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В Москве капитально отремонтировали 248 домов, названных в честь маршалов - РИА Новости, 17.03.2025
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В Москве капитально отремонтировали 248 домов, названных в честь маршалов
В Москве капитально отремонтировали 248 домов, названных в честь маршалов - РИА Новости, 17.03.2025
В Москве капитально отремонтировали 248 домов, названных в честь маршалов
За 10 лет в Москве капитально отремонтировали 248 домов на улицах, названных в честь маршалов Советского Союза, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:41:00+03:00
2025-03-17T18:41:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. За 10 лет в Москве капитально отремонтировали 248 домов на улицах, названных в честь маршалов Советского Союза, сообщается на сайте мэра и правительства. "Для сохранения облика зданий специалисты подбирают подходящие технологии и материалы. За последние 10 лет специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтировали 248 домов, расположенных на улицах, бульварах и проспектах, названых в честь маршалов Советского Союза", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что среди таких зданий - дом №6 на улице Маршала Неделина. Там привели в порядок фасад, крышу, магистрали водоотведения. Основное внимание специалисты уделили наружным стенам здания, которые изначально были отделаны мелкой декоративной плиткой. В 2024 году завершено обновление дома №16 корпус 1 на улице Маршала Захарова. Для ремонта фасада здесь применили технологию с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Стены окрасили в кремово-белый, бежево-серый и бежевый цвета. "В этом году специалисты займутся капитальным ремонтом здания по адресу проспект Маршала Жукова, дом 74, корпус 1. Его построили в 1995-м по индивидуальному проекту. Здание высотой от 12 до 24 этажей имеет дугообразную форму и сложную пластику фасадов... После промывки фасада мастера исправят геометрию панелей и отобьют отслоившуюся плитку, затем нанесут клеевые составы с армирующей сеткой и декоративные слои", - уточняется в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве капитально отремонтировали 248 домов, названных в честь маршалов

В Москве капитально отремонтировали 248 домов, названных в честь маршалов СССР

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабочий во время восстановления фасада дома в Москве
Рабочий во время восстановления фасада дома в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рабочий во время восстановления фасада дома в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. За 10 лет в Москве капитально отремонтировали 248 домов на улицах, названных в честь маршалов Советского Союза, сообщается на сайте мэра и правительства.
"Для сохранения облика зданий специалисты подбирают подходящие технологии и материалы. За последние 10 лет специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтировали 248 домов, расположенных на улицах, бульварах и проспектах, названых в честь маршалов Советского Союза", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что среди таких зданий - дом №6 на улице Маршала Неделина. Там привели в порядок фасад, крышу, магистрали водоотведения. Основное внимание специалисты уделили наружным стенам здания, которые изначально были отделаны мелкой декоративной плиткой. В 2024 году завершено обновление дома №16 корпус 1 на улице Маршала Захарова. Для ремонта фасада здесь применили технологию с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Стены окрасили в кремово-белый, бежево-серый и бежевый цвета.
"В этом году специалисты займутся капитальным ремонтом здания по адресу проспект Маршала Жукова, дом 74, корпус 1. Его построили в 1995-м по индивидуальному проекту. Здание высотой от 12 до 24 этажей имеет дугообразную форму и сложную пластику фасадов... После промывки фасада мастера исправят геометрию панелей и отобьют отслоившуюся плитку, затем нанесут клеевые составы с армирующей сеткой и декоративные слои", - уточняется в сообщении.
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