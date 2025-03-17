Хинштейн рассказал о подсчете ущерба от Корпорации развития Курской области
Хинштейн: идет подсчет ущерба, нанесенного Корпорацией развития Курской области
© Фото : Александр Хинштейн/TelegramВрио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время пресс-конференции "Первые 100 дней работы в должности"
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время пресс-конференции "Первые 100 дней работы в должности"
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КУРСК, 17 мар - РИА Новости. Врио курского губернатора Александр Хинштейн заявил, что не может назвать цифру нанесенного "Корпорацией развития Курской области" ущерба, идет подсчет, однако речь идет об "очень серьезных" суммах, а КРКО превратилась в "корпорацию расхищения" Курской области.
Ранее Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Ущерб? Я не могу вам на эту цифру ответить, эту цифру нам назовут коллеги после того, как все это будет посчитано, в том числе, не исключая, что и через судебные решения. Но думаю, что речь идет о серьезных суммах… Необосновательное обогащение бывшими руководителями корпорации, находящимися ныне под стражей, подрядчиками, часть из которых также находятся под стражей, другими структурами, вовлеченными в эту работу", - заявил Хинштейн в ходе пресс-конференции посвященной первым 100 дням работы в должности.
Он добавил, что на данный момент в адрес курской корпорации развития возбужден целый ряд уголовных дел.
"По каждому из этих уголовных дел есть сумма ущерба, и эта сумма ущерба, по каждому, насколько я понимаю, далеко не исчерпывающая, а лишь начало пути злоупотребления, коррупции, воровства, было поставлено на широкую ногу. Корпорация развития Курской области - КРКО - превратилась в корпорацию расхищения Курской области", - добавил Хинштейн.
Ранее Хинштейн заявлял, что инициирует проверку "Корпорации развития Курской области". Под стражей находятся ряд бывших сотрудников корпорации, включая Лукина и Грабина, обвиняемых в необоснованном расходовании денег при возведении фортификационных сооружений в регионе (часть 3 статьи 285 УК РФ). В конце февраля также был арестован подрядчик Игорь Ругаев, он обвиняется в хищении предназначенных для строительства фортификаций бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).