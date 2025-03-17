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Экскурсия по Смоленскому комбинату получила сертификат Роскачества
Экскурсия по Смоленскому комбинату получила сертификат Роскачества - РИА Новости, 17.03.2025
Экскурсия по Смоленскому комбинату получила сертификат Роскачества
Экскурсия по Смоленскому полиграфическому комбинату получила один из первых сертификатов Роскачества о соответствии ГОСТу в промышленном туризме, сообщил... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T19:13:00+03:00
2025-03-17T19:13:00+03:00
2025-03-17T19:13:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленская область
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Экскурсия по Смоленскому полиграфическому комбинату получила один из первых сертификатов Роскачества о соответствии ГОСТу в промышленном туризме, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Полиграфический комбинат в Смоленске ежегодно выпускает более 40 миллионов экземпляров разных изданий – книг, учебников, журналов, газет, брошюр и другое. В сопровождении опытного экскурсовода посетители предприятия ознакомятся со всем циклом книгопечатания: от разработки дизайна до финальной упаковки. "Планируем и дальше развивать промышленный туризм. Экономика нашей области преимущественно промышленная, и в регионе работает много интересных предприятий, которым есть что показать. Кроме того, посещение производств — это отличный инструмент профориентации школьников", — написал Анохин в своем телеграм-канале. Также губернатор поблагодарил Смоленский полиграфический комбинат и Центр развития туризма региона за организацию экскурсий по предприятию, качество которых теперь подтверждено федеральным сертификатом.
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василий анохин, смоленская область
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область
Экскурсия по Смоленскому комбинату получила сертификат Роскачества
Экскурсия по Смоленскому комбинату соответствует ГОСТу в промтуризме
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Экскурсия по Смоленскому полиграфическому комбинату получила один из первых сертификатов Роскачества о соответствии ГОСТу в промышленном туризме, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Полиграфический комбинат в Смоленске ежегодно выпускает более 40 миллионов экземпляров разных изданий – книг, учебников, журналов, газет, брошюр и другое. В сопровождении опытного экскурсовода посетители предприятия ознакомятся со всем циклом книгопечатания: от разработки дизайна до финальной упаковки.
"Планируем и дальше развивать промышленный туризм. Экономика нашей области преимущественно промышленная, и в регионе работает много интересных предприятий, которым есть что показать. Кроме того, посещение производств — это отличный инструмент профориентации школьников", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
Также губернатор поблагодарил Смоленский полиграфический комбинат и Центр развития туризма региона за организацию экскурсий по предприятию, качество которых теперь подтверждено федеральным сертификатом.