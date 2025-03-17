https://ria.ru/20250317/kitaj-2005463938.html

Китай отверг попытки G7 переложить на него ответственность по Украине

Китай отверг попытки G7 переложить на него ответственность по Украине - РИА Новости, 17.03.2025

Китай отверг попытки G7 переложить на него ответственность по Украине

Китай решительно отвергает попытки G7 переложить на него ответственность по украинскому вопросу, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T12:19:00+03:00

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2025-03-17T12:19:00+03:00

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ПЕКИН, 17 мар – РИА Новости. Китай решительно отвергает попытки G7 переложить на него ответственность по украинскому вопросу, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Главы МИД стран G7 по результатам встречи на прошлой неделе опубликовали заявление, в котором, в частности указывается, что осудили якобы "поставки оружия и компонентов двойного назначения из Китая”. “Китай всегда активно выступал за мирные переговоры и содействие диалогу по украинскому вопросу и никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта, строго контролирует экспорт товаров двойного назначения. Китай решительно отвергает попытки G7 переложить ответственность”, - сказала Мао Нин.

https://ria.ru/20250317/kitaj-2005458598.html

китай

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в мире, китай, мао нин, g7