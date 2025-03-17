https://ria.ru/20250317/hinshtejn-2005579491.html

Хинштейн рассказал о подсчете ущерба от Корпорации развития Курской области

Хинштейн рассказал о подсчете ущерба от Корпорации развития Курской области - РИА Новости, 17.03.2025

Хинштейн рассказал о подсчете ущерба от Корпорации развития Курской области

Врио курского губернатора Александр Хинштейн заявил, что не может назвать цифру нанесенного "Корпорацией развития Курской области" ущерба, идет подсчет, однако... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T19:23:00+03:00

2025-03-17T19:23:00+03:00

2025-03-17T19:23:00+03:00

происшествия

россия

курская область

александр хинштейн

владимир лукин

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КУРСК, 17 мар - РИА Новости. Врио курского губернатора Александр Хинштейн заявил, что не может назвать цифру нанесенного "Корпорацией развития Курской области" ущерба, идет подсчет, однако речь идет об "очень серьезных" суммах, а КРКО превратилась в "корпорацию расхищения" Курской области. Ранее Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Ущерб? Я не могу вам на эту цифру ответить, эту цифру нам назовут коллеги после того, как все это будет посчитано, в том числе, не исключая, что и через судебные решения. Но думаю, что речь идет о серьезных суммах… Необосновательное обогащение бывшими руководителями корпорации, находящимися ныне под стражей, подрядчиками, часть из которых также находятся под стражей, другими структурами, вовлеченными в эту работу", - заявил Хинштейн в ходе пресс-конференции посвященной первым 100 дням работы в должности. Он добавил, что на данный момент в адрес курской корпорации развития возбужден целый ряд уголовных дел. "По каждому из этих уголовных дел есть сумма ущерба, и эта сумма ущерба, по каждому, насколько я понимаю, далеко не исчерпывающая, а лишь начало пути злоупотребления, коррупции, воровства, было поставлено на широкую ногу. Корпорация развития Курской области - КРКО - превратилась в корпорацию расхищения Курской области", - добавил Хинштейн. Ранее Хинштейн заявлял, что инициирует проверку "Корпорации развития Курской области". Под стражей находятся ряд бывших сотрудников корпорации, включая Лукина и Грабина, обвиняемых в необоснованном расходовании денег при возведении фортификационных сооружений в регионе (часть 3 статьи 285 УК РФ). В конце февраля также был арестован подрядчик Игорь Ругаев, он обвиняется в хищении предназначенных для строительства фортификаций бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

https://ria.ru/20250203/kurskaya-1997118984.html

https://ria.ru/20250128/genprokuratura-1995846543.html

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происшествия, россия, курская область, александр хинштейн, владимир лукин