценте, хирургическое вмешательство впервые в мире осуществляется по новой методике. Об этом РИА... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T09:00:00+03:00
2025-03-17T09:00:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские врачи подали патент на операцию при вросшей плаценте, хирургическое вмешательство впервые в мире осуществляется по новой методике. Об этом РИА Новости сообщили в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского (МОНИИАГ). Как пояснили специалисты, ранее пациенткам с такой патологией предлагали прервать беременность из-за высокого риска развития жизнеугрожающих кровотечений, а сама операция, как правило, подразумевала удаление матки. Новая методика позволяет сохранить женскую репродуктивную функцию, а женщины, которые благодаря этой операции совсем недавно стали мамами, считают ее настоящим "российским чудом"."Беременность в рубце"Впервые новая методика была применена 20 декабря 2024 года. Акушеры-гинекологи МОНИИАГ совместно с сосудистыми хирургами НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского прооперировали 38-летниюю Ирину Бочоришвили, находившуюся на 32 неделе беременности (публикуется с согласия пациентки).Для женщины это была очень долгожданная беременность: после первых родов она не могла забеременеть девять лет. Дальнейшие исследования показали, что плодное яйцо расположилось в нише рубца на матке после предыдущего кесарева сечения."При таком диагнозе ("беременность в рубце") практически всегда предлагается прервать беременность, поскольку велик риск разрыва матки и массивного кровотечения. Консилиум врачей принял решение наблюдать пациентку в стационарных условиях уже на самых ранних сроках беременности. Плод удалось доносить до 32 недели (начиная с 37 акушерской недели беременности ребенок считается доношенным), а это уже достаточно неплохой срок для недоношенного ребенка", — сообщил РИА Новости директор МОНИИАГ, профессор Роман Шмаков.Родился мальчик. Вес новорожденного составил 1820 гр, рост — 41 см. Всю операцию врачи проводили под контактным ультразвуковым контролем. По словам профессора, ультразвуковой датчик указывает хирургу точное место, где следует сделать хирургический разрез таким образом, чтобы он не затронул плаценту."Плацента имеет сильнейшее кровоснабжение, и даже минимальный разрез может стать фатальным для женщины", — отметил он, добавив, что именно поэтому раньше при таких операциях приходилось удалять матку.Чтобы минимизировать риск кровопотери, врачи приняли решение временно снизить кровоснабжение пациентки. Для этого была применена временная баллонная окклюзия аорты (РЭБОА используется во всем мире для остановки продолжающегося внутрибрюшного и внутритазового кровотечения, которое сопровождается нестабильной гемодинамикой). За это отвечали сосудистые хирурги Склифа. Матку удалось сохранить с минимальной кровопотерей."Уникальность операции заключается в контроле с помощью контактного ультразвукового исследования. Во всем мире такая операция проводится под контролем рентгена, что способствует дополнительному облучению пациентов. Кроме того, регтген-операционные есть не в каждом медицинском учреждении, и врачи не всегда могли оказать помощь в таких тяжелых случаях. Нам же удалось сделать операцию более безопасной и доступной", — подчеркнул директор МОНИИАГ."Ставлю троеточие"Корреспондент РИА Новости связался с Ириной Бочоришвили. Она сообщила, что ее сыну Леону уже почти три месяца, малыш чувствует себя замечательно. "Конечно, нам еще расти и расти, плюс сохраняется небольшой мышечный тонус, но у Леона нет никаких серьезных отклонений, он крепкий мальчик, хорошо ест, чему мы все несказанно рады", — отметила она, добавив, что и сама чувствует себя прекрасно, "даже гемоглобин в норме"."Мы понимали опасения врачей, ведь я, по сути, стала первой женщиной, которой провели подобную операцию, сохранив не только меня и ребенка, но и возможность родить в будущем. Это действительно чудо. Мы все вместе — я, моя семья, вся команда врачей — шли на осознанные риски, и наши медики блестяще с ними справились", — отметила Ирина.На вопрос о том, не думает ли она о третьем ребенке, собеседница ответила так: "В этом вопросе я не ставлю точку. Я ставлю троеточие".Будущий "золотой стандарт"С тех пор были проведены еще три успешные операции, после которых врачи подали заявку на патент. В ближайший год планируется провести 50 подобных операций с использованием данной методики."Этот патент мы получаем для того, чтобы в дальнейшем новая методика была сформулирована и прописана в клинических протоколах для других хирургов, которые также захотят ее применять", — сообщил Роман Шмаков.К тому же он выразил уверенность в том, что со временем операция станет "золотым стандартом" и будет масштабирована на все высокотехнологичные перинатальные центры России.Он напомнил, что статус научно-исследовательского института дает легитимную возможность такому учреждению разрабатывать инновационные технологии и предлагать новые протоколы операций."Именно научные институты являются родоначальниками новых клинических рекомендаций, по которым в перспективе будет работать вся страна, а женщины с диагнозом "беременность в рубце" и "врастание плаценты" получат возможность выносить и родить ребенка, сохранив при этом свои репродуктивные функции", — добавил он.
https://ria.ru/20240819/nauka-1966246628.html
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"Спасли маму, малыша, матку". Россия получает патент на уникальную операцию

Россия подала патент на инновационную операцию для беременных

© Фото предоставлено пресс-службой МОНИИАГАкушеры-гинекологи МОНИИАГ совместно с сосудистыми хирургами НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского во время операции
Акушеры-гинекологи МОНИИАГ совместно с сосудистыми хирургами НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского во время операции - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото предоставлено пресс-службой МОНИИАГ
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские врачи подали патент на операцию при вросшей плаценте, хирургическое вмешательство впервые в мире осуществляется по новой методике. Об этом РИА Новости сообщили в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского (МОНИИАГ). Как пояснили специалисты, ранее пациенткам с такой патологией предлагали прервать беременность из-за высокого риска развития жизнеугрожающих кровотечений, а сама операция, как правило, подразумевала удаление матки. Новая методика позволяет сохранить женскую репродуктивную функцию, а женщины, которые благодаря этой операции совсем недавно стали мамами, считают ее настоящим "российским чудом".

"Беременность в рубце"

Впервые новая методика была применена 20 декабря 2024 года. Акушеры-гинекологи МОНИИАГ совместно с сосудистыми хирургами НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского прооперировали 38-летниюю Ирину Бочоришвили, находившуюся на 32 неделе беременности (публикуется с согласия пациентки).
Для женщины это была очень долгожданная беременность: после первых родов она не могла забеременеть девять лет. Дальнейшие исследования показали, что плодное яйцо расположилось в нише рубца на матке после предыдущего кесарева сечения.
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"При таком диагнозе ("беременность в рубце") практически всегда предлагается прервать беременность, поскольку велик риск разрыва матки и массивного кровотечения. Консилиум врачей принял решение наблюдать пациентку в стационарных условиях уже на самых ранних сроках беременности. Плод удалось доносить до 32 недели (начиная с 37 акушерской недели беременности ребенок считается доношенным), а это уже достаточно неплохой срок для недоношенного ребенка", — сообщил РИА Новости директор МОНИИАГ, профессор Роман Шмаков.
Родился мальчик. Вес новорожденного составил 1820 гр, рост — 41 см. Всю операцию врачи проводили под контактным ультразвуковым контролем. По словам профессора, ультразвуковой датчик указывает хирургу точное место, где следует сделать хирургический разрез таким образом, чтобы он не затронул плаценту.
"Плацента имеет сильнейшее кровоснабжение, и даже минимальный разрез может стать фатальным для женщины", — отметил он, добавив, что именно поэтому раньше при таких операциях приходилось удалять матку.
© Фото предоставлено пресс-службой МОНИИАГРоман Шмаков
Акушеры-гинекологи МОНИИАГ совместно с сосудистыми хирургами НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского во время операции - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото предоставлено пресс-службой МОНИИАГ
Роман Шмаков
Чтобы минимизировать риск кровопотери, врачи приняли решение временно снизить кровоснабжение пациентки. Для этого была применена временная баллонная окклюзия аорты (РЭБОА используется во всем мире для остановки продолжающегося внутрибрюшного и внутритазового кровотечения, которое сопровождается нестабильной гемодинамикой). За это отвечали сосудистые хирурги Склифа. Матку удалось сохранить с минимальной кровопотерей.
"Уникальность операции заключается в контроле с помощью контактного ультразвукового исследования. Во всем мире такая операция проводится под контролем рентгена, что способствует дополнительному облучению пациентов. Кроме того, регтген-операционные есть не в каждом медицинском учреждении, и врачи не всегда могли оказать помощь в таких тяжелых случаях. Нам же удалось сделать операцию более безопасной и доступной", — подчеркнул директор МОНИИАГ.

"Ставлю троеточие"

Корреспондент РИА Новости связался с Ириной Бочоришвили. Она сообщила, что ее сыну Леону уже почти три месяца, малыш чувствует себя замечательно. "Конечно, нам еще расти и расти, плюс сохраняется небольшой мышечный тонус, но у Леона нет никаких серьезных отклонений, он крепкий мальчик, хорошо ест, чему мы все несказанно рады", — отметила она, добавив, что и сама чувствует себя прекрасно, "даже гемоглобин в норме".
"Мы понимали опасения врачей, ведь я, по сути, стала первой женщиной, которой провели подобную операцию, сохранив не только меня и ребенка, но и возможность родить в будущем. Это действительно чудо. Мы все вместе — я, моя семья, вся команда врачей — шли на осознанные риски, и наши медики блестяще с ними справились", — отметила Ирина.
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На вопрос о том, не думает ли она о третьем ребенке, собеседница ответила так: "В этом вопросе я не ставлю точку. Я ставлю троеточие".

Будущий "золотой стандарт"

С тех пор были проведены еще три успешные операции, после которых врачи подали заявку на патент. В ближайший год планируется провести 50 подобных операций с использованием данной методики.
"Этот патент мы получаем для того, чтобы в дальнейшем новая методика была сформулирована и прописана в клинических протоколах для других хирургов, которые также захотят ее применять", — сообщил Роман Шмаков.
К тому же он выразил уверенность в том, что со временем операция станет "золотым стандартом" и будет масштабирована на все высокотехнологичные перинатальные центры России.
Он напомнил, что статус научно-исследовательского института дает легитимную возможность такому учреждению разрабатывать инновационные технологии и предлагать новые протоколы операций.
"Именно научные институты являются родоначальниками новых клинических рекомендаций, по которым в перспективе будет работать вся страна, а женщины с диагнозом "беременность в рубце" и "врастание плаценты" получат возможность выносить и родить ребенка, сохранив при этом свои репродуктивные функции", — добавил он.
 
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