https://ria.ru/20250317/kurily-2005404992.html

У южных Курил ожидается шторм с шестиметровыми волнами

У южных Курил ожидается шторм с шестиметровыми волнами - РИА Новости, 17.03.2025

У южных Курил ожидается шторм с шестиметровыми волнами

Шторм с волнами высотой более 6 метров и ураганный ветер возможны в южной части Охотского моря у южных Курил в понедельник днем и в ночь на вторник, сообщает... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T04:43:00+03:00

2025-03-17T04:43:00+03:00

2025-03-17T04:43:00+03:00

происшествия

охотское море

сахалинская область

итуруп

гидрометцентр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147689/13/1476891319_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e78220ce077d6599e7fa3acc7f4c375.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 мар – РИА Новости. Шторм с волнами высотой более 6 метров и ураганный ветер возможны в южной части Охотского моря у южных Курил в понедельник днем и в ночь на вторник, сообщает ГУМЧС по Сахалинской области. По прогнозам регионального управления Росгидромета, в связи с влиянием глубокого циклона днем 17 и в ночь на 18 марта в южной части Охотского моря ожидается ураганный северо-восточный ветер до 38 метров в секунду, шторм в море с высотой волн 6 метров и более. "Вечером 17 марта у охотоморского побережья острова Итуруп ожидается сильное волнение моря. Явление сохранится до утра 18 марта", - говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС. Спасатели направили экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию администрации Курильского района и Сахалинской службе наблюдения за флотом, а жителям рекомендовали на период непогоды держаться на безопасном расстоянии от моря.

https://ria.ru/20250317/kurily-2005400656.html

https://ria.ru/20250314/moskva-2005126702.html

охотское море

сахалинская область

итуруп

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, охотское море, сахалинская область, итуруп, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)