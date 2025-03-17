https://ria.ru/20250317/medved-2005495760.html

В ижевском зоопарке бурый медведь Гоша проснулся после зимней спячки

В ижевском зоопарке бурый медведь Гоша проснулся после зимней спячки - РИА Новости, 17.03.2025

В ижевском зоопарке бурый медведь Гоша проснулся после зимней спячки

Бурый медведь по кличке Гоша, которого в ижевском зоопарке прозвали главным синоптиком весны, проснулся после зимней спячки, сообщил зоопарк в своем... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T14:14:00+03:00

2025-03-17T14:14:00+03:00

2025-03-17T14:14:00+03:00

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УФА, 17 мар – РИА Новости. Бурый медведь по кличке Гоша, которого в ижевском зоопарке прозвали главным синоптиком весны, проснулся после зимней спячки, сообщил зоопарк в своем Telegram-канале. "Ну что? Говорим весне: "Добро пожаловать!" Наш синоптик - бурый медведь Гоша - проснулся!!! Если хотите поздороваться с ним, тогда лучшее время для этого с 9.00 - это то время, когда он только вышел из своего внутреннего вольера-берлоги и вовсю активничает на свежем воздухе", - говорится в сообщении. В ижевском зоопарке более 15 лет наступление весны определяют по тому времени, как просыпается медведь Гоша. В прошлом году он вышел из спячки 21 марта.

https://ria.ru/20250209/terpey-1998299629.html

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Ольга Фомченкова

ижевск, общество, удмуртская республика (удмуртия)