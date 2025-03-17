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Новая трамвайная линия соединит Комсомольскую площадь и "Чистые пруды" - РИА Новости, 17.03.2025
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Новая трамвайная линия соединит Комсомольскую площадь и "Чистые пруды"
Новая трамвайная линия соединит Комсомольскую площадь и "Чистые пруды" - РИА Новости, 17.03.2025
Новая трамвайная линия соединит Комсомольскую площадь и "Чистые пруды"
Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году построят новую трамвайную линию, которая соединит Комсомольскую площадь и станцию метро "Чистые пруды",... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:56:00+03:00
2025-03-17T14:56:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году построят новую трамвайную линию, которая соединит Комсомольскую площадь и станцию метро "Чистые пруды", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В Красносельском и Басманном районах появится трамвайная линия, которая пройдет от Комсомольской площади по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова к Чистым прудам. Она соединит восточные районы города с южным и центральным. Протяженность двухпутной линии составит почти 2,1 километра, на всем ее протяжении проведем благоустройство прилегающих территорий", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в зону работ войдут участки улиц Маши Порываевой, Каланчевской, Краснопрудной, Комсомольской площади, проспекта Академика Сахарова, Чистопрудного и Сретенского бульваров. "В рамках проекта воздушные провода уберем в кабельную канализацию протяженностью почти 50 километров, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Тротуары расширим до трех-шести метров, заменим их покрытие. Общая площадь пешеходной зоны составит 27,2 тысячи квадратных метров. На проезжей части обновим асфальт, нанесем разметку, установим дорожные знаки и шесть светофоров, обустроим новые наземные переходы с контрастным освещением", - добавил Бирюков. Он отметил, что для пассажиров городского транспорта разместят современные остановочные павильоны с зарядными слотами и беспроводной связью. Запланирован монтаж энергоэффективных фонарей. В ходе работ возле выходов со станций метро "Комсомольская" и "Чистые пруды" реконструируют лестницы, приведут в порядок подпорную стенку около Ленинградского вокзала. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В районе новой трамвайной линии высадят более 30 деревьев и разобьют 13,7 тысячи "квадратов" газона. Дополнительное озеленение предусмотрено в сквере у трамвайного разворотного круга на Каланчевской улице.
https://ria.ru/20250317/moskva-2005459216.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Новая трамвайная линия соединит Комсомольскую площадь и "Чистые пруды"

Новая трамвайная линия в Москве соединит Комсомольскую площадь и "Чистые пруды"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТрамваи в Москве
Трамваи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Трамваи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году построят новую трамвайную линию, которая соединит Комсомольскую площадь и станцию метро "Чистые пруды", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В Красносельском и Басманном районах появится трамвайная линия, которая пройдет от Комсомольской площади по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова к Чистым прудам. Она соединит восточные районы города с южным и центральным. Протяженность двухпутной линии составит почти 2,1 километра, на всем ее протяжении проведем благоустройство прилегающих территорий", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что в зону работ войдут участки улиц Маши Порываевой, Каланчевской, Краснопрудной, Комсомольской площади, проспекта Академика Сахарова, Чистопрудного и Сретенского бульваров.
"В рамках проекта воздушные провода уберем в кабельную канализацию протяженностью почти 50 километров, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Тротуары расширим до трех-шести метров, заменим их покрытие. Общая площадь пешеходной зоны составит 27,2 тысячи квадратных метров. На проезжей части обновим асфальт, нанесем разметку, установим дорожные знаки и шесть светофоров, обустроим новые наземные переходы с контрастным освещением", - добавил Бирюков.
Он отметил, что для пассажиров городского транспорта разместят современные остановочные павильоны с зарядными слотами и беспроводной связью. Запланирован монтаж энергоэффективных фонарей. В ходе работ возле выходов со станций метро "Комсомольская" и "Чистые пруды" реконструируют лестницы, приведут в порядок подпорную стенку около Ленинградского вокзала.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В районе новой трамвайной линии высадят более 30 деревьев и разобьют 13,7 тысячи "квадратов" газона. Дополнительное озеленение предусмотрено в сквере у трамвайного разворотного круга на Каланчевской улице.
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