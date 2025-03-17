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Алаудинов рассказал о зверствах неонацистов и наемников в Курской области

Алаудинов рассказал о зверствах неонацистов и наемников в Курской области - РИА Новости, 17.03.2025

Алаудинов рассказал о зверствах неонацистов и наемников в Курской области

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил в эфире телеканала... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T14:51:00+03:00

2025-03-17T14:51:00+03:00

2025-03-17T14:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

апти алаудинов

валерий герасимов

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил в эфире телеканала "Россия 1", что в Курской области продолжают находить десятки тел мирных жителей со следами жестокого обращения. "Действительно очень жестокое обращение. Мы находим и находили десятки и десятки тел со связанными руками мирных жителей (Курской области - ред.) - расстрелянных, убитых. Мы знаем, что нам очень долго придется еще с этим разбираться, потому что очень большой объем преступлений, совершенных против мирного населения", - сказал Алаудинов. По его словам, самыми жестокими были иностранные наемники и украинские националисты. На прошлой неделе начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% площади, ранее занятой противником. Владимир Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, апти алаудинов, валерий герасимов, владимир путин, происшествия