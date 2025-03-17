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В Косино-Ухтомском районе Москвы реконструировали более 50% газовых сетей - РИА Новости, 17.03.2025
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В Косино-Ухтомском районе Москвы реконструировали более 50% газовых сетей
В Косино-Ухтомском районе Москвы реконструировали более 50% газовых сетей - РИА Новости, 17.03.2025
В Косино-Ухтомском районе Москвы реконструировали более 50% газовых сетей
Более 50% километров газовых сетей реконструированы в Косино-Ухтомском районе столицы, сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:47:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Более 50% километров газовых сетей реконструированы в Косино-Ухтомском районе столицы, сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы реконструировали более 50% газовых сетей в Косино-Ухтомском районе столицы. Работы начались в марте 2024 года, сейчас обновлено уже свыше восьми километров из запланированных 17,5", - говорится в сообщении. Отмечается, что реконструкция затрагивает основные улицы района, включая улицы Михельсона, 8 Марта, Лениногорскую, Розы Люксембург, Поселковую, Чебоксарскую, Златоустовскую и Школьную. Помимо этого, мастера меняют устаревшие трубы на современные полиэтиленовые газопроводы отечественного производства, которые прослужат не менее 40 лет. На сайте сказано, что завершение реконструкции запланировано на конец 2025 года.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва

В Косино-Ухтомском районе Москвы реконструировали более 50% газовых сетей

© Фото : АО "Мосгаз"Реконструкция газопровода
Реконструкция газопровода - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : АО "Мосгаз"
Реконструкция газопровода. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Более 50% километров газовых сетей реконструированы в Косино-Ухтомском районе столицы, сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы реконструировали более 50% газовых сетей в Косино-Ухтомском районе столицы. Работы начались в марте 2024 года, сейчас обновлено уже свыше восьми километров из запланированных 17,5", - говорится в сообщении.
Отмечается, что реконструкция затрагивает основные улицы района, включая улицы Михельсона, 8 Марта, Лениногорскую, Розы Люксембург, Поселковую, Чебоксарскую, Златоустовскую и Школьную.
Помимо этого, мастера меняют устаревшие трубы на современные полиэтиленовые газопроводы отечественного производства, которые прослужат не менее 40 лет.
На сайте сказано, что завершение реконструкции запланировано на конец 2025 года.
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