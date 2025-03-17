https://ria.ru/20250317/herson-2005490754.html

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 17.03.2025

В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T13:49:00+03:00

2025-03-17T13:49:00+03:00

2025-03-17T13:49:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлена. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250317/ukraina-2005403919.html

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