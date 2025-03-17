https://ria.ru/20250317/mirotvortsy-2005432463.html
Депутат ПМР рассказал, чем может закончится ввод миротворцев на Украину
Депутат ПМР рассказал, чем может закончится ввод миротворцев на Украину - РИА Новости, 17.03.2025
Депутат ПМР рассказал, чем может закончится ввод миротворцев на Украину
Депутат парламента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов полагает, что ввод на Украину так называемых европейских миротворцев... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T10:16:00+03:00
2025-03-17T10:16:00+03:00
2025-03-17T10:16:00+03:00
в мире
украина
днестр
россия
эммануэль макрон
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601534825_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_ed751eb4ed6451146712becd688ff8bb.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Депутат парламента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов полагает, что ввод на Украину так называемых европейских миротворцев приведет к войне на берегах Днестра. Депутат ПМР напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что план ввода англо-французских войск на Украину находится на "финальной стадии" разработки и что эти войска могут быть введены и "без согласия России". "Макрон указал, в какие города эти войска могут вторгнуться: Киев, Львов и Одесса. А вторжение на юг Украины – это очень вероятная война на Днестре против России и ПМР с возможным вовлечением правящих режимов сомнительной легитимности – Бухареста и Кишинёва", - написал Сафонов на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250317/gosduma-2005410529.html
украина
днестр
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601534825_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_3eaa9717e9424561c80e5ee6e7cab895.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днестр, россия, эммануэль макрон, facebook
В мире, Украина, Днестр, Россия, Эммануэль Макрон, Facebook
Депутат ПМР рассказал, чем может закончится ввод миротворцев на Украину
Депутат Сафонов: ввод миротворцев на Украину закончится войной на Днестре