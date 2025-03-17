https://ria.ru/20250317/moskva-2005566763.html

Специалисты в Москве наблюдают за состоянием дорог во время снега

Специалисты в Москве наблюдают за состоянием дорог во время снега - РИА Новости, 17.03.2025

Специалисты в Москве наблюдают за состоянием дорог во время снега

Службы наблюдают за состоянием улично-дорожной сети Москвы во время снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:46:00+03:00

2025-03-17T18:46:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Службы наблюдают за состоянием улично-дорожной сети Москвы во время снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В городе снег. Его прирост за день может составить до одного сантиметра. В течение дня ожидаются колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы", - говорится в сообщении. Отмечается, что автомобилистам следует быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20250317/moskva-2005564918.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва