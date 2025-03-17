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В Якутии начали проверку после телепрограммы о подмене ребенка - РИА Новости, 17.03.2025
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05:00 17.03.2025 (обновлено: 05:29 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/jakutija-2005405368.html
В Якутии начали проверку после телепрограммы о подмене ребенка
В Якутии начали проверку после телепрограммы о подмене ребенка - РИА Новости, 17.03.2025
В Якутии начали проверку после телепрограммы о подмене ребенка
Следователи в Якутии начали проверку после утверждения в эфире федерального ТВ о подмене ребенка в роддоме, об итогах проверки будет доложено главе СК России,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T05:00:00+03:00
2025-03-17T05:29:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
россия
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ЯКУТСК, 17 мар - РИА Новости. Следователи в Якутии начали проверку после утверждения в эфире федерального ТВ о подмене ребенка в роддоме, об итогах проверки будет доложено главе СК России, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике. По данным СУСК, женщина заподозрила врача-акушера одного из якутских родильных домов в подмене ребенка. В эфире программы одного из федеральных телеканалов она рассказала о случае, по ее утверждению, произошедшем 16 лет назад, добавили в ведомстве. По информации СМИ, женщину зовут Дарья Лузина."Председателю Следственного комитета будет представлен доклад о ходе проверки по сообщению о противоправных действиях сотрудников медицинского учреждения в Республике Саха (Якутия)... Заявительница утверждает, что врач-акушер похитила ее здорового младенца, заменив его другим новорожденным с патологиями, несовместимыми с жизнью. По данному факту следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ст. 153 УК РФ (подмена ребенка)", - рассказали в пресс-службе.
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происшествия, здоровье - общество, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Якутии начали проверку после телепрограммы о подмене ребенка

СК в Якутии начал проверку после телепрограммы о подмене ребенка в роддоме

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЯКУТСК, 17 мар - РИА Новости. Следователи в Якутии начали проверку после утверждения в эфире федерального ТВ о подмене ребенка в роддоме, об итогах проверки будет доложено главе СК России, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.
По данным СУСК, женщина заподозрила врача-акушера одного из якутских родильных домов в подмене ребенка. В эфире программы одного из федеральных телеканалов она рассказала о случае, по ее утверждению, произошедшем 16 лет назад, добавили в ведомстве. По информации СМИ, женщину зовут Дарья Лузина.
"Председателю Следственного комитета будет представлен доклад о ходе проверки по сообщению о противоправных действиях сотрудников медицинского учреждения в Республике Саха (Якутия)... Заявительница утверждает, что врач-акушер похитила ее здорового младенца, заменив его другим новорожденным с патологиями, несовместимыми с жизнью. По данному факту следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ст. 153 УК РФ (подмена ребенка)", - рассказали в пресс-службе.
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