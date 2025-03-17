https://ria.ru/20250317/metov-2005542325.html

Из объятий — на лестничную клетку: куда приводят романы с Каем Метовым

Из объятий — на лестничную клетку: куда приводят романы с Каем Метовым - РИА Новости, 17.03.2025

Из объятий — на лестничную клетку: куда приводят романы с Каем Метовым

Звезда 90-х Кай Метов прославился своими хитами о любви, но в реальной жизни певец оставил за собой целый шлейф неоднозначных отношений. От 15-летней поклонницы РИА Новости, 17.03.2025

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Звезда 90-х Кай Метов прославился своими хитами о любви, но в реальной жизни певец оставил за собой целый шлейф неоднозначных отношений. От 15-летней поклонницы до скандала с "отобранной" дочерью и бывшей, ночующей на лестничной клетке. Почему одни его отношения вызывают этические вопросы, а другие заканчиваются трагедией?Семейный стартРомантическая история Кая Метова началась с классического сюжета. Вернувшись из армии, он зашел в магазин, где его взгляд встретился с глазами 16-летней Натальи. Вспыхнуло чувство, которое быстро привело пару к свадьбе. В 1987 году на свет появилась их дочь Кристина.Идиллия продлилась недолго — спустя три года семья распалась из-за несовпадения характеров. Впрочем, расставание с женой не означало прекращения отцовских обязанностей. Кай продолжал активно участвовать в жизни дочери, регулярно брал ее на гастроли, что помогло сформировать между ними крепкие, доверительные отношения.Сегодня Кристина уже сама стала матерью, подарив Метову внучку Кану-Марию. Гордый дедушка часто делится их совместными фотографиями в социальных сетях — редкий пример стабильности в его бурной личной жизни."Телефонный роман" с 15-летнейИстория, вызывающая как минимум этические вопросы, случилась в жизни артиста в 2000 году. На гастролях в Кемерово Кай знакомится с 15-летней Ольгой Филимонцевой, дочерью местного музыканта, помогавшего ему на саунд-чеке.Между 38-летним певцом и девочкой-подростком завязывается "телефонный роман", который продолжался два года, пока Ольга не переехала в Москву для учебы. Только после достижения совершеннолетия Метов забрал ее к себе. Их неофициальный союз продлился девять лет.Отношения завершились из-за карьерных амбиций Ольги — она подписала контракт с продюсером группы "Любовные истории", запрещавший ей выходить замуж и рожать детей в течение пяти лет. Несмотря на расставание, экс-партнеры сохранили уважительные отношения.Реалити-шоу и новые увлеченияВ поисках второй половины Метов не гнушался даже телевизионными экспериментами. В 2012 году он стал участником реалити-шоу "Звонок судьбы 2", где познакомился с победительницей проекта Тамарой Майской.Их роман получил широкую огласку, но быстро сошел на нет после завершения съемок. Позднее сам артист признался, что участвовал в шоу "исключительно ради спортивного интереса" и привлечения внимания к проблемам брака и отношений. А что же чувства Тамары? Этот вопрос, похоже, никого не волновал.От невинной переписки до попытки суицидаНовая история произошла с Каем в 2015 году. Анна Северинова, которая была младше певца на 22 года, напомнила ему об их первой встрече. Оказывается, они познакомились, когда ей было всего 8 лет — на его концерте в Батайске. Спустя 15 лет Анна написала кумиру в социальных сетях, что переросло в серьезные отношения и совместное проживание.Однако этот союз продлился лишь год и завершился громким скандалом. По словам Метова, Анна просто "уехала домой, заявив, что ей не хватает солнца в Москве". Но в медиа появилась совсем другая версия — девушка якобы пыталась покончить с собой из-за певца. На одном из ток-шоу Анна обвинила музыканта в доведении до суицида, хотя от очной встречи с ним в эфире отказалась.Сам Метов отрицал эти обвинения, заявляя, что история была "сильно преувеличена" и он просто "устал от эмоциональных качелей". Певец даже выразил благодарность Анне за то, что она "показала глубину эмоционального влияния женщины на мужчину".Нынешняя избранницаПосле череды неудачных отношений в жизни Кая появилась Анастасия Рожкова — модель и актриса, которая моложе его на 28 лет. Знакомство произошло на светском мероприятии предположительно в 2012 году, но романтические отношения начались позже, после нескольких лет дружбы и переписки.Пара живет вместе уже восемь лет в гражданском браке. 32-летняя Анастасия часто сопровождает Кая на светских мероприятиях и, по имеющимся сведениям, хорошо ладит с его детьми, которые практически ровесники ей. При этом 60-летний Метов не спешит официально регистрировать отношения, а сама Анастасия, по всей видимости, не считает штамп в паспорте обязательным атрибутом счастья.Тайные дети известного певцаОбщественность узнала шокирующую новость в 2015 году — у Кая Метова есть еще двое детей помимо старшей дочери Кристины от первого брака.Сын Рик родился в 1998 году, но личность его матери артист держит в строжайшем секрете. А дочь Настя появилась на свет в 1996 году от отношений с 18-летней поклонницей Ольгой Поплавской.Несмотря на то, что о детях стало известно только спустя годы, Метов утверждает, что всегда заботился о них — дал им свою фамилию и обеспечил все необходимое для учебы и развития. Дети пошли по стопам отца, выбрав творческий путь. Однако за этой картиной благополучия скрывается сложная история отношений между Каем и матерью его дочери.Драма с дочерью: кто у кого "отобрал" ребенка?История с дочерью Настей вызывает много вопросов. Известно, что девочка живет с отцом и сводным братом, а ее мать Ольга Поплавская практически отсутствует в жизни дочери.По версии Метова, такое решение исходило от самой Поплавской. Однако Ольга категорически не согласна с этой трактовкой и утверждает, что певец "отобрал у нее кровиночку".Более того, Поплавская обвиняет Метова в том, что во время ее беременности он неоднократно изменял ей, не стесняясь приводить своих пассий в их общую квартиру, когда она была на позднем сроке. "Да, изменял. Водил к нам в квартиру. Я беременна была, с животом", — рассказывала она в одном из интервью.Трагический эпилог романа со звездойСегодняшняя жизнь 48-летней Ольги Поплавской разительно контрастирует с гламурной жизнью ее бывшего возлюбленного. Работа официанткой в кафе на Николо-Архангельском кладбище, проблемы с алкоголем, одиночество — такова реальность матери ребенка известного артиста.По словам соседей, бывают дни, когда Ольга не может попасть в собственную квартиру из-за сильного опьянения и ночует на лестничной площадке, на мусорном пакете. При этом сама женщина отрицает наличие зависимости, утверждая, что регулярно ходит на работу, что было бы невозможно при серьезных проблемах с алкоголем.В одном из телевизионных репортажей Поплавская, едва сдерживая слезы, произнесла фразу, которая, возможно, объясняет ее нынешнее состояние: "Меня никто не обнимает. Не хватает любви".Мать Ольги живет в Адлере, а дочь Анастасия, по всей видимости, не поддерживает с ней тесных отношений. Единственным лучом надежды в ее жизни называют некоего мужчину, который, по словам соседей, пытается помочь ей справиться с трудностями. "Он абсолютно нормальный человек. Я его в таком состоянии не видела. Он как раз дает ей шанс, чтобы она реабилитировалась", — цитирует слова соседей “Экспресс-газета”.История отношений Кая Метова и его бывших возлюбленных — яркая иллюстрация того, как по-разному может сложиться судьба людей после расставания. Пока один продолжает успешную карьеру и строит новые отношения, другие оказываются на обочине жизни, пытаясь справиться с болезненным прошлым.

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