В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу, сигнал звучит еще в восьми областях
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на станции метро в Киеве, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на станции метро в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве объявили в 01.29 мск.
Ранее объявленный сигнал воздушной тревоги по-прежнему звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и части Черкасской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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