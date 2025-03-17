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Столичные производители химпродукции увеличили оборот почти на 15% - РИА Новости, 17.03.2025
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09:15 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/khimproduktsiya-2005109506.html
Столичные производители химпродукции увеличили оборот почти на 15%
Столичные производители химпродукции увеличили оборот почти на 15% - РИА Новости, 17.03.2025
Столичные производители химпродукции увеличили оборот почти на 15%
Оборот столичных производителей химпродукции по итогам прошлого года составил 289 миллиардов рублей, этот показатель на 14,7% больше, чем в 2023 году в... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T09:15:00+03:00
2025-03-17T09:15:00+03:00
москва
мария багреева
сергей собянин
департамент экономической политики и развития москвы
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Оборот столичных производителей химпродукции по итогам прошлого года составил 289 миллиардов рублей, этот показатель на 14,7% больше, чем в 2023 году в сопоставимых ценах, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева."Продукция московских химических предприятий задействована в самых разных сферах экономики: от производства упаковки и бытовой техники до фармацевтики и автопрома и востребована в Москве и других регионах страны. По итогам 2024 года эти предприятия заработали 289 миллиардов рублей, почти на 15% превысив показатели 2023 года. На столичный химпром приходится почти 4% от оборота обрабатывающей промышленности Москвы без учета нефтегазового сектора и почти четыре процента от общего оборота отрасли в России", – сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе департамента.Свыше 43% отраслевого оборота (около 124,5 миллиарда рублей) обеспечили компании, выпускающие химвещества для промышленных и медицинских изделий, красителей, пластмасс и синтетического каучука. Примерно 39% (112,9 миллиарда рублей) составила выручка предприятий, занимающихся производством бытовой химией, а еще производящих парфюмерию и косметику. Свыше 4,4% (12,6 миллиарда рублей) составила выручка компаний, специализирующихся на выпуске лакокрасочных материалов.Лидерами роста сектора стали производители средств защиты растений. За 12 месяцев 2024 года выручка компаний этой сферы выросла в 3,2 раза и составила 8,8 миллиарда рублей. Практически в 2,2 раза, составив 1,7 миллиарда рублей, вырос оборот предприятий по выпуску химических волокон, используемых для изготовления, например, тканей, шин, искусственной кожи. Кроме того, на 19% увеличился оборот компаний, производящих химвещества, которые применяют для промышленных и медицинских изделий, а еще красителей, пластмассы и синтетического каучука.Импульс к развитию химической сферы дают малые компании, оборот которых составляет около 38% этой отрасли в столице. За год данный показатель увеличился на 24,8%, составив 108,4 миллиарда рублей. Оборот крупных и средних компаний составляет примерно 62%. За прошлый год данные предприятия заработали 180,6 миллиарда рублей, это на 9,4% больше, чем в 2023 году.По поручению мэра Москвы Сергея Собянина на территории мегаполиса действует ряд мер, которые призваны поддержать бизнесменов. Среди мер поддержки – льготные кредиты, целевые займы, субсидии и так далее.
https://ria.ru/20250314/bagreeva-2004832432.html
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москва, мария багреева, сергей собянин, департамент экономической политики и развития москвы
Москва, Мария Багреева, Сергей Собянин, Департамент экономической политики и развития Москвы
Столичные производители химпродукции увеличили оборот почти на 15%

Багреева: оборот производителей химической продукции вырос на 15% в 2024 году

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Оборот столичных производителей химпродукции по итогам прошлого года составил 289 миллиардов рублей, этот показатель на 14,7% больше, чем в 2023 году в сопоставимых ценах, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
"Продукция московских химических предприятий задействована в самых разных сферах экономики: от производства упаковки и бытовой техники до фармацевтики и автопрома и востребована в Москве и других регионах страны. По итогам 2024 года эти предприятия заработали 289 миллиардов рублей, почти на 15% превысив показатели 2023 года. На столичный химпром приходится почти 4% от оборота обрабатывающей промышленности Москвы без учета нефтегазового сектора и почти четыре процента от общего оборота отрасли в России", – сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе департамента.
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Свыше 43% отраслевого оборота (около 124,5 миллиарда рублей) обеспечили компании, выпускающие химвещества для промышленных и медицинских изделий, красителей, пластмасс и синтетического каучука. Примерно 39% (112,9 миллиарда рублей) составила выручка предприятий, занимающихся производством бытовой химией, а еще производящих парфюмерию и косметику. Свыше 4,4% (12,6 миллиарда рублей) составила выручка компаний, специализирующихся на выпуске лакокрасочных материалов.
Лидерами роста сектора стали производители средств защиты растений. За 12 месяцев 2024 года выручка компаний этой сферы выросла в 3,2 раза и составила 8,8 миллиарда рублей. Практически в 2,2 раза, составив 1,7 миллиарда рублей, вырос оборот предприятий по выпуску химических волокон, используемых для изготовления, например, тканей, шин, искусственной кожи. Кроме того, на 19% увеличился оборот компаний, производящих химвещества, которые применяют для промышленных и медицинских изделий, а еще красителей, пластмассы и синтетического каучука.
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Импульс к развитию химической сферы дают малые компании, оборот которых составляет около 38% этой отрасли в столице. За год данный показатель увеличился на 24,8%, составив 108,4 миллиарда рублей. Оборот крупных и средних компаний составляет примерно 62%. За прошлый год данные предприятия заработали 180,6 миллиарда рублей, это на 9,4% больше, чем в 2023 году.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина на территории мегаполиса действует ряд мер, которые призваны поддержать бизнесменов. Среди мер поддержки – льготные кредиты, целевые займы, субсидии и так далее.
 
МоскваМария БагрееваСергей СобянинДепартамент экономической политики и развития Москвы
 
 
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