https://ria.ru/20250317/khimki-2005547604.html

Около 42 тысяч человек посетили Театральный каток в подмосковных Химках

Около 42 тысяч человек посетили Театральный каток в подмосковных Химках - РИА Новости, 17.03.2025

Около 42 тысяч человек посетили Театральный каток в подмосковных Химках

В подмосковных Химках закончился шестой сезон работы Театрального катка, на нем с начала зимы побывали около 42 тысяч человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T17:48:00+03:00

2025-03-17T17:48:00+03:00

2025-03-17T17:48:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005546647_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_bd859e77525cc894fcb990033ef10a4c.jpg

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. В подмосковных Химках закончился шестой сезон работы Театрального катка, на нем с начала зимы побывали около 42 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Сезон работы Театрального катка был открыт в начале декабря. Больше всего посетителей на нем собралось 31 декабря. В новогоднюю ночь там побывали 1250 человек. Для гостей подготовили насыщенную развлекательную программу. Праздничный сеанс завершился салютом. В рамках проекта "Зима в Подмосковье" для жителей и гостей округа выступили звезды фигурного катания. В день открытия ледовой арены зрители увидели красочный шоу-балет по мотивам сказки "Снежная королева". Кроме того, на Театральном катке исполнили ледовую постановку "Двенадцать месяцев". Новое прочтение знакомого сюжета представила заслуженный мастер спорта по фигурному катанию и двухкратный призер Олимпийских Игр Ирина Слуцкая.

https://ria.ru/20250317/khimki-2005503234.html

химки (городской округ в московской области)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки (городской округ в московской области)