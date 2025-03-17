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Депутат ПМР рассказал, чем может закончится ввод миротворцев на Украину - РИА Новости, 17.03.2025
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10:16 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/mirotvortsy-2005432463.html
Депутат ПМР рассказал, чем может закончится ввод миротворцев на Украину
Депутат ПМР рассказал, чем может закончится ввод миротворцев на Украину - РИА Новости, 17.03.2025
Депутат ПМР рассказал, чем может закончится ввод миротворцев на Украину
Депутат парламента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов полагает, что ввод на Украину так называемых европейских миротворцев... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T10:16:00+03:00
2025-03-17T10:16:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Депутат парламента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов полагает, что ввод на Украину так называемых европейских миротворцев приведет к войне на берегах Днестра. Депутат ПМР напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что план ввода англо-французских войск на Украину находится на "финальной стадии" разработки и что эти войска могут быть введены и "без согласия России". "Макрон указал, в какие города эти войска могут вторгнуться: Киев, Львов и Одесса. А вторжение на юг Украины – это очень вероятная война на Днестре против России и ПМР с возможным вовлечением правящих режимов сомнительной легитимности – Бухареста и Кишинёва", - написал Сафонов на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, украина, днестр, россия, эммануэль макрон, facebook
В мире, Украина, Днестр, Россия, Эммануэль Макрон, Facebook
Депутат ПМР рассказал, чем может закончится ввод миротворцев на Украину

Депутат Сафонов: ввод миротворцев на Украину закончится войной на Днестре

© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)
Британские военные. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Депутат парламента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов полагает, что ввод на Украину так называемых европейских миротворцев приведет к войне на берегах Днестра.
Депутат ПМР напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что план ввода англо-французских войск на Украину находится на "финальной стадии" разработки и что эти войска могут быть введены и "без согласия России".
"Макрон указал, в какие города эти войска могут вторгнуться: Киев, Львов и Одесса. А вторжение на юг Украины – это очень вероятная война на Днестре против России и ПМР с возможным вовлечением правящих режимов сомнительной легитимности – Бухареста и Кишинёва", - написал Сафонов на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Госдуме назвали идею Макрона о миротворцах интервенцией
06:44
 
В миреУкраинаДнестрРоссияЭммануэль МакронFacebook
 
 
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