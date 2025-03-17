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В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 17.03.2025
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22:43 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/mchs-2005602571.html
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 17.03.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщили в ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T22:43:00+03:00
2025-03-17T22:43:00+03:00
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщили в ГУ МЧС по Белгородской области. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении регионального главка в Telegram-канале.
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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

МЧС: На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщили в ГУ МЧС по Белгородской области.
"РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении регионального главка в Telegram-канале.
Последствия обстрела со стороны ВСУ населенного пункта в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Белгородскую область атаковали шесть дронов ВСУ
Вчера, 22:25
 
ПроисшествияБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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