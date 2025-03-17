https://ria.ru/20250317/khimki-2005503234.html
В Химках в апреле проведут трейловый забег
В Химках в апреле проведут трейловый забег - РИА Новости, 17.03.2025
В Химках в апреле проведут трейловый забег
Жители и гости подмосковных Химок 13 апреля смогут принять участие в забеге по природному рельефу (трейле), сообщает пресс-служба администрации округа. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:51:00+03:00
2025-03-17T14:51:00+03:00
2025-03-17T14:51:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005501090_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_b41435eef0b251bcd428d14a05655fa6.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Жители и гости подмосковных Химок 13 апреля смогут принять участие в забеге по природному рельефу (трейле), сообщает пресс-служба администрации округа. Забег проведут на нескольких дистанциях: 1,5 километра (детская), шесть километров, 13 километров и 26 километров (полумарафон). Старт — от Олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная". Спортивное мероприятие проведут 13 апреля. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться. "Основные задачи такого забега — популяризация активного и здорового образа жизни, развитие спортивного туризма, а также повышение спортивной подготовки участников", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в Химках уделяют особое внимание спорту. В городе регулярно проводят спортивные состязания, турниры и эстафеты. Спортивные школы и комплексы оснащены специальным оборудованием. Спортсмены участвуют в соревнованиях и конкурсах российского и международного масштаба.
https://ria.ru/20250314/khimki-2005109139.html
https://ria.ru/20250314/khimki-2004941216.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005501090_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_c373e1e232ebcdd1130f3d3d85f57822.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
В Химках в апреле проведут трейловый забег
В Химках 13 апреля проведут трейловый забег на несколько дистанций
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Жители и гости подмосковных Химок 13 апреля смогут принять участие в забеге по природному рельефу (трейле), сообщает пресс-служба администрации округа.
Забег проведут на нескольких дистанциях: 1,5 километра (детская), шесть километров, 13 километров и 26 километров (полумарафон). Старт — от Олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная".
Спортивное мероприятие проведут 13 апреля. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться.
"Основные задачи такого забега — популяризация активного и здорового образа жизни, развитие спортивного туризма, а также повышение спортивной подготовки участников", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в Химках уделяют особое внимание спорту. В городе регулярно проводят спортивные состязания, турниры и эстафеты. Спортивные школы и комплексы оснащены специальным оборудованием. Спортсмены участвуют в соревнованиях и конкурсах российского и международного масштаба.