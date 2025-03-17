https://ria.ru/20250317/lektsiya-2005456663.html

Глава РЭЦ Никишина выступила с лекцией для программы "Время героев"

Глава РЭЦ Никишина выступила с лекцией для программы "Время героев" - РИА Новости, 17.03.2025

Глава РЭЦ Никишина выступила с лекцией для программы "Время героев"

Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина выступила с лекцией "Актуальные вызовы и задачи несырьевого... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T11:52:00+03:00

2025-03-17T11:52:00+03:00

2025-03-17T12:38:00+03:00

экономика

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

владимир путин

россия

программа "время героев"

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина выступила с лекцией "Актуальные вызовы и задачи несырьевого неэнергетического экспорта Российской Федерации" 15 марта в рамках программы развития для участников специальной военной операции "Время героев" на базе Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщает центр.Программа реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина Высшей школой государственного управления президентской академии."Глава РЭЦ рассказала слушателям о роли несырьевого неэнергетического экспорта в развитии экономики России, масштабировании отечественных предприятий и обеспечении благосостояния общества. Так, в 2023 году экспорт обеспечил более 12 миллионов рабочих мест, поступления в бюджет на уровне более 18 триллионов рублей. Добавленная стоимость экспорта в экономике России сопоставима с четвертью ВВП. Для компаний экспортная деятельность становится не только источником дополнительных доходов, но и фактором укрепления их позиций на внутреннем рынке, масштабирования производств и их технологической модернизации, а также диверсификации финансовых потоков за счет валютной выручки", - говорится в сообщении."Изоляции России не произошло, как показывает время. Вместе с тем возвращение прежних позиций и сверхрост требуют от нас троекратных усилий и ресурсов. Перед правительством, бизнесом, институтами развития стоит задача закрепления на рынках дружественных стран. Это необходимо для достижения наших национальных целей, стабильного, растущего экспорта, выстраивания взаимовыгодного международного сотрудничества", - сказала Никишина.Гендиректор РЭЦ назвала ключевые тенденции современной глобализации, которые необходимо учитывать для достижения национальной цели по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта к 2030 году.В частности, это появление новых быстрорастущих рынков и изменение архитектуры мировых внешнеторговых связей. Развивающиеся рынки, которые выступают для России перспективными партнерами, экономически и технологически сильно выросли с 2000-х годов. Их доля в мировом ВВП в 2023 году достигла 59%, а к 2030 году должна приблизиться к 62%.Важным трендом мировой экономики является рост новых рынков высокотехнологичных товаров и услуг и формирование рынков с новыми нормами. Речь идет, например, о "зеленых" товарах, в производстве которых используются только безопасные для здоровья человека технологии. Стратегический проигрыш и отставание в таких секторах приведут к массе барьеров при выходе на зарубежные рынки уже через 5-10 лет.Третий тренд - сдвиг источников роста мировой экономики с внешнеторговых факторов на внутренние и технологические, замедление роста мировых рынков. Наконец, современную глобализацию характеризируют кризис глобального доверия, кризис гарантий многосторонней торговли и рост протекционизма."Наши цели - рынки стран, условно говоря, "глобального Юга". Темпы экономического роста в дружественных странах на горизонте 2030 года будут более чем вдвое выше, чем там, где от России и российских товаров решили "закрыться", - отметила глава РЭЦ.По ее словам, чтобы создавать и поддерживать благоприятные условия для развития экспорта консолидируются силы профильных министерств, институтов развития, а также региональных органов власти и местной инфраструктуры поддержки экспорта.В частности, Группа РЭЦ развивает комплексную экосистему поддержки потенциальных и действующих экспортеров на всех этапах цикла выхода на внешние рынки. РЭЦ как ключевой государственный институт по поддержке экспорта предлагает действующим и потенциальным экспортерам порядка 150 продуктов поддержки.Для тех, кто только планирует выходить на новые рынки, Группа РЭЦ предлагает помощь в выборе рынков, консультации по защите интеллектуальной собственности, сертификации, помогает в обучении кадров.На следующем этапе продвижения бизнесу помогают услуги по поиску покупателя, сопровождению переговоров, бизнес-миссии и выставки, выход на зарубежные маркетплейсы.На этапе поставки продукции за рубеж бизнесу актуальны логистические сервисы и государственная поддержка транспортировки. На послепродажном этапе - гарантии обратного выкупа, расширение поставок, в том числе за счет продвижения под национальным брендом "Сделано в России".Наконец, Группа РЭЦ готова предложить кредитно-гарантийную и страховую поддержку производства и поставок экспортной продукции, заключила Никишина.

https://ria.ru/20250224/evropa-2001129711.html

https://ria.ru/20250310/torgovlya-2003958074.html

https://ria.ru/20250312/neft-2004387366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), владимир путин, россия, программа "время героев"