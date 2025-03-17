https://ria.ru/20250317/khimki-2005503234.html

В Химках в апреле проведут трейловый забег

В Химках в апреле проведут трейловый забег - РИА Новости, 17.03.2025

В Химках в апреле проведут трейловый забег

Жители и гости подмосковных Химок 13 апреля смогут принять участие в забеге по природному рельефу (трейле), сообщает пресс-служба администрации округа. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T14:51:00+03:00

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2025-03-17T14:51:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Жители и гости подмосковных Химок 13 апреля смогут принять участие в забеге по природному рельефу (трейле), сообщает пресс-служба администрации округа. Забег проведут на нескольких дистанциях: 1,5 километра (детская), шесть километров, 13 километров и 26 километров (полумарафон). Старт — от Олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная". Спортивное мероприятие проведут 13 апреля. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться. "Основные задачи такого забега — популяризация активного и здорового образа жизни, развитие спортивного туризма, а также повышение спортивной подготовки участников", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в Химках уделяют особое внимание спорту. В городе регулярно проводят спортивные состязания, турниры и эстафеты. Спортивные школы и комплексы оснащены специальным оборудованием. Спортсмены участвуют в соревнованиях и конкурсах российского и международного масштаба.

https://ria.ru/20250314/khimki-2005109139.html

https://ria.ru/20250314/khimki-2004941216.html

химки (городской округ в московской области)

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химки (городской округ в московской области)