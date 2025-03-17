https://ria.ru/20250317/moshennichestvo-2005402134.html
МВД предупредило о мошеннической схеме "пересчета квартплаты"
МВД предупредило о мошеннической схеме "пересчета квартплаты" - РИА Новости, 17.03.2025
МВД предупредило о мошеннической схеме "пересчета квартплаты"
Мошенники, притворяясь сотрудниками управляющей компании, звонят жильцам и предлагают пересчитать квартплату, следует из материалов Министерства внутренних дел, РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T03:00:00+03:00
2025-03-17T03:00:00+03:00
2025-03-17T10:40:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Мошенники, притворяясь сотрудниками управляющей компании, звонят жильцам и предлагают пересчитать квартплату, следует из материалов Министерства внутренних дел, с которыми ознакомилось РИА Новости. В них говорится, что подобная схема направлена на пенсионеров. Незнакомец звонит с неизвестного номера, представляется "сотрудником управляющей компании" и предлагает пожилым людям пересчитать квартплату. Цель мошенников — получить персональные данные граждан. "Не верьте. Это мошенничество", — уверяют правоохранители.
https://ria.ru/20250317/aferisty-2005261250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
МВД предупредило о мошеннической схеме "пересчета квартплаты"
МВД: мошенники, притворяясь сотрудниками УК, предлагают пересчитать квартплату
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Мошенники, притворяясь сотрудниками управляющей компании, звонят жильцам и предлагают пересчитать квартплату, следует из материалов Министерства внутренних дел, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них говорится, что подобная схема направлена на пенсионеров. Незнакомец звонит с неизвестного номера, представляется "сотрудником управляющей компании" и предлагает пожилым людям пересчитать квартплату. Цель мошенников — получить персональные данные граждан.
"Не верьте. Это мошенничество", — уверяют правоохранители.