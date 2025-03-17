https://ria.ru/20250317/jakutija-2005405368.html

В Якутии начали проверку после телепрограммы о подмене ребенка

В Якутии начали проверку после телепрограммы о подмене ребенка - РИА Новости, 17.03.2025

В Якутии начали проверку после телепрограммы о подмене ребенка

Следователи в Якутии начали проверку после утверждения в эфире федерального ТВ о подмене ребенка в роддоме, об итогах проверки будет доложено главе СК России,... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T05:00:00+03:00

2025-03-17T05:00:00+03:00

2025-03-17T05:29:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯКУТСК, 17 мар - РИА Новости. Следователи в Якутии начали проверку после утверждения в эфире федерального ТВ о подмене ребенка в роддоме, об итогах проверки будет доложено главе СК России, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике. По данным СУСК, женщина заподозрила врача-акушера одного из якутских родильных домов в подмене ребенка. В эфире программы одного из федеральных телеканалов она рассказала о случае, по ее утверждению, произошедшем 16 лет назад, добавили в ведомстве. По информации СМИ, женщину зовут Дарья Лузина."Председателю Следственного комитета будет представлен доклад о ходе проверки по сообщению о противоправных действиях сотрудников медицинского учреждения в Республике Саха (Якутия)... Заявительница утверждает, что врач-акушер похитила ее здорового младенца, заменив его другим новорожденным с патологиями, несовместимыми с жизнью. По данному факту следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ст. 153 УК РФ (подмена ребенка)", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210728/rebenok-1743299951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, здоровье - общество, россия, следственный комитет россии (ск рф)