https://ria.ru/20250317/moskva-2005565791.html

В Москве капитально отремонтировали 248 домов, названных в честь маршалов

В Москве капитально отремонтировали 248 домов, названных в честь маршалов - РИА Новости, 17.03.2025

В Москве капитально отремонтировали 248 домов, названных в честь маршалов

За 10 лет в Москве капитально отремонтировали 248 домов на улицах, названных в честь маршалов Советского Союза, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:41:00+03:00

2025-03-17T18:41:00+03:00

2025-03-17T18:41:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964846195_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_59d022afbcb0ffff63cf7380a157d959.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. За 10 лет в Москве капитально отремонтировали 248 домов на улицах, названных в честь маршалов Советского Союза, сообщается на сайте мэра и правительства. "Для сохранения облика зданий специалисты подбирают подходящие технологии и материалы. За последние 10 лет специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтировали 248 домов, расположенных на улицах, бульварах и проспектах, названых в честь маршалов Советского Союза", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что среди таких зданий - дом №6 на улице Маршала Неделина. Там привели в порядок фасад, крышу, магистрали водоотведения. Основное внимание специалисты уделили наружным стенам здания, которые изначально были отделаны мелкой декоративной плиткой. В 2024 году завершено обновление дома №16 корпус 1 на улице Маршала Захарова. Для ремонта фасада здесь применили технологию с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Стены окрасили в кремово-белый, бежево-серый и бежевый цвета. "В этом году специалисты займутся капитальным ремонтом здания по адресу проспект Маршала Жукова, дом 74, корпус 1. Его построили в 1995-м по индивидуальному проекту. Здание высотой от 12 до 24 этажей имеет дугообразную форму и сложную пластику фасадов... После промывки фасада мастера исправят геометрию панелей и отобьют отслоившуюся плитку, затем нанесут клеевые составы с армирующей сеткой и декоративные слои", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250302/moskva-2002542291.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, москва