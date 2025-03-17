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Ходжес назвал вывод американских военных из Европы вопросом времени - РИА Новости, 17.03.2025
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12:46 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/hodzhes-2005471172.html
Ходжес назвал вывод американских военных из Европы вопросом времени
Ходжес назвал вывод американских военных из Европы вопросом времени - РИА Новости, 17.03.2025
Ходжес назвал вывод американских военных из Европы вопросом времени
Экс-командующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес считает лишь вопросом времени вывод американских военных из Европы. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:46:00+03:00
2025-03-17T12:46:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Экс-командующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес считает лишь вопросом времени вывод американских военных из Европы. "Вопрос только в том, когда и сколько военнослужащих он (Дональд Трамп - ред.) выведет", - заявил Ходжес в интервью швейцарской газете Blick. Он пояснил, что министерство обороны США в настоящее время финансирует 100 000 военнослужащих в Европе в рамках трех программ: регулярного бюджета, Европейской инициативы сдерживания (EDI) и специальных средств для Украины. "Эти спецсредства заканчиваются. Без новых средств, вероятно, пришлось бы вывести 10 тысяч американских солдат из Европы", - сказал он. По его словам, потом это может затронуть и фонд EDI, через который Вашингтон финансирует ротационные операции войск в Европе. "Это танковые бригады, летчики-истребители, артиллерийские подразделения, то есть около 30 тысяч военнослужащих, которые дислоцированы в Европе на срок от шести до девяти месяцев", - сообщил Ходжес. По мнению экс-командующего, Трамп хочет перебросить военных в Индо-Тихоокеанский регион. "Он хочет разместить войска в другом месте. Каждое новое правительство США пересматривает, где оно размещает свои вооруженные силы. Это необходимо, поскольку ресурсов для удовлетворения всех запросов не хватает. И из того, что я слышу из Вашингтона, Европа больше не является приоритетом. Трамп считает Китай своим главным противником. Вот почему он хочет, чтобы Европа наконец вооружалась. Тогда США также смогут перебросить свои до сих пор постоянно дислоцированные войска в Индо-Тихоокеанский регион", - заявил он. При этом он считает, что Европа сама могла бы обеспечить сдерживание, но для этого нужна политическая воля. Для этого, по мнению Ходжеса, в частности нужно было бы изменить законодательство европейских стран. "Во многих европейских странах, в том числе в Германии, оружейным компаниям разрешается производить продукцию только в том случае, если они получают государственный заказ. Если это ограничение будет снято, объем производства значительно возрастет", - отметил экс-командующий. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250123/tramp-1995125144.html
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в мире, европа, сша, бен ходжес, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша, нато
В мире, Европа, США, Бен Ходжес, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США, НАТО
Ходжес назвал вывод американских военных из Европы вопросом времени

Генерал Ходжес назвал вывод войск США из Европы вопросом времени

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisБен Ходжес
Бен Ходжес - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Бен Ходжес. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Экс-командующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес считает лишь вопросом времени вывод американских военных из Европы.
"Вопрос только в том, когда и сколько военнослужащих он (Дональд Трамп - ред.) выведет", - заявил Ходжес в интервью швейцарской газете Blick.
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Он пояснил, что министерство обороны США в настоящее время финансирует 100 000 военнослужащих в Европе в рамках трех программ: регулярного бюджета, Европейской инициативы сдерживания (EDI) и специальных средств для Украины. "Эти спецсредства заканчиваются. Без новых средств, вероятно, пришлось бы вывести 10 тысяч американских солдат из Европы", - сказал он.
По его словам, потом это может затронуть и фонд EDI, через который Вашингтон финансирует ротационные операции войск в Европе. "Это танковые бригады, летчики-истребители, артиллерийские подразделения, то есть около 30 тысяч военнослужащих, которые дислоцированы в Европе на срок от шести до девяти месяцев", - сообщил Ходжес.
По мнению экс-командующего, Трамп хочет перебросить военных в Индо-Тихоокеанский регион.
"Он хочет разместить войска в другом месте. Каждое новое правительство США пересматривает, где оно размещает свои вооруженные силы. Это необходимо, поскольку ресурсов для удовлетворения всех запросов не хватает. И из того, что я слышу из Вашингтона, Европа больше не является приоритетом. Трамп считает Китай своим главным противником. Вот почему он хочет, чтобы Европа наконец вооружалась. Тогда США также смогут перебросить свои до сих пор постоянно дислоцированные войска в Индо-Тихоокеанский регион", - заявил он.
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При этом он считает, что Европа сама могла бы обеспечить сдерживание, но для этого нужна политическая воля. Для этого, по мнению Ходжеса, в частности нужно было бы изменить законодательство европейских стран.
"Во многих европейских странах, в том числе в Германии, оружейным компаниям разрешается производить продукцию только в том случае, если они получают государственный заказ. Если это ограничение будет снято, объем производства значительно возрастет", - отметил экс-командующий.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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В НАТО допустили сокращение военного присутствия США в Европе
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В миреЕвропаСШАБен ХоджесДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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