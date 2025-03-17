Рейтинг@Mail.ru
В ижевском зоопарке бурый медведь Гоша проснулся после зимней спячки - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
14:14 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/medved-2005495760.html
В ижевском зоопарке бурый медведь Гоша проснулся после зимней спячки
В ижевском зоопарке бурый медведь Гоша проснулся после зимней спячки - РИА Новости, 17.03.2025
В ижевском зоопарке бурый медведь Гоша проснулся после зимней спячки
Бурый медведь по кличке Гоша, которого в ижевском зоопарке прозвали главным синоптиком весны, проснулся после зимней спячки, сообщил зоопарк в своем... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:14:00+03:00
2025-03-17T14:14:00+03:00
хорошие новости
ижевск
общество
удмуртская республика (удмуртия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005495557_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_dd9dff8f21d86cf1e07e0877168fa573.jpg
УФА, 17 мар – РИА Новости. Бурый медведь по кличке Гоша, которого в ижевском зоопарке прозвали главным синоптиком весны, проснулся после зимней спячки, сообщил зоопарк в своем Telegram-канале. "Ну что? Говорим весне: "Добро пожаловать!" Наш синоптик - бурый медведь Гоша - проснулся!!! Если хотите поздороваться с ним, тогда лучшее время для этого с 9.00 - это то время, когда он только вышел из своего внутреннего вольера-берлоги и вовсю активничает на свежем воздухе", - говорится в сообщении. В ижевском зоопарке более 15 лет наступление весны определяют по тому времени, как просыпается медведь Гоша. В прошлом году он вышел из спячки 21 марта.
https://ria.ru/20250209/terpey-1998299629.html
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005495557_53:0:1190:853_1920x0_80_0_0_e27bca77904f171affb78725dfde0e37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ижевск, общество, удмуртская республика (удмуртия)
Хорошие новости, Ижевск, Общество, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В ижевском зоопарке бурый медведь Гоша проснулся после зимней спячки

Главный синоптик весны в ижевском зоопарке медведь Гоша проснулся после спячки

© Фото : Зоопарк Удмуртии/TelegramМедведь Гоша проснулся после зимней спячки
Медведь Гоша проснулся после зимней спячки - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Зоопарк Удмуртии/Telegram
Медведь Гоша проснулся после зимней спячки
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 17 мар – РИА Новости. Бурый медведь по кличке Гоша, которого в ижевском зоопарке прозвали главным синоптиком весны, проснулся после зимней спячки, сообщил зоопарк в своем Telegram-канале.
«
"Ну что? Говорим весне: "Добро пожаловать!" Наш синоптик - бурый медведь Гоша - проснулся!!! Если хотите поздороваться с ним, тогда лучшее время для этого с 9.00 - это то время, когда он только вышел из своего внутреннего вольера-берлоги и вовсю активничает на свежем воздухе", - говорится в сообщении.
В ижевском зоопарке более 15 лет наступление весны определяют по тому времени, как просыпается медведь Гоша. В прошлом году он вышел из спячки 21 марта.
Первая рыбалка белого медведя Терпея в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Белый медведь из Московского зоопарка впервые порыбачил
9 февраля, 20:34
 
Хорошие новостиИжевскОбществоУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала