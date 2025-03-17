https://ria.ru/20250317/gladkov-2005601148.html
Белгородскую область атаковали шесть дронов ВСУ
Белгородскую область атаковали шесть дронов ВСУ - РИА Новости, 17.03.2025
Белгородскую область атаковали шесть дронов ВСУ
Шесть украинских беспилотников атаковали населенные пункты в пяти приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T22:25:00+03:00
2025-03-17T22:25:00+03:00
2025-03-17T22:25:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Шесть украинских беспилотников атаковали населенные пункты в пяти приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Тишанка Волоконовского района дрон атаковал здание социального объекта - повреждена кровля. В районе посёлка Красная Яруга вследствие детонации беспилотника посечён легковой автомобиль. Ещё один дрон ударил по грузовому автомобилю в хуторе Фищево Краснояружского района", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в хуторе Леоновка Валуйского округа в результате детонации FPV-дрона повреждено ограждение частного домовладения. В селе Нечаевка Белгородского района дрон сдетонировал рядом с производственным предприятием. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка беспилотник атаковал частный дом. Глава области отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Белгородскую область атаковали шесть дронов ВСУ
Гладков: шесть дронов ВСУ атаковали населенные пункты в Белгородской области