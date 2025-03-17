https://ria.ru/20250317/gosdep-2005526891.html

США сфокусированы на достижении устойчивого мира на Украине, заявил Госдеп

США сфокусированы на достижении устойчивого мира на Украине, заявил Госдеп - РИА Новости, 17.03.2025

США сфокусированы на достижении устойчивого мира на Украине, заявил Госдеп

США стремятся к достижению долгосрочного мира на Украине, но прежде необходимо прекратить боевые действия, заявила в понедельник официальный представитель... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T16:24:00+03:00

2025-03-17T16:24:00+03:00

2025-03-17T16:44:00+03:00

в мире

украина

марко рубио

сша

дональд трамп

россия

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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. США стремятся к достижению долгосрочного мира на Украине, но прежде необходимо прекратить боевые действия, заявила в понедельник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс."Чтобы говорить о мире, который продлится не месяц, не полгода и не год, сперва нужно прекратить убийства. Стрельба и кровопролитие должны остановиться", – сказала она в эфире телеканала Fox Business.Дипломат отметила, что именно это стало целью прошедших переговоров США с делегациями России в Эр-Рияде и Украины в Джидде."Мир хочет, чтобы это прекратилось. Именно поэтому госсекретарь Марко Рубио проводит активную челночную дипломатию, а президент Дональд Трамп продолжает контакты с президентом России (Владимиром Путиным), чтобы добиться согласия на перемирие и приступить к делу", – добавила она.

https://ria.ru/20250317/tramp-2005443765.html

https://ria.ru/20250317/opros-2005496073.html

украина

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в мире, украина, марко рубио, сша, дональд трамп, россия, владимир путин