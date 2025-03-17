В Москве начались гидравлические испытания теплосетей
Заммэра Бирюков: гидравлические испытания теплосетей начались в Москве
Сотрудники в котельной. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей без отключения потребителей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня общая протяженность тепловых сетей в столице составляет более 18 тысяч километров, поэтому гидравлические испытания начинаем проводить заранее, чтобы обеспечить готовность коммуникаций и оборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду. В настоящее время работы начаты на участках, которые можно выделить из общей системы теплоснабжения без отключения потребителей", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что до конца апреля запланировано 57 этапов гидравлических испытаний на трубопроводах общей протяженностью 245,4 километра. Работы пройдут во всех административных округах.
"Организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону, главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. Основной объем гидравлических испытаний выполняется специалистами ПАО "МОЭК" в период с мая по сентябрь после отключения отопления", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
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