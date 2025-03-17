https://ria.ru/20250317/moskva-2005459216.html

В Москве начались гидравлические испытания теплосетей

В Москве начались гидравлические испытания теплосетей - РИА Новости, 17.03.2025

В Москве начались гидравлические испытания теплосетей

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей без отключения потребителей, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T12:03:00+03:00

2025-03-17T12:03:00+03:00

2025-03-17T12:03:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей без отключения потребителей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сегодня общая протяженность тепловых сетей в столице составляет более 18 тысяч километров, поэтому гидравлические испытания начинаем проводить заранее, чтобы обеспечить готовность коммуникаций и оборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду. В настоящее время работы начаты на участках, которые можно выделить из общей системы теплоснабжения без отключения потребителей", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что до конца апреля запланировано 57 этапов гидравлических испытаний на трубопроводах общей протяженностью 245,4 километра. Работы пройдут во всех административных округах. "Организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону, главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. Основной объем гидравлических испытаний выполняется специалистами ПАО "МОЭК" в период с мая по сентябрь после отключения отопления", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

https://realty.ria.ru/20250128/teplosnabzhenie-1995310184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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