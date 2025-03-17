В Якутии начали проверку после телепрограммы о подмене ребенка
СК в Якутии начал проверку после телепрограммы о подмене ребенка в роддоме
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ЯКУТСК, 17 мар - РИА Новости. Следователи в Якутии начали проверку после утверждения в эфире федерального ТВ о подмене ребенка в роддоме, об итогах проверки будет доложено главе СК России, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.
По данным СУСК, женщина заподозрила врача-акушера одного из якутских родильных домов в подмене ребенка. В эфире программы одного из федеральных телеканалов она рассказала о случае, по ее утверждению, произошедшем 16 лет назад, добавили в ведомстве. По информации СМИ, женщину зовут Дарья Лузина.
"Председателю Следственного комитета будет представлен доклад о ходе проверки по сообщению о противоправных действиях сотрудников медицинского учреждения в Республике Саха (Якутия)... Заявительница утверждает, что врач-акушер похитила ее здорового младенца, заменив его другим новорожденным с патологиями, несовместимыми с жизнью. По данному факту следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ст. 153 УК РФ (подмена ребенка)", - рассказали в пресс-службе.
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