https://ria.ru/20250317/moskva-2005567215.html

В Косино-Ухтомском районе Москвы реконструировали более 50% газовых сетей

В Косино-Ухтомском районе Москвы реконструировали более 50% газовых сетей - РИА Новости, 17.03.2025

В Косино-Ухтомском районе Москвы реконструировали более 50% газовых сетей

Более 50% километров газовых сетей реконструированы в Косино-Ухтомском районе столицы, сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:47:00+03:00

2025-03-17T18:47:00+03:00

2025-03-17T18:47:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975652933_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_08882cf256df4d82b2e49db6d06cb1ed.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Более 50% километров газовых сетей реконструированы в Косино-Ухтомском районе столицы, сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы реконструировали более 50% газовых сетей в Косино-Ухтомском районе столицы. Работы начались в марте 2024 года, сейчас обновлено уже свыше восьми километров из запланированных 17,5", - говорится в сообщении. Отмечается, что реконструкция затрагивает основные улицы района, включая улицы Михельсона, 8 Марта, Лениногорскую, Розы Люксембург, Поселковую, Чебоксарскую, Златоустовскую и Школьную. Помимо этого, мастера меняют устаревшие трубы на современные полиэтиленовые газопроводы отечественного производства, которые прослужат не менее 40 лет. На сайте сказано, что завершение реконструкции запланировано на конец 2025 года.

https://ria.ru/20250317/moskva-2005566763.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, москва