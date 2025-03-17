Рейтинг@Mail.ru
Экскурсия по Смоленскому комбинату получила сертификат Роскачества - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:13 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/kombinat-2005577287.html
Экскурсия по Смоленскому комбинату получила сертификат Роскачества
Экскурсия по Смоленскому комбинату получила сертификат Роскачества - РИА Новости, 17.03.2025
Экскурсия по Смоленскому комбинату получила сертификат Роскачества
Экскурсия по Смоленскому полиграфическому комбинату получила один из первых сертификатов Роскачества о соответствии ГОСТу в промышленном туризме, сообщил... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T19:13:00+03:00
2025-03-17T19:13:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894753165_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_43c40bb6820ad515c343131338c6f2e5.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Экскурсия по Смоленскому полиграфическому комбинату получила один из первых сертификатов Роскачества о соответствии ГОСТу в промышленном туризме, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Полиграфический комбинат в Смоленске ежегодно выпускает более 40 миллионов экземпляров разных изданий – книг, учебников, журналов, газет, брошюр и другое. В сопровождении опытного экскурсовода посетители предприятия ознакомятся со всем циклом книгопечатания: от разработки дизайна до финальной упаковки. "Планируем и дальше развивать промышленный туризм. Экономика нашей области преимущественно промышленная, и в регионе работает много интересных предприятий, которым есть что показать. Кроме того, посещение производств — это отличный инструмент профориентации школьников", — написал Анохин в своем телеграм-канале. Также губернатор поблагодарил Смоленский полиграфический комбинат и Центр развития туризма региона за организацию экскурсий по предприятию, качество которых теперь подтверждено федеральным сертификатом.
https://ria.ru/20250314/vyplaty-2005048227.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894753165_0:0:1086:814_1920x0_80_0_0_8a8bb038b82c885e0594c46025e3257b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий анохин, смоленская область
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область
Экскурсия по Смоленскому комбинату получила сертификат Роскачества

Экскурсия по Смоленскому комбинату соответствует ГОСТу в промтуризме

© Фото : Администрация Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Администрация Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Экскурсия по Смоленскому полиграфическому комбинату получила один из первых сертификатов Роскачества о соответствии ГОСТу в промышленном туризме, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Полиграфический комбинат в Смоленске ежегодно выпускает более 40 миллионов экземпляров разных изданий – книг, учебников, журналов, газет, брошюр и другое. В сопровождении опытного экскурсовода посетители предприятия ознакомятся со всем циклом книгопечатания: от разработки дизайна до финальной упаковки.
"Планируем и дальше развивать промышленный туризм. Экономика нашей области преимущественно промышленная, и в регионе работает много интересных предприятий, которым есть что показать. Кроме того, посещение производств — это отличный инструмент профориентации школьников", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
Также губернатор поблагодарил Смоленский полиграфический комбинат и Центр развития туризма региона за организацию экскурсий по предприятию, качество которых теперь подтверждено федеральным сертификатом.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
В Смоленской области ветеранам ВОВ выплатят дополнительно 20 тысяч рублей
14 марта, 16:37
 
Смоленская областьВасилий АнохинСмоленская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала