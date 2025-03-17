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У южных Курил ожидается шторм с шестиметровыми волнами - РИА Новости, 17.03.2025
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04:43 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/kurily-2005404992.html
У южных Курил ожидается шторм с шестиметровыми волнами
У южных Курил ожидается шторм с шестиметровыми волнами - РИА Новости, 17.03.2025
У южных Курил ожидается шторм с шестиметровыми волнами
Шторм с волнами высотой более 6 метров и ураганный ветер возможны в южной части Охотского моря у южных Курил в понедельник днем и в ночь на вторник, сообщает... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T04:43:00+03:00
2025-03-17T04:43:00+03:00
происшествия
охотское море
сахалинская область
итуруп
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 мар – РИА Новости. Шторм с волнами высотой более 6 метров и ураганный ветер возможны в южной части Охотского моря у южных Курил в понедельник днем и в ночь на вторник, сообщает ГУМЧС по Сахалинской области. По прогнозам регионального управления Росгидромета, в связи с влиянием глубокого циклона днем 17 и в ночь на 18 марта в южной части Охотского моря ожидается ураганный северо-восточный ветер до 38 метров в секунду, шторм в море с высотой волн 6 метров и более. "Вечером 17 марта у охотоморского побережья острова Итуруп ожидается сильное волнение моря. Явление сохранится до утра 18 марта", - говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС. Спасатели направили экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию администрации Курильского района и Сахалинской службе наблюдения за флотом, а жителям рекомендовали на период непогоды держаться на безопасном расстоянии от моря.
https://ria.ru/20250317/kurily-2005400656.html
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охотское море
сахалинская область
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происшествия, охотское море, сахалинская область, итуруп, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Охотское море, Сахалинская область, Итуруп, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У южных Курил ожидается шторм с шестиметровыми волнами

У южных Курил ожидаются шторм с волнами высотой более шести метров и ураган

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВолны Охотского моря у берега на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Волны Охотского моря у берега на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Волны Охотского моря у берега на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 мар – РИА Новости. Шторм с волнами высотой более 6 метров и ураганный ветер возможны в южной части Охотского моря у южных Курил в понедельник днем и в ночь на вторник, сообщает ГУМЧС по Сахалинской области.
По прогнозам регионального управления Росгидромета, в связи с влиянием глубокого циклона днем 17 и в ночь на 18 марта в южной части Охотского моря ожидается ураганный северо-восточный ветер до 38 метров в секунду, шторм в море с высотой волн 6 метров и более.
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У побережья южных Курил произошло землетрясение
02:13
"Вечером 17 марта у охотоморского побережья острова Итуруп ожидается сильное волнение моря. Явление сохранится до утра 18 марта", - говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.
Спасатели направили экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию администрации Курильского района и Сахалинской службе наблюдения за флотом, а жителям рекомендовали на период непогоды держаться на безопасном расстоянии от моря.
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В Москве восемь деревьев упали в результате шторма
14 марта, 22:12
 
ПроисшествияОхотское мореСахалинская областьИтурупГидрометцентрМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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