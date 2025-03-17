https://ria.ru/20250317/jakutija-2005422629.html
В четырех районах Якутии ввели новые объекты водоснабжения
В четырех районах Якутии ввели новые объекты водоснабжения - РИА Новости, 17.03.2025
В четырех районах Якутии ввели новые объекты водоснабжения
Строительство четырех современных объектов водоснабжения завершено в районах Якутии в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба главы и РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T09:06:00+03:00
2025-03-17T09:06:00+03:00
2025-03-17T09:06:00+03:00
республика саха (якутия)
жкх
нюрба
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 17 мар - РИА Новости. Строительство четырех современных объектов водоснабжения завершено в районах Якутии в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "В Якутии завершено строительство четырех современных объектов водоснабжения, которые обеспечат тысячи жителей республики качественной питьевой водой. Торжественное открытие состоялось в режиме видеоконференции с участием главы республики Айсена Николаева. Новые объекты запущены в Хангаласском, Горном, Нюрбинском и Верхоянском районах", - говорится в сообщении пресс-службы. Как отметил Николаев, впервые в истории Якутии произошел одновременный ввод сразу четырех крупных объектов водоснабжения. Строительство осуществилось в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда". Теперь чистой питьевой водой обеспечены населенные пункты, где проживают более 27 тысяч жителей Якутии. На строительство объектов направлено свыше 1,5 миллиарда рублей, из которых 94% - средства федерального бюджета. "В поселке Батагай Верхоянского района новая система водоснабжения включает водозаборное сооружение мощностью 1100 кубометров в сутки, водоочистную станцию, резервуары для хранения чистой и исходной воды общей емкостью 800 кубометров, канализационный сборник и магистральные сети длиной более 2 тысяч метров. В городе Нюрба завершен первый этап строительства водоочистной станции с производительностью 1200 кубометров в сутки. В рамках проекта возведены четыре надземных павильона, аварийная дизельная станция, резервуары чистой воды общей емкостью 1200 кубометров, резервуар исходной воды на 400 кубометров, а также магистральный водовод протяженностью более 7,3 километра. После завершения второго этапа станция обеспечит качественной водой свыше 6 тысяч человек", - рассказали в пресс-службе. В пресс-службе добавили, что в селе Бердигестях введены в эксплуатацию водоочистные сооружения мощностью 500 кубометров в сутки. Комплекс включает блоки водоочистки, насосные станции, резервуары, систему диспетчеризации и магистральные сети. В селе Бестях завершено строительство системы водоснабжения, состоящей из насосных станций первого и второго подъема, резервуаров общей емкостью 500 кубометров и круглогодичных магистральных сетей протяженностью около 6,5 километра, уточнили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, нюрба, айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), ЖКХ, Нюрба, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
В четырех районах Якутии ввели новые объекты водоснабжения
В Якутии завершили строительство четырех современных объектов водоснабжения
ЯКУТСК, 17 мар - РИА Новости. Строительство четырех современных объектов водоснабжения завершено в районах Якутии в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"В Якутии завершено строительство четырех современных объектов водоснабжения, которые обеспечат тысячи жителей республики качественной питьевой водой. Торжественное открытие состоялось в режиме видеоконференции с участием главы республики Айсена Николаева
. Новые объекты запущены в Хангаласском, Горном, Нюрбинском и Верхоянском районах", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как отметил Николаев, впервые в истории Якутии произошел одновременный ввод сразу четырех крупных объектов водоснабжения. Строительство осуществилось в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда". Теперь чистой питьевой водой обеспечены населенные пункты, где проживают более 27 тысяч жителей Якутии. На строительство объектов направлено свыше 1,5 миллиарда рублей, из которых 94% - средства федерального бюджета.
"В поселке Батагай Верхоянского района новая система водоснабжения включает водозаборное сооружение мощностью 1100 кубометров в сутки, водоочистную станцию, резервуары для хранения чистой и исходной воды общей емкостью 800 кубометров, канализационный сборник и магистральные сети длиной более 2 тысяч метров. В городе Нюрба
завершен первый этап строительства водоочистной станции с производительностью 1200 кубометров в сутки. В рамках проекта возведены четыре надземных павильона, аварийная дизельная станция, резервуары чистой воды общей емкостью 1200 кубометров, резервуар исходной воды на 400 кубометров, а также магистральный водовод протяженностью более 7,3 километра. После завершения второго этапа станция обеспечит качественной водой свыше 6 тысяч человек", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что в селе Бердигестях введены в эксплуатацию водоочистные сооружения мощностью 500 кубометров в сутки. Комплекс включает блоки водоочистки, насосные станции, резервуары, систему диспетчеризации и магистральные сети. В селе Бестях завершено строительство системы водоснабжения, состоящей из насосных станций первого и второго подъема, резервуаров общей емкостью 500 кубометров и круглогодичных магистральных сетей протяженностью около 6,5 километра, уточнили в пресс-службе.