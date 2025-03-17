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МВД предупредило о мошеннической схеме "пересчета квартплаты" - РИА Новости, 17.03.2025
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03:00 17.03.2025 (обновлено: 10:40 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/moshennichestvo-2005402134.html
МВД предупредило о мошеннической схеме "пересчета квартплаты"
МВД предупредило о мошеннической схеме "пересчета квартплаты" - РИА Новости, 17.03.2025
МВД предупредило о мошеннической схеме "пересчета квартплаты"
Мошенники, притворяясь сотрудниками управляющей компании, звонят жильцам и предлагают пересчитать квартплату, следует из материалов Министерства внутренних дел, РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T03:00:00+03:00
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общество
россия
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Мошенники, притворяясь сотрудниками управляющей компании, звонят жильцам и предлагают пересчитать квартплату, следует из материалов Министерства внутренних дел, с которыми ознакомилось РИА Новости. В них говорится, что подобная схема направлена на пенсионеров. Незнакомец звонит с неизвестного номера, представляется "сотрудником управляющей компании" и предлагает пожилым людям пересчитать квартплату. Цель мошенников — получить персональные данные граждан. "Не верьте. Это мошенничество", — уверяют правоохранители.
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Дарья Буймова
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общество, россия
Общество, Россия
МВД предупредило о мошеннической схеме "пересчета квартплаты"

МВД: мошенники, притворяясь сотрудниками УК, предлагают пересчитать квартплату

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчета на оплату ЖКХ
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Мошенники, притворяясь сотрудниками управляющей компании, звонят жильцам и предлагают пересчитать квартплату, следует из материалов Министерства внутренних дел, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них говорится, что подобная схема направлена на пенсионеров. Незнакомец звонит с неизвестного номера, представляется "сотрудником управляющей компании" и предлагает пожилым людям пересчитать квартплату. Цель мошенников — получить персональные данные граждан.
"Не верьте. Это мошенничество", — уверяют правоохранители.
Квартира - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Юрист раскрыла новые схемы мошенничества с жильем в 2025 году
02:15
 
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