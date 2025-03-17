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США сфокусированы на достижении устойчивого мира на Украине, заявил Госдеп - РИА Новости, 17.03.2025
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16:24 17.03.2025 (обновлено: 16:44 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/gosdep-2005526891.html
США сфокусированы на достижении устойчивого мира на Украине, заявил Госдеп
США сфокусированы на достижении устойчивого мира на Украине, заявил Госдеп - РИА Новости, 17.03.2025
США сфокусированы на достижении устойчивого мира на Украине, заявил Госдеп
США стремятся к достижению долгосрочного мира на Украине, но прежде необходимо прекратить боевые действия, заявила в понедельник официальный представитель... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T16:24:00+03:00
2025-03-17T16:44:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. США стремятся к достижению долгосрочного мира на Украине, но прежде необходимо прекратить боевые действия, заявила в понедельник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс."Чтобы говорить о мире, который продлится не месяц, не полгода и не год, сперва нужно прекратить убийства. Стрельба и кровопролитие должны остановиться", – сказала она в эфире телеканала Fox Business.Дипломат отметила, что именно это стало целью прошедших переговоров США с делегациями России в Эр-Рияде и Украины в Джидде."Мир хочет, чтобы это прекратилось. Именно поэтому госсекретарь Марко Рубио проводит активную челночную дипломатию, а президент Дональд Трамп продолжает контакты с президентом России (Владимиром Путиным), чтобы добиться согласия на перемирие и приступить к делу", – добавила она.
https://ria.ru/20250317/tramp-2005443765.html
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в мире, украина, марко рубио, сша, дональд трамп, россия, владимир путин
В мире, Украина, Марко Рубио, США, Дональд Трамп, Россия, Владимир Путин
США сфокусированы на достижении устойчивого мира на Украине, заявил Госдеп

Госдеп: для достижения мира на Украине нужно остановить кровопролитие

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. США стремятся к достижению долгосрочного мира на Украине, но прежде необходимо прекратить боевые действия, заявила в понедельник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
"Чтобы говорить о мире, который продлится не месяц, не полгода и не год, сперва нужно прекратить убийства. Стрельба и кровопролитие должны остановиться", – сказала она в эфире телеканала Fox Business.
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Дипломат отметила, что именно это стало целью прошедших переговоров США с делегациями России в Эр-Рияде и Украины в Джидде.
"Мир хочет, чтобы это прекратилось. Именно поэтому госсекретарь Марко Рубио проводит активную челночную дипломатию, а президент Дональд Трамп продолжает контакты с президентом России (Владимиром Путиным), чтобы добиться согласия на перемирие и приступить к делу", – добавила она.
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В миреУкраинаМарко РубиоСШАДональд ТрампРоссияВладимир Путин
 
 
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