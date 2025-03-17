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В Химках в апреле проведут трейловый забег - РИА Новости, 17.03.2025
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14:51 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/khimki-2005503234.html
В Химках в апреле проведут трейловый забег
В Химках в апреле проведут трейловый забег - РИА Новости, 17.03.2025
В Химках в апреле проведут трейловый забег
Жители и гости подмосковных Химок 13 апреля смогут принять участие в забеге по природному рельефу (трейле), сообщает пресс-служба администрации округа. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:51:00+03:00
2025-03-17T14:51:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Жители и гости подмосковных Химок 13 апреля смогут принять участие в забеге по природному рельефу (трейле), сообщает пресс-служба администрации округа. Забег проведут на нескольких дистанциях: 1,5 километра (детская), шесть километров, 13 километров и 26 километров (полумарафон). Старт — от Олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная". Спортивное мероприятие проведут 13 апреля. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться. "Основные задачи такого забега — популяризация активного и здорового образа жизни, развитие спортивного туризма, а также повышение спортивной подготовки участников", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в Химках уделяют особое внимание спорту. В городе регулярно проводят спортивные состязания, турниры и эстафеты. Спортивные школы и комплексы оснащены специальным оборудованием. Спортсмены участвуют в соревнованиях и конкурсах российского и международного масштаба.
https://ria.ru/20250314/khimki-2005109139.html
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химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
В Химках в апреле проведут трейловый забег

В Химках 13 апреля проведут трейловый забег на несколько дистанций

© Фото : Администрация городского округа ХимкиТрейловый забег в Химках
Трейловый забег в Химках - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Администрация городского округа Химки
Трейловый забег в Химках
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Жители и гости подмосковных Химок 13 апреля смогут принять участие в забеге по природному рельефу (трейле), сообщает пресс-служба администрации округа.
Забег проведут на нескольких дистанциях: 1,5 километра (детская), шесть километров, 13 километров и 26 километров (полумарафон). Старт — от Олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная".
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Спортивное мероприятие проведут 13 апреля. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться.
"Основные задачи такого забега — популяризация активного и здорового образа жизни, развитие спортивного туризма, а также повышение спортивной подготовки участников", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в Химках уделяют особое внимание спорту. В городе регулярно проводят спортивные состязания, турниры и эстафеты. Спортивные школы и комплексы оснащены специальным оборудованием. Спортсмены участвуют в соревнованиях и конкурсах российского и международного масштаба.
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