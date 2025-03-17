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Глава РЭЦ Никишина выступила с лекцией для программы "Время героев" - РИА Новости, 17.03.2025
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11:52 17.03.2025 (обновлено: 12:38 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/lektsiya-2005456663.html
Глава РЭЦ Никишина выступила с лекцией для программы "Время героев"
Глава РЭЦ Никишина выступила с лекцией для программы "Время героев" - РИА Новости, 17.03.2025
Глава РЭЦ Никишина выступила с лекцией для программы "Время героев"
Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина выступила с лекцией "Актуальные вызовы и задачи несырьевого... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T11:52:00+03:00
2025-03-17T12:38:00+03:00
экономика
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
владимир путин
россия
программа "время героев"
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина выступила с лекцией "Актуальные вызовы и задачи несырьевого неэнергетического экспорта Российской Федерации" 15 марта в рамках программы развития для участников специальной военной операции "Время героев" на базе Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщает центр.Программа реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина Высшей школой государственного управления президентской академии."Глава РЭЦ рассказала слушателям о роли несырьевого неэнергетического экспорта в развитии экономики России, масштабировании отечественных предприятий и обеспечении благосостояния общества. Так, в 2023 году экспорт обеспечил более 12 миллионов рабочих мест, поступления в бюджет на уровне более 18 триллионов рублей. Добавленная стоимость экспорта в экономике России сопоставима с четвертью ВВП. Для компаний экспортная деятельность становится не только источником дополнительных доходов, но и фактором укрепления их позиций на внутреннем рынке, масштабирования производств и их технологической модернизации, а также диверсификации финансовых потоков за счет валютной выручки", - говорится в сообщении."Изоляции России не произошло, как показывает время. Вместе с тем возвращение прежних позиций и сверхрост требуют от нас троекратных усилий и ресурсов. Перед правительством, бизнесом, институтами развития стоит задача закрепления на рынках дружественных стран. Это необходимо для достижения наших национальных целей, стабильного, растущего экспорта, выстраивания взаимовыгодного международного сотрудничества", - сказала Никишина.Гендиректор РЭЦ назвала ключевые тенденции современной глобализации, которые необходимо учитывать для достижения национальной цели по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта к 2030 году.В частности, это появление новых быстрорастущих рынков и изменение архитектуры мировых внешнеторговых связей. Развивающиеся рынки, которые выступают для России перспективными партнерами, экономически и технологически сильно выросли с 2000-х годов. Их доля в мировом ВВП в 2023 году достигла 59%, а к 2030 году должна приблизиться к 62%.Важным трендом мировой экономики является рост новых рынков высокотехнологичных товаров и услуг и формирование рынков с новыми нормами. Речь идет, например, о "зеленых" товарах, в производстве которых используются только безопасные для здоровья человека технологии. Стратегический проигрыш и отставание в таких секторах приведут к массе барьеров при выходе на зарубежные рынки уже через 5-10 лет.Третий тренд - сдвиг источников роста мировой экономики с внешнеторговых факторов на внутренние и технологические, замедление роста мировых рынков. Наконец, современную глобализацию характеризируют кризис глобального доверия, кризис гарантий многосторонней торговли и рост протекционизма."Наши цели - рынки стран, условно говоря, "глобального Юга". Темпы экономического роста в дружественных странах на горизонте 2030 года будут более чем вдвое выше, чем там, где от России и российских товаров решили "закрыться", - отметила глава РЭЦ.По ее словам, чтобы создавать и поддерживать благоприятные условия для развития экспорта консолидируются силы профильных министерств, институтов развития, а также региональных органов власти и местной инфраструктуры поддержки экспорта.В частности, Группа РЭЦ развивает комплексную экосистему поддержки потенциальных и действующих экспортеров на всех этапах цикла выхода на внешние рынки. РЭЦ как ключевой государственный институт по поддержке экспорта предлагает действующим и потенциальным экспортерам порядка 150 продуктов поддержки.Для тех, кто только планирует выходить на новые рынки, Группа РЭЦ предлагает помощь в выборе рынков, консультации по защите интеллектуальной собственности, сертификации, помогает в обучении кадров.На следующем этапе продвижения бизнесу помогают услуги по поиску покупателя, сопровождению переговоров, бизнес-миссии и выставки, выход на зарубежные маркетплейсы.На этапе поставки продукции за рубеж бизнесу актуальны логистические сервисы и государственная поддержка транспортировки. На послепродажном этапе - гарантии обратного выкупа, расширение поставок, в том числе за счет продвижения под национальным брендом "Сделано в России".Наконец, Группа РЭЦ готова предложить кредитно-гарантийную и страховую поддержку производства и поставок экспортной продукции, заключила Никишина.
https://ria.ru/20250224/evropa-2001129711.html
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экономика, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), владимир путин, россия, программа "время героев"
Экономика, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ), Владимир Путин, Россия, Программа "Время героев"
Глава РЭЦ Никишина выступила с лекцией для программы "Время героев"

Глава РЭЦ Вероника Никишина выступила с лекцией для программы "Время героев"

© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/TelegramГенеральный директор РЭЦ Вероника Никишина выступает с лекцией в рамках программы развития для участников специальной военной операции "Время героев"
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина выступает с лекцией в рамках программы развития для участников специальной военной операции Время героев - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/Telegram
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина выступает с лекцией в рамках программы развития для участников специальной военной операции "Время героев"
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина выступила с лекцией "Актуальные вызовы и задачи несырьевого неэнергетического экспорта Российской Федерации" 15 марта в рамках программы развития для участников специальной военной операции "Время героев" на базе Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщает центр.
Программа реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина Высшей школой государственного управления президентской академии.
Инфографика
"Глава РЭЦ рассказала слушателям о роли несырьевого неэнергетического экспорта в развитии экономики России, масштабировании отечественных предприятий и обеспечении благосостояния общества. Так, в 2023 году экспорт обеспечил более 12 миллионов рабочих мест, поступления в бюджет на уровне более 18 триллионов рублей. Добавленная стоимость экспорта в экономике России сопоставима с четвертью ВВП. Для компаний экспортная деятельность становится не только источником дополнительных доходов, но и фактором укрепления их позиций на внутреннем рынке, масштабирования производств и их технологической модернизации, а также диверсификации финансовых потоков за счет валютной выручки", - говорится в сообщении.
"Изоляции России не произошло, как показывает время. Вместе с тем возвращение прежних позиций и сверхрост требуют от нас троекратных усилий и ресурсов. Перед правительством, бизнесом, институтами развития стоит задача закрепления на рынках дружественных стран. Это необходимо для достижения наших национальных целей, стабильного, растущего экспорта, выстраивания взаимовыгодного международного сотрудничества", - сказала Никишина.
Гендиректор РЭЦ назвала ключевые тенденции современной глобализации, которые необходимо учитывать для достижения национальной цели по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта к 2030 году.
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В частности, это появление новых быстрорастущих рынков и изменение архитектуры мировых внешнеторговых связей. Развивающиеся рынки, которые выступают для России перспективными партнерами, экономически и технологически сильно выросли с 2000-х годов. Их доля в мировом ВВП в 2023 году достигла 59%, а к 2030 году должна приблизиться к 62%.
Важным трендом мировой экономики является рост новых рынков высокотехнологичных товаров и услуг и формирование рынков с новыми нормами. Речь идет, например, о "зеленых" товарах, в производстве которых используются только безопасные для здоровья человека технологии. Стратегический проигрыш и отставание в таких секторах приведут к массе барьеров при выходе на зарубежные рынки уже через 5-10 лет.
Третий тренд - сдвиг источников роста мировой экономики с внешнеторговых факторов на внутренние и технологические, замедление роста мировых рынков. Наконец, современную глобализацию характеризируют кризис глобального доверия, кризис гарантий многосторонней торговли и рост протекционизма.
"Наши цели - рынки стран, условно говоря, "глобального Юга". Темпы экономического роста в дружественных странах на горизонте 2030 года будут более чем вдвое выше, чем там, где от России и российских товаров решили "закрыться", - отметила глава РЭЦ.
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По ее словам, чтобы создавать и поддерживать благоприятные условия для развития экспорта консолидируются силы профильных министерств, институтов развития, а также региональных органов власти и местной инфраструктуры поддержки экспорта.
В частности, Группа РЭЦ развивает комплексную экосистему поддержки потенциальных и действующих экспортеров на всех этапах цикла выхода на внешние рынки. РЭЦ как ключевой государственный институт по поддержке экспорта предлагает действующим и потенциальным экспортерам порядка 150 продуктов поддержки.
Для тех, кто только планирует выходить на новые рынки, Группа РЭЦ предлагает помощь в выборе рынков, консультации по защите интеллектуальной собственности, сертификации, помогает в обучении кадров.
На следующем этапе продвижения бизнесу помогают услуги по поиску покупателя, сопровождению переговоров, бизнес-миссии и выставки, выход на зарубежные маркетплейсы.
На этапе поставки продукции за рубеж бизнесу актуальны логистические сервисы и государственная поддержка транспортировки. На послепродажном этапе - гарантии обратного выкупа, расширение поставок, в том числе за счет продвижения под национальным брендом "Сделано в России".
Наконец, Группа РЭЦ готова предложить кредитно-гарантийную и страховую поддержку производства и поставок экспортной продукции, заключила Никишина.
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ЭкономикаВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Владимир ПутинРоссияПрограмма "Время героев"
 
 
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