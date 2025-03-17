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Около 42 тысяч человек посетили Театральный каток в подмосковных Химках - РИА Новости, 17.03.2025
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17:48 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/khimki-2005547604.html
Около 42 тысяч человек посетили Театральный каток в подмосковных Химках
Около 42 тысяч человек посетили Театральный каток в подмосковных Химках - РИА Новости, 17.03.2025
Около 42 тысяч человек посетили Театральный каток в подмосковных Химках
В подмосковных Химках закончился шестой сезон работы Театрального катка, на нем с начала зимы побывали около 42 тысяч человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T17:48:00+03:00
2025-03-17T17:48:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. В подмосковных Химках закончился шестой сезон работы Театрального катка, на нем с начала зимы побывали около 42 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Сезон работы Театрального катка был открыт в начале декабря. Больше всего посетителей на нем собралось 31 декабря. В новогоднюю ночь там побывали 1250 человек. Для гостей подготовили насыщенную развлекательную программу. Праздничный сеанс завершился салютом. В рамках проекта "Зима в Подмосковье" для жителей и гостей округа выступили звезды фигурного катания. В день открытия ледовой арены зрители увидели красочный шоу-балет по мотивам сказки "Снежная королева". Кроме того, на Театральном катке исполнили ледовую постановку "Двенадцать месяцев". Новое прочтение знакомого сюжета представила заслуженный мастер спорта по фигурному катанию и двухкратный призер Олимпийских Игр Ирина Слуцкая.
https://ria.ru/20250317/khimki-2005503234.html
химки (городской округ в московской области)
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химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Около 42 тысяч человек посетили Театральный каток в подмосковных Химках

На Театральном катке в подмосковных Химках за зиму побывали около 42 тыс человек

© Фото : администрация городского округа ХимкиОколо 42 тысяч человек посетили Театральный каток в подмосковных Химках
Около 42 тысяч человек посетили Театральный каток в подмосковных Химках - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : администрация городского округа Химки
Около 42 тысяч человек посетили Театральный каток в подмосковных Химках
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. В подмосковных Химках закончился шестой сезон работы Театрального катка, на нем с начала зимы побывали около 42 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Сезон работы Театрального катка был открыт в начале декабря. Больше всего посетителей на нем собралось 31 декабря. В новогоднюю ночь там побывали 1250 человек. Для гостей подготовили насыщенную развлекательную программу. Праздничный сеанс завершился салютом.
В рамках проекта "Зима в Подмосковье" для жителей и гостей округа выступили звезды фигурного катания. В день открытия ледовой арены зрители увидели красочный шоу-балет по мотивам сказки "Снежная королева". Кроме того, на Театральном катке исполнили ледовую постановку "Двенадцать месяцев". Новое прочтение знакомого сюжета представила заслуженный мастер спорта по фигурному катанию и двухкратный призер Олимпийских Игр Ирина Слуцкая.
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