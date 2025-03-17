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Что стало со звездой "Гусарской баллады" Ларисой Голубкиной - РИА Новости, 17.03.2025
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19:03 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/golubkina-2005538482.html
Что стало со звездой "Гусарской баллады" Ларисой Голубкиной
Что стало со звездой "Гусарской баллады" Ларисой Голубкиной - РИА Новости, 17.03.2025
Что стало со звездой "Гусарской баллады" Ларисой Голубкиной
Ее называли одной из самых ярких актрис советского кино, она блистала на экранах и была женой легендарного Андрея Миронова. Сегодня 77-летняя Лариса Голубкина... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T19:03:00+03:00
2025-03-17T19:03:00+03:00
шоубиз
лариса голубкина
андрей миронов
мария голубкина
москонцерт
гитис
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ее называли одной из самых ярких актрис советского кино, она блистала на экранах и была женой легендарного Андрея Миронова. Сегодня 77-летняя Лариса Голубкина не может самостоятельно передвигаться, практически лишилась волос и нуждается в постоянном уходе.От музыкальных кружков до всесоюзной известностиПуть Ларисы Голубкиной к славе начался задолго до ее появления на большом экране. Рожденная 9 марта 1940 года в обычной московской семье, где отец был военным, а мать домохозяйкой, девочка с младенчества проявляла недюжинные музыкальные способности. В два года она уже чисто пела, подражая патефонным записям, и схватывала мелодии на лету.Пока сверстники гоняли мяч во дворе, маленькая Лариса упорно занималась вокалом и игрой на фортепиано. Эта целеустремленность и тяга к искусству предопределили ее судьбу — после школы Голубкина без колебаний поступила в ГИТИС, где сразу выделилась среди однокурсников не только ярким талантом, но и железной дисциплиной."Как будто в мундире родилась" — взлет на волне "Гусарской баллады"Настоящий прорыв случился в 1962 году. Студентка второго курса Лариса Голубкина получила главную роль в картине Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", обойдя на пробах таких именитых актрис, как Людмила Гурченко и Алиса Фрейндлих."Когда на пробах я надела маскарадный мундир корнета, у всех было впечатление, что я в нем родилась, — вспоминала актриса. — Во мне был тот девичий, подростковый задор, когда все горит внутри. Это видно на экране".Образ дерзкой Шурочки Азаровой, девушки в гусарском мундире, мгновенно сделал Голубкину звездой всесоюзного масштаба. Карьера стремительно пошла вверх — "Дайте жалобную книгу", "Сказка о царе Салтане", масштабная киноэпопея "Освобождение". Впрочем, Лариса нередко отказывалась от ролей, если считала их недостаточно глубокими, что далеко не всегда шло на пользу ее кинокарьере.Борьба за место под театральным солнцемПосле окончания ГИТИСа в 1964 году актриса поступила в труппу Центрального академического театра Советской Армии. Дебютными спектаклями стали "Солдат и Ева" и "Ринальдо идет в бой". Но театральная карьера оказалась дорогой с препятствиями — старшие коллеги, завидуя ее стремительному взлету, оттесняли новую звезду на вторые роли.Голубкина не сдавалась. Чтобы доказать многогранность своего таланта, она однажды сыграла 106-летнюю старуху, наглядно продемонстрировав, что не ограничивается амплуа юных героинь. Волевой характер и неуступчивость стали ее визитной карточкой не только на сцене, но и в жизни.Тайна рождения дочери и запутанный след отцовстваЛичная жизнь Ларисы Голубкиной напоминала сценарий драматического сериала. В 1969 году она начала отношения со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым. Четыре года спустя у пары родилась дочь Мария, но уже через год союз распался — Николай оказался не готов к семейной жизни.Спустя десятилетия история с отцовством приобрела неожиданный поворот. В киношных кругах циркулировали слухи, что настоящим отцом Марии мог быть режиссер Владимир Досталь или даже актер Алексей Баталов, с которым у Голубкиной, по свидетельствам очевидцев, был роман.Администратор "Москонцерта" Нина Федорова и вовсе заявляла, что Щербинский-Арсеньев просто "пожалел беременную Ларису Ивановну" и позволил пожить у себя. В свидетельстве о рождении девочку записали как "Мария Николаевна Щербинская", но сам сценарист в 2004 году признался, что никогда с дочерью не общался.А летом 2024 года Мария Голубкина сделала шокирующее заявление: ее биологическим отцом был Андрей Миронов."Когда мне было 10 лет, папа спустил с лестницы одну из своих поклонниц, дежуривших в подъезде нашего дома, за то, что она сказала, будто бы он не мой отец", — рассказала актриса.Миронов: блеск и боль главного романаПервая встреча состоялась еще в 1960-х, и Андрей Миронов сразу сделал Голубкиной предложение, но получил отказ. После этого их пути разошлись: Миронов женился на Екатерине Градовой, а Голубкина построила неофициальные отношения со Щербинским-Арсеньевым. Когда они снова встретились и поженились в 1977 году, Миронов удочерил Марию."Встретились мы юнцами — в 22 года. А сошлись много лет позже, когда кое-что уже хлебнули: и он хлебнул, и я", — вспоминала актриса. Их брак выглядел идиллией для внешнего мира, но внутри было много подводных камней.Брак потребовал от Ларисы почти полного отказа от актерской карьеры — она превратилась в идеальную хозяйку дома, принимавшую друзей мужа. Миронов был требовательным, критиковал жену за произношение английских слов и вождение автомобиля. Он ревновал Ларису, но при этом, по слухам, сам не отказывал себе в интрижках на стороне. Голубкина терпела все выходки супруга, стремясь сохранить семью.Неожиданное горе обрушилось в 1987, жизнь Ларисы рухнула в одночасье: 46-летней Миронов умер от инсульта прямо на сцене во время спектакля "Женитьба Фигаро". Ларисе на тот момент было всего 47 лет. После его смерти Голубкина больше не выходила замуж и сохранила квартиру в том виде, в котором она была при жизни знаменитого актера."Не о высоких идеях, а о своем достатке"После начала специальной военной операции Лариса Голубкина оказалась одной из немногих звезд советской эпохи, кто воздержался от резких осуждений уехавших коллег."Было бы слишком просто строго разделить всех на предателей и патриотов", — заявила она. По мнению актрисы, в данной ситуации разделение было другим — "На тех, кто выгадал от этой ситуации, и тех, кто прогадал"."Судить-рядить я никого не хочу. Действительно, основная масса людей сегодня думает не о высоких идеях, а о себе, о своей жизни, о своем достатке, о квартирах, машинах", — сказала Голубкина. Эти слова вызвали бурную реакцию: одни обвинили актрису в двуличии, другие поддержали за взвешенную позицию.Болезнь подкралась незаметноС годами здоровье Ларисы Голубкиной начало ухудшаться. Появились проблемы с суставами, боли в спине, общая слабость. В редких интервью актриса признавалась, что с возрастом все труднее поддерживать форму, особенно продолжая выступать перед публикой.Поворотным моментом стал 2014 год, когда Голубкиной диагностировали онкологическое заболевание. Первые курсы химиотерапии актриса прошла только в 2022 году и смогла добиться временной ремиссии. Однако вскоре болезнь вернулась с новой силой.В 2023 году Лариса Ивановна уверяла, что чувствует себя "нормально", но источники Telegram-канала Mash утверждали обратное: актрисе присвоили паллиативный статус и признали неизлечимо больной.В "элитном отеле" за 200 тысяч в месяцПоследние девять лет Лариса Голубкина, по словам ее дочери Марии, живет в пансионате в Подмосковье. Состояние актрисы только ухудшается — она лишилась волос и с трудом передвигается."Я бы назвала это шикарным отелем. Там номера, трехразовое питание. Там месяц стоит 200 тысяч рублей, у меня таких денег нет, ей помогает Дом актера", — рассказала Мария Голубкина.В январе 2025 года появилась тревожная информация: звезде "Гусарской баллады" потребовалась экстренная помощь врачей. По данным Telegram-канала Shot, артистка стремительно теряет вес на фоне прогрессирующей онкологии и не встает с постели. Более того, она якобы отказывается принимать помощь родственников.Сегодня родственники знаменитой актрисы стараются не выносить информацию о ее состоянии в публичное поле, считая, что каждый человек имеет право на приватность, даже если речь идет о легенде советского кино.
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лариса голубкина, андрей миронов, мария голубкина, москонцерт, гитис, московская область (подмосковье)
Шоубиз, Лариса Голубкина, Андрей Миронов, Мария Голубкина, Москонцерт, ГИТИС, Московская область (Подмосковье)

Что стало со звездой "Гусарской баллады" Ларисой Голубкиной

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНародная артистка России Лариса Голубкина
Народная артистка России Лариса Голубкина - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ее называли одной из самых ярких актрис советского кино, она блистала на экранах и была женой легендарного Андрея Миронова. Сегодня 77-летняя Лариса Голубкина не может самостоятельно передвигаться, практически лишилась волос и нуждается в постоянном уходе.

От музыкальных кружков до всесоюзной известности

Путь Ларисы Голубкиной к славе начался задолго до ее появления на большом экране. Рожденная 9 марта 1940 года в обычной московской семье, где отец был военным, а мать домохозяйкой, девочка с младенчества проявляла недюжинные музыкальные способности. В два года она уже чисто пела, подражая патефонным записям, и схватывала мелодии на лету.
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов | Перейти в медиабанкАктриса Голубкина
Актриса Голубкина - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов
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Актриса Голубкина
Пока сверстники гоняли мяч во дворе, маленькая Лариса упорно занималась вокалом и игрой на фортепиано. Эта целеустремленность и тяга к искусству предопределили ее судьбу — после школы Голубкина без колебаний поступила в ГИТИС, где сразу выделилась среди однокурсников не только ярким талантом, но и железной дисциплиной.

"Как будто в мундире родилась" — взлет на волне "Гусарской баллады"

Настоящий прорыв случился в 1962 году. Студентка второго курса Лариса Голубкина получила главную роль в картине Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", обойдя на пробах таких именитых актрис, как Людмила Гурченко и Алиса Фрейндлих.
© РИА Новости / Снимок с экрана | Перейти в медиабанкЛариса Голубкина в роли Шурочки
Лариса Голубкина в роли Шурочки - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Снимок с экрана
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Лариса Голубкина в роли Шурочки
"Когда на пробах я надела маскарадный мундир корнета, у всех было впечатление, что я в нем родилась, — вспоминала актриса. — Во мне был тот девичий, подростковый задор, когда все горит внутри. Это видно на экране".
Образ дерзкой Шурочки Азаровой, девушки в гусарском мундире, мгновенно сделал Голубкину звездой всесоюзного масштаба. Карьера стремительно пошла вверх — "Дайте жалобную книгу", "Сказка о царе Салтане", масштабная киноэпопея "Освобождение". Впрочем, Лариса нередко отказывалась от ролей, если считала их недостаточно глубокими, что далеко не всегда шло на пользу ее кинокарьере.
© Мосфильм (1962)Кадр из фильма "Гусарская баллада"
Кадр из фильма Гусарская баллада - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Мосфильм (1962)
Кадр из фильма "Гусарская баллада"

Борьба за место под театральным солнцем

После окончания ГИТИСа в 1964 году актриса поступила в труппу Центрального академического театра Советской Армии. Дебютными спектаклями стали "Солдат и Ева" и "Ринальдо идет в бой". Но театральная карьера оказалась дорогой с препятствиями — старшие коллеги, завидуя ее стремительному взлету, оттесняли новую звезду на вторые роли.
Голубкина не сдавалась. Чтобы доказать многогранность своего таланта, она однажды сыграла 106-летнюю старуху, наглядно продемонстрировав, что не ограничивается амплуа юных героинь. Волевой характер и неуступчивость стали ее визитной карточкой не только на сцене, но и в жизни.
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкСоветская актриса Лариса Голубкина (справа) и египетская актриса Надия Лютфи
Советская актриса Лариса Голубкина (справа) и египетская актриса Надия Лютфи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Борис Кауфман
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Советская актриса Лариса Голубкина (справа) и египетская актриса Надия Лютфи

Тайна рождения дочери и запутанный след отцовства

Личная жизнь Ларисы Голубкиной напоминала сценарий драматического сериала. В 1969 году она начала отношения со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым. Четыре года спустя у пары родилась дочь Мария, но уже через год союз распался — Николай оказался не готов к семейной жизни.
© РИА Новости / В. Калинин | Перейти в медиабанкКиноактриса Лариса Голубкина выступает перед работниками завода искусственного волокна в Барнауле
Киноактриса Лариса Голубкина выступает перед работниками завода искусственного волокна в Барнауле - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / В. Калинин
Перейти в медиабанк
Киноактриса Лариса Голубкина выступает перед работниками завода искусственного волокна в Барнауле
Спустя десятилетия история с отцовством приобрела неожиданный поворот. В киношных кругах циркулировали слухи, что настоящим отцом Марии мог быть режиссер Владимир Досталь или даже актер Алексей Баталов, с которым у Голубкиной, по свидетельствам очевидцев, был роман.
Администратор "Москонцерта" Нина Федорова и вовсе заявляла, что Щербинский-Арсеньев просто "пожалел беременную Ларису Ивановну" и позволил пожить у себя. В свидетельстве о рождении девочку записали как "Мария Николаевна Щербинская", но сам сценарист в 2004 году признался, что никогда с дочерью не общался.
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкЛариса Голубкина в роли Шуры Азаровой в спектакле "Давным-давно" в театре Советской Армии
Лариса Голубкина в роли Шуры Азаровой в спектакле Давным-давно в театре Советской Армии - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
Лариса Голубкина в роли Шуры Азаровой в спектакле "Давным-давно" в театре Советской Армии
А летом 2024 года Мария Голубкина сделала шокирующее заявление: ее биологическим отцом был Андрей Миронов.
"Когда мне было 10 лет, папа спустил с лестницы одну из своих поклонниц, дежуривших в подъезде нашего дома, за то, что она сказала, будто бы он не мой отец", — рассказала актриса.
© РИА Новости / Лев Иванов | Перейти в медиабанкАртист театра и кино Андрей Миронов
Артист театра и кино Андрей Миронов - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Лев Иванов
Перейти в медиабанк
Артист театра и кино Андрей Миронов

Миронов: блеск и боль главного романа

Первая встреча состоялась еще в 1960-х, и Андрей Миронов сразу сделал Голубкиной предложение, но получил отказ. После этого их пути разошлись: Миронов женился на Екатерине Градовой, а Голубкина построила неофициальные отношения со Щербинским-Арсеньевым. Когда они снова встретились и поженились в 1977 году, Миронов удочерил Марию.
"Встретились мы юнцами — в 22 года. А сошлись много лет позже, когда кое-что уже хлебнули: и он хлебнул, и я", — вспоминала актриса. Их брак выглядел идиллией для внешнего мира, но внутри было много подводных камней.
© РИА Новости / Рыбаков | Перейти в медиабанкАндрей Миронов в роли Фигаро в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро"
Андрей Миронов в роли Фигаро в спектакле Безумный день, или Женитьба Фигаро - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Рыбаков
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Андрей Миронов в роли Фигаро в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро"
Брак потребовал от Ларисы почти полного отказа от актерской карьеры — она превратилась в идеальную хозяйку дома, принимавшую друзей мужа. Миронов был требовательным, критиковал жену за произношение английских слов и вождение автомобиля. Он ревновал Ларису, но при этом, по слухам, сам не отказывал себе в интрижках на стороне. Голубкина терпела все выходки супруга, стремясь сохранить семью.
Неожиданное горе обрушилось в 1987, жизнь Ларисы рухнула в одночасье: 46-летней Миронов умер от инсульта прямо на сцене во время спектакля "Женитьба Фигаро". Ларисе на тот момент было всего 47 лет. После его смерти Голубкина больше не выходила замуж и сохранила квартиру в том виде, в котором она была при жизни знаменитого актера.
© РИА Новости / Виталий Арутюнов | Перейти в медиабанкАндрей Миронов в роли Фигаро
Андрей Миронов в роли Фигаро - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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Андрей Миронов в роли Фигаро

"Не о высоких идеях, а о своем достатке"

После начала специальной военной операции Лариса Голубкина оказалась одной из немногих звезд советской эпохи, кто воздержался от резких осуждений уехавших коллег.
"Было бы слишком просто строго разделить всех на предателей и патриотов", — заявила она. По мнению актрисы, в данной ситуации разделение было другим — "На тех, кто выгадал от этой ситуации, и тех, кто прогадал".
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАктриса Лариса Голубкина
Актриса Лариса Голубкина - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Актриса Лариса Голубкина
"Судить-рядить я никого не хочу. Действительно, основная масса людей сегодня думает не о высоких идеях, а о себе, о своей жизни, о своем достатке, о квартирах, машинах", — сказала Голубкина. Эти слова вызвали бурную реакцию: одни обвинили актрису в двуличии, другие поддержали за взвешенную позицию.

Болезнь подкралась незаметно

С годами здоровье Ларисы Голубкиной начало ухудшаться. Появились проблемы с суставами, боли в спине, общая слабость. В редких интервью актриса признавалась, что с возрастом все труднее поддерживать форму, особенно продолжая выступать перед публикой.
© РИА Новости / Сергей Лидов | Перейти в медиабанкАктриса театра и кино Лариса Голубкина
Актриса театра и кино Лариса Голубкина - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Сергей Лидов
Перейти в медиабанк
Актриса театра и кино Лариса Голубкина
Поворотным моментом стал 2014 год, когда Голубкиной диагностировали онкологическое заболевание. Первые курсы химиотерапии актриса прошла только в 2022 году и смогла добиться временной ремиссии. Однако вскоре болезнь вернулась с новой силой.
В 2023 году Лариса Ивановна уверяла, что чувствует себя "нормально", но источники Telegram-канала Mash утверждали обратное: актрисе присвоили паллиативный статус и признали неизлечимо больной.
© РИА Новости / Сергей ПятаковАктриса Лариса Голубкина
Актриса Лариса Голубкина - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Актриса Лариса Голубкина

В "элитном отеле" за 200 тысяч в месяц

Последние девять лет Лариса Голубкина, по словам ее дочери Марии, живет в пансионате в Подмосковье. Состояние актрисы только ухудшается — она лишилась волос и с трудом передвигается.
© Фото : Александр ПчелкинАктриса Лариса Голубкина на "Звездном вечере" журнала "Театрал" в киноклубе "Эльдар", Москва, 24 апреля 2017
Актриса Лариса Голубкина на Звездном вечере журнала Театрал в киноклубе Эльдар, Москва, 24 апреля 2017 - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Александр Пчелкин
Актриса Лариса Голубкина на "Звездном вечере" журнала "Театрал" в киноклубе "Эльдар", Москва, 24 апреля 2017
"Я бы назвала это шикарным отелем. Там номера, трехразовое питание. Там месяц стоит 200 тысяч рублей, у меня таких денег нет, ей помогает Дом актера", — рассказала Мария Голубкина.
В январе 2025 года появилась тревожная информация: звезде "Гусарской баллады" потребовалась экстренная помощь врачей. По данным Telegram-канала Shot, артистка стремительно теряет вес на фоне прогрессирующей онкологии и не встает с постели. Более того, она якобы отказывается принимать помощь родственников.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЛариса Голубкина
Лариса Голубкина - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Лариса Голубкина
Сегодня родственники знаменитой актрисы стараются не выносить информацию о ее состоянии в публичное поле, считая, что каждый человек имеет право на приватность, даже если речь идет о легенде советского кино.
 
ШоубизЛариса ГолубкинаАндрей МироновМария ГолубкинаМосконцертГИТИСМосковская область (Подмосковье)
 
 
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