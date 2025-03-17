Украинские СМИ: подозреваемый в убийстве Ганула лечился в психбольнице
"Следствие.инфо": подозреваемый в убийстве Ганула лечился в психбольнице
© Фото : соцсетиЗадержание подозреваемого в убийстве одесского нациста Демьяна Ганула
© Фото : соцсети
Задержание подозреваемого в убийстве одесского нациста Демьяна Ганула. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Источники украинского издания "Следствие.инфо" в правоохранительных органах утверждают, что подозреваемый в ликвидации радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяна Ганула страдал алкоголизмом и проходил лечение в психиатрической клинике.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило фамилию и звание подозреваемого в убийстве Ганула, им оказался старший лейтенант ВСУ Сергей Шалаев. В воскресенье украинские СМИ сообщили, что Шалаеву предъявили обвинение в умышленном убийстве, прокуратура просила арестовать его без возможности внесения залога, позже сообщалось, что Шалаев признал свою вину. В воскресенье суд отправил его под арест сроком на два месяца.
"Сергей Шалаев имеет психоневрологические заболевания. Об этом журналистке "Следствие.Инфо" рассказали источники в правоохранительных органах", - говорится в сообщении. Издание добавляет, что Шалаев проходил лечение в психиатрической больнице и имел алкогольную зависимость.
По данным "Следствие.инфо", Шалаев неоднократно привлекался к административной ответственности за употребление алкоголя во время службы, кроме того, командование изъяло у него табельное оружие из-за проблем с алкоголем.
Ганул был застрелен в Одессе 14 марта. В тот же день глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. В МВД Украины также заявили, что задержанный дезертировал из ВСУ меньше месяца назад.
Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"* (признана террористической и запрещена в России). После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.
Ганул также активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов.
После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов.
Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
* Организация признана террористической и запрещена в России
С убийства Ганула на Украине начинаются тектонические сдвиги
14 марта, 15:33