https://ria.ru/20250317/kitaj-2005463938.html
Китай отверг попытки G7 переложить на него ответственность по Украине
Китай отверг попытки G7 переложить на него ответственность по Украине - РИА Новости, 17.03.2025
Китай отверг попытки G7 переложить на него ответственность по Украине
Китай решительно отвергает попытки G7 переложить на него ответственность по украинскому вопросу, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:19:00+03:00
2025-03-17T12:19:00+03:00
2025-03-17T12:19:00+03:00
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ПЕКИН, 17 мар – РИА Новости. Китай решительно отвергает попытки G7 переложить на него ответственность по украинскому вопросу, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Главы МИД стран G7 по результатам встречи на прошлой неделе опубликовали заявление, в котором, в частности указывается, что осудили якобы "поставки оружия и компонентов двойного назначения из Китая”. “Китай всегда активно выступал за мирные переговоры и содействие диалогу по украинскому вопросу и никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта, строго контролирует экспорт товаров двойного назначения. Китай решительно отвергает попытки G7 переложить ответственность”, - сказала Мао Нин.
https://ria.ru/20250317/kitaj-2005458598.html
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в мире, китай, мао нин, g7
В мире, Китай, Мао Нин, G7
Китай отверг попытки G7 переложить на него ответственность по Украине
МИД КНР: Китай отверг попытки G7 переложить на него ответственность по Украине