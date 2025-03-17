https://ria.ru/20250317/kurily-2005404992.html
У южных Курил ожидается шторм с шестиметровыми волнами
У южных Курил ожидается шторм с шестиметровыми волнами - РИА Новости, 17.03.2025
У южных Курил ожидается шторм с шестиметровыми волнами
Шторм с волнами высотой более 6 метров и ураганный ветер возможны в южной части Охотского моря у южных Курил в понедельник днем и в ночь на вторник, сообщает... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T04:43:00+03:00
2025-03-17T04:43:00+03:00
2025-03-17T04:43:00+03:00
происшествия
охотское море
сахалинская область
итуруп
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 мар – РИА Новости. Шторм с волнами высотой более 6 метров и ураганный ветер возможны в южной части Охотского моря у южных Курил в понедельник днем и в ночь на вторник, сообщает ГУМЧС по Сахалинской области. По прогнозам регионального управления Росгидромета, в связи с влиянием глубокого циклона днем 17 и в ночь на 18 марта в южной части Охотского моря ожидается ураганный северо-восточный ветер до 38 метров в секунду, шторм в море с высотой волн 6 метров и более. "Вечером 17 марта у охотоморского побережья острова Итуруп ожидается сильное волнение моря. Явление сохранится до утра 18 марта", - говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС. Спасатели направили экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию администрации Курильского района и Сахалинской службе наблюдения за флотом, а жителям рекомендовали на период непогоды держаться на безопасном расстоянии от моря.
https://ria.ru/20250317/kurily-2005400656.html
https://ria.ru/20250314/moskva-2005126702.html
охотское море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, охотское море, сахалинская область, итуруп, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Охотское море, Сахалинская область, Итуруп, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У южных Курил ожидается шторм с шестиметровыми волнами
У южных Курил ожидаются шторм с волнами высотой более шести метров и ураган