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Депутат ПМР рассказал, чем может закончится ввод миротворцев на Украину

Депутат ПМР рассказал, чем может закончится ввод миротворцев на Украину - РИА Новости, 17.03.2025

Депутат ПМР рассказал, чем может закончится ввод миротворцев на Украину

Депутат парламента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов полагает, что ввод на Украину так называемых европейских миротворцев... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T10:16:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Депутат парламента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов полагает, что ввод на Украину так называемых европейских миротворцев приведет к войне на берегах Днестра. Депутат ПМР напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что план ввода англо-французских войск на Украину находится на "финальной стадии" разработки и что эти войска могут быть введены и "без согласия России". "Макрон указал, в какие города эти войска могут вторгнуться: Киев, Львов и Одесса. А вторжение на юг Украины – это очень вероятная война на Днестре против России и ПМР с возможным вовлечением правящих режимов сомнительной легитимности – Бухареста и Кишинёва", - написал Сафонов на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250317/gosduma-2005410529.html

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