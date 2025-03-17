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Подмосковье вошло в тройку лидеров по выпуску инновационной продукции - РИА Новости, 17.03.2025
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Новости Подмосковья
 
15:25 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/lider-2005513828.html
Подмосковье вошло в тройку лидеров по выпуску инновационной продукции
Подмосковье вошло в тройку лидеров по выпуску инновационной продукции - РИА Новости, 17.03.2025
Подмосковье вошло в тройку лидеров по выпуску инновационной продукции
Объем отгруженной инновационной продукции в России за 2023 год составил свыше 8,3 триллиона рублей. Московская область вошла в тройку лидеров по данному... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:25:00+03:00
2025-03-17T15:25:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Объем отгруженной инновационной продукции в России за 2023 год составил свыше 8,3 триллиона рублей. Московская область вошла в тройку лидеров по данному показателю, сообщил 360.ru со ссылкой на отчет Росстата.По словам заместителя председателя регионального правительства Екатерины Зиновьевой, за указанный период предприятия Подмосковья отгрузили инновационную продукцию на сумму 657 миллиардов рублей."Таким образом, в общем объеме выпускаемой в регионе продукции инновационные товары занимают почти 12%. При этом за 5 лет – с 2019 по 2023 год – объем отгрузки инновационных товаров в Подмосковье вырос почти в 2,2 раза", – заявила Зиновьева.Отмечается, что рост производства связан с активным развитием предприятий, ориентированных на импортозамещение. Инвестиции направляются в разработку новых продуктов и услуг, что способствует расширению рынка. Власти Московской области продолжают поддерживать эти направления, рассчитывая на дальнейшее увеличение выпуска инновационной продукции.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Подмосковье вошло в тройку лидеров по выпуску инновационной продукции

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПроизводство термоэлектрических элементов в лаборатории компания "РМТ"
Производство термоэлектрических элементов в лаборатории компания РМТ - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Объем отгруженной инновационной продукции в России за 2023 год составил свыше 8,3 триллиона рублей. Московская область вошла в тройку лидеров по данному показателю, сообщил 360.ru со ссылкой на отчет Росстата.
По словам заместителя председателя регионального правительства Екатерины Зиновьевой, за указанный период предприятия Подмосковья отгрузили инновационную продукцию на сумму 657 миллиардов рублей.
"Таким образом, в общем объеме выпускаемой в регионе продукции инновационные товары занимают почти 12%. При этом за 5 лет – с 2019 по 2023 год – объем отгрузки инновационных товаров в Подмосковье вырос почти в 2,2 раза", – заявила Зиновьева.
Отмечается, что рост производства связан с активным развитием предприятий, ориентированных на импортозамещение. Инвестиции направляются в разработку новых продуктов и услуг, что способствует расширению рынка. Власти Московской области продолжают поддерживать эти направления, рассчитывая на дальнейшее увеличение выпуска инновационной продукции.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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